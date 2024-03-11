РФ закидає позиції 'зброєю останньої надії': в ЗСУ зізнались, про що це свідчить

Окупанти намагаються змусити українських військових покинути свої позиції, натомість ЗСУ використовують засоби індивідуального захисту, розповів Дмитро Лиховій.

https://glavred.net/ukraine/rf-zabrasyvaet-pozicii-oruzhiem-posledney-nadezhdy-v-vsu-priznalis-chto-eto-znachit-10549073.html Посилання скопійоване

Росіяни використовують заборонену зброю на фронті / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 35 окрема бригада морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського

Російські війська на Запорізькому напрямку все частіше застосовують хімічну зброю. Вони закидають позиції ЗСУ гранатами з отруйною речовиною, яка має задушливо-сльозогінну дію. Про це заявив речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

"Що стосується Запорізького напрямку, можу сказати таку інформацію, яка трохи непокоїть - росіяни дедалі частіше застосовують боєприпаси з отруйною речовиною", - заявив він.

За його словами, російські загарбники за минулий тиждень скинули близько 60 гранат з отруйною речовиною задушливо-сльозогінної дії на позиції ЗСУ. Водночас за вчорашню добу було девʼять таких скидів. Лиховій зауважив, що переважно це хлорпікрин або щось подібне.

відео дня

"Це свідчення того, що коли ворог не може домогтися виконання своїх задач у звичайний спосіб - артилерією, авіацією, FPV-дронами, вони вдаються до якоїсь "зброї останньої надії" - це хімічні отруйні речовини, коли вони хочуть таким чином викурити наших військових з окопів. Доводиться застосовувати засоби індивідуального захисту, боротися з російськими дронами, які беруть участь у цих скидах", - розповів він.

Що таке хімічна зброя? Хімі́чна збро́я — вид зброї масового ураження, дія якої заснована на токсичних властивостях хімічних речовин. Визначальними складовими хімічної зброї, є так звані бойові отруйні речовини, носії хімікатів (найчастіше — хімічні снаряди), а також відповідні прилади і пристрої керування, які використовуються для доправлення хімічної зброї до цілі, пише Вікіпедія. Різновидом хімічних боєприпасів є бінарні пристрої, які споряджаються двома нетоксичними або малотоксичними речовинами — напівпродуктами для отримання цільової отруйної речовини. У боєприпасі ці речовини відокремлені одна від одної і змішуються для отримання токсичного агенту вже під час доправлення боєприпасу до цілі.

Використання хімічної зброї на фронті

Нагадаємо, Росія продовжує використовувати токсичні хімічні речовини проти Збройних Сил України, порушуючи Конвенцію про хімічну зброю. Посол України в Нідерландах Олександр Карасевич заявив про збільшення кількості та розширення території використання таких речовин російськими окупантами. Ця тактика призначена для деморалізації військових та змушення їх покинути оборонні позиції.

Також командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї ОШБр Юрій Федоренко підтвердив, що ворог використовує хімічну зброю протягом останнього року. Проте українські військові застосовують індивідуальні засоби захисту та інші пристосування, щоб уберегтися.

Крім цього, в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" росіяни все частіше використовують заборонені снаряди з отруйними речовинами для атак на позиції ЗСУ. Командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив про шість скидів боєприпасів із хімічною речовиною хлорпікрином за добу 8 лютого.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.