РФ використовує на фронті газові гранати: вони містять смертоносні речовини

Російські загарбники збільшили використання зброї, забороненої звичаями війни.

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РФ використовує на фронті газові гранати / колаж: Главред, фото: Military Media Center

В Україні показали безперечний доказ порушення Росією Конвенції про заборону використання хімічної зброї 1993 року. Про це розповіли на брифінгу у Military Media Center.

Представник Центру дослідження трофейного та перспективного озброєння і військової техніки капітан Андрій Рудик розповів, що російські загарбники збільшили застосування газових гранат, які містять смертоносні речовини.

За його словами, розробка та застосування нових газових гранат РГ-Во з використанням хлорацетофенону свідчить про те, що Росія у 2017 році дала неправдиві свідчення про відмову застосування хімічної зброї згідно з конвенцією.

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"Початок використання хлорацетофенону в умовах хлорбензальмалонодинитрілу може свідчити про зондування реакції світового суспільства. Ми не виключаємо, що російська федерація надалі може вдатися до застосування прямо заборонених Конвенцією 1993 року бойових отруйних речовин", - припускають у Центрі дослідження.

Важливо знати: тільки за один лише грудень був зафіксований 81 випадок використання газових гранат. Від початку війни ворожа армія використовувала їх 626 разів (це тільки та кількість атак на українську армію, про яку відомо).

Хімічна зброя РФ

Як повідомляв Главред, 24 червня спікер об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі телемарафону розповів, що окупанти скинули на одну з позицій Збройних сил хімічний боєприпас, але вітер був у бік росіян.

Пізніше, 30 жовтня, коли російські окупанти намагалися захопити нові позиції під Куп'янськом, вони застосували хімічну зброю, щоб завдати великих втрат українським силам. Українські військові відчували дію хімічних газів, їм було важко дихати, вони відчували запаморочення і появу опіків.

Також, 14 січня у звіті Інституту дослідження війни повідомлялося, що російські війська дедалі частіше використовують хімічну зброю в Україні, порушуючи Конвенцію про заборону хімічної зброї, учасником якої є країна-агресор Росія.

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