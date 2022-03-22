Комплекси ППО і дрони-камікадзе: США відправили в Україну нову партію зброї

/ УНІАН

США почали відправку нової партії зброї Україні на суму 800 мільйонів доларів.

Як розповіли в Пентагоні, опрацьовується відправка нової партії зброї, її прибуття в Україну очікується незабаром, передає CNN.

"Принаймні, перші поставки почнуть надходити незабаром", - заявили журналістам представники Пентагону.

Уточнюється, що відправка обладнання почалася минулими вихідними, тому перші надходження очікуються вже в найближчі кілька днів.

"Відвантаження, безумовно, почалися", - сказав чиновник Пентагону, а не фактичне прибуття допомоги.

Як зазначається, ці вантажі матимуть вирішальне значення для оборони України від російського тиску, оскільки включатимуть комплекси ППО. Також Україна вперше отримає 100 дронів-камікадзе Switchblade.

Нагадаємо, раніше низка західних ЗМІ повідомила, що РФ звернулася до Китаю із запитом надати військову техніку і підтримку у війні з Україною, а також економічну допомогу, щоб утриматися на плаву в умовах санкцій.

Читайте ще: