Ситуація у війні різко змінилась: в Раді готують новий сценарій, коли настане мир

Президент Зеленський доручив Верховній Раді розробити план роботи парламенту на випадок затягування війни, щоб забезпечити функціонування інституцій.

Верховна Рада готує план роботи держави на випадок, якщо бойові дії триватимуть ще щонайменше три роки. Такий підхід передбачає адаптацію законодавства, економіки та системи управління до умов тривалого воєнного періоду — від мобілізаційної політики до бюджетних і соціальних рішень.

Цей сценарій дедалі частіше звучить і в експертному середовищі: аналітики попереджають, що війна може перейти у затяжну фазу виснаження або навіть "заморожений конфлікт", а її завершення у 2026 році виглядає малоймовірним без кардинальних змін на фронті чи в міжнародному тиску на Росію.

Главред з’ясував, який план війни готує Україна та коли варто чекати на припинення бойових дій.

Що доручив Зеленський Верховній Раді

Президент України Володимир Зеленський доручив підготувати план роботи Верховної Ради на випадок тривалої війни, оскільки влада розглядає сценарій, за якого бойові дії можуть затягнутися ще на кілька років. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що глава держави поставив завдання першому заступнику керівника фракції "Слуга народу" Андрію Мотовиловцю розробити модель функціонування парламенту на випадок, якщо війна РФ проти України затягнеться ще на 3 роки.

"Ми розуміємо, що перемовини в тристоронньому форматі швидше за все будуть поставлені на паузу, бо жодна зі сторін не готова йти на поступки. Тому потрібно готувати план існування нинішнього парламенту ще впродовж одного, двох, трьох років. Займається цим Андрій Мотовиловець. Він не обмежений часовими рамками, але активно пише план", — розповів однин із очільників "Слуги народу".

Джерела у фракції "Слуга народу", зазначають, що наразі обговорюються умови, які дозволять політичній силі ефективно працювати у довгостроковій перспективі.

Також у владі зосереджуються на покращенні взаємодії між ключовими інституціями — Кабінетом міністрів і Офісом президента. За словами одного з представників команди, після звільнення з ОП Андрія Єрмака у співпраці між Офісом президента та парламентом стало менше внутрішніх суперечностей і більше зосередженості на роботі.

Чому це важливо

Військовий блогер Олександр Карпюк зазначив, що обговорення необхідності мати план війни на 2–3 роки є правильним. Це не означає, що бойові дії триватимуть стільки часу, а підкреслює важливість бути до цього готовими.

"Стратегія РФ базується на думці, що Україна вже скоро втратить здатність до супротиву, і треба два–три тижні, щоб її дотиснути. Це те, що насипають Путіну його генерали, яким дуже хочеться жити, якщо все ж їх робота закінчиться перемир'ям з невиконаними планами. Якщо Україна відновить статус-кво на полі бою, задекларує збільшення ударних спроможностей на майбутнє та стійкість в довгостроковій перспективі — це і буде для РФ причиною сісти за стіл перемовин", - наголосив він.

Що відомо про план війни України

У цьому контексті варто згадати, що наприкінці лютого 2026 року Михайло Федоров представив план дій України щодо завершення війни. Він включає три стратегічні цілі: закрити небо, зупинити просування російських військ і позбавити Москву економічних ресурсів для ведення бойових дій.

За його словами, президент Володимир Зеленський поставив Міністерству оборони завдання одночасно посилювати оборону та вести дипломатичну роботу, щоб змусити Росію шукати мир. Основною метою Міноборони є захист цивільних та критичної інфраструктури, і план передбачає ідентифікацію всіх повітряних загроз у реальному часі та перехоплення щонайменше 95% ракет і дронів.

"Вже запущено створення багаторівневої системи "малої" ППО та масштабування перехоплювачів. Почалися важливі організаційні зміни. Це перші кроки до системної протидії "шахедам" і стабільного захисту міст. Коли небо закрите – країна функціонує", — додав очільник відомства.

Він наголосив, що Міністерство оборони прагне стримати противника у всіх сферах — на суші, у морі та в кіберпросторі, і вважає, що має для цього чіткий план. Серед конкретних заходів називають удосконалення системи закупівель, завершення корпусної реформи, а також трансформацію системи підготовки та управління на основі даних.

Третя ціль полягає у позбавленні Росії економічних ресурсів для ведення війни проти України. Міністр пояснив, що ключовим джерелом фінансування агресії є торгівля нафтою, і перекриття цього каналу суттєво обмежить ресурси РФ.

Для досягнення цієї мети передбачено:

посилення санкцій;

координацію з міжнародними партнерами;

розробку стратегії протидії тіньовому флоту;

спільні морські операції з партнерами.

"Україна вже готує стратегію того, як зробити дефіцит бюджету Росії цьогоріч найбільшим в історії. Так само – стратегію протидії Росії у когнітивному домені. Це план з конкретними, вимірюваними цілями та результатами", — сказав Федоров.

Він зазначив, що реалізація моставлених цілец можлива за допомогою партнерства технологічної переваги та створення "математики війни".

Переламний момент для миру

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф висловив сподівання, що через виснаження і втому від війни невдовзі може настати переломний момент, який дозволить Росії та Україні домовитися про мирне врегулювання. Про це він сказав в етері телеканалу CNBC.

"Отже, відбувається рух вперед. Я думаю, що тристоронні переговори будуть перенесені на якусь дату наступного тижня. І ми сподіваємося, ви знаєте, ми відчуваємо, що залишатимемося оптимістичними щодо цього. Це війна, яка має закінчитися, і ми будемо залишатися оптимістичними щодо цього", - наголосив Віткофф.

На уточнююче запитання щодо можливості досягнення угоди вже цього року Віткофф зазначив, що процес займає більше часу, ніж він очікував, але видно ознаки, що обидві сторони стомлені та виснажені, і він сподівається, що це може стати початком переломного моменту. Він провів паралель із Близьким Сходом, де перелом настав, коли учасники переговорів відчули втому від війни, і висловив надію, що подібна ситуація може скластися нині або незабаром.

Чому переговори про завершення війни на паузі

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна щоденно проводить переговори з американською стороною щодо організації переговорного процесу, проте через труднощі з узгодженням місця зустрічей Київ фактично виконує роль посередника.

В коментарі телемарафону "Єдині новини" він зазначив, що переговорна група постійно контактує зі своїми американськими колегами, але через існуючі обмеження процес ускладнений, і складається враження, що Україна більше виконує роль медіатора, ніж безпосередньої сторони у конфлікті.

Зеленський наголосив, що Україна готова проводити переговори у будь-якій локації, бажано у тристоронньому форматі, тоді як американська сторона може зустрічатися лише в США, а Росія — скрізь, окрім території США.

"І поки що через війну на Близькому Сході, війну з Іраном, американці через заходи безпеки не виїжджають за кордон. Ми працюємо щоб зустрічі були, щоб вони зʼявились десь у нас в Європі, Туреччині, Швейцарії — будь де, на Близькому Сході. Поки що так", — додав Зеленський.

Коли закінчиться війна в Україні – прогноз нардепа

За словами представника оборонного комітету Верховної Ради Федіра Веніславського, стане зрозуміло у березні-квітні, чи війна в Україні буде затяжною, чи може завершитися до кінця року.

"В минулому році я був більш оптимістично налаштований щодо перспектив швидкого завершення війни. Зараз — менш оптимістично. Але це буде зрозуміло, думаю, протягом березня-квітня. Буде зрозуміло, чи є шанси завершити війну швидко, чи їх немає", - наголосив нардеп в коментарі ТСН.ua.

Що потрібно для швидкого закінчення війни

Водночас, політолог Володимир Фесенко зазначив, що для швидкого або несподіваного завершення війни необхідне певне диво, і на це є сподівання у частини українців, зокрема щодо можливої смерті російського диктатора та воєнного злочинця Путіна. Проте він зауважив, що навіть у такому випадку війна не закінчиться автоматично — потрібні будуть переговори та домовленості.

Фесенко підкреслив, що ситуація значно ускладнилася, і навіть таємні домовленості не дозволять швидко розв’язати проблему через численні конфліктні питання. Водночас він зазначив, що факт наявності переговорів вже є позитивним сигналом.

"Те, що тривають переговори — це важлива передумова. Всі сторони, включно з Росією, так чи інакше розуміють, що доведеться домовлятися. Поки що триває жорстка тактична боротьба навколо переговорного процесу. Добре, що вони почались. Рано чи пізно вони дадуть результат. Я сподіваюсь не на диво, а на переговорний процес. Самі переговори фіксують, що треба буде домовлятись про припинення війни", — вказав він.

Як Трамп може вплинути на терміни завершення війни

Політолог Володимир Фесенко підкреслює, що на терміни війни може вплинути й інший фактор — вибори до Конгресу США у листопаді, які можуть відбитися на позиції Трампа.

"Трампу буде потрібен результат. Для Путіна це теж важливо. Поки у Трампа достатньо влади, то з ним можна домовитись. Якщо він втратить владу, або вона буде суттєво обмежена Конгресом, то ситуація для Путіна може змінитись не на краще", - підсумовує він.

Чи є передумови для завершення війни в 2026 році

Завершення активних бойових дій у 2026 році на прийнятних для України умовах малоймовірне, адже наразі для цього немає необхідних передумов. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

"Завершення бойових дій на умовах Росії може відбутися хоч завтра. Якщо ми підписуємо капітуляцію, піднімаємо лапки догори, то все. Але – російська експансія піде аж до Львова. У такому випадку війська РФ інфільтруються на всю глибину території нашої країни. Завдання Росії – ліквідація України як держави і денаціоналізація, тобто розмивання нас як нації", - вказав він.

Він додав, що припинення бойових дій на українських умовах може статися не раніше ніж за два роки, і лише до кінця 2027 року можуть скластися обставини, коли Росія буде змушена вести реальні переговори та погоджуватися на українські умови.

Що буде з переговорами про завершення війни Як писав Главред, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що найближчим часом не варто очікувати завершення переговорів — вони триватимуть упродовж року, але без відчутних результатів. За його оцінкою, єдиним реальним наслідком тристоронніх зустрічей на міжнародних майданчиках може стати обмін полоненими, тоді як інших практичних досягнень ці переговори не приносять. "Загалом, до кінця 2026 року я не бачу жодної перспективи перемир’я чи миру. Війна триватиме. До кінця 2026 року Росія не матиме жодного мотиву для серйозних мирних перемовин або поступок. Багато що вирішуватиме 2027 рік, але його перебіг буде залежати від результатів 2026-го. Іншими словами, те, чого ми спроможемося досягти в 2026 році, безпосередньо впливатиме на події у 2027-у", - резюмував він.

Вам також може бути цікаво:

Про персону: Михайло Федоров Федоров Михайло - український підприємець та державний діяч. З 29 серпня 2019 року — віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля. З 14 січня 2026 року - міністр оборони України. Ініціатор електронного сервісу державних послуг "Дія". Наймолодший міністр в історії української політики. У минулому Народний депутат України IX скликання. Учасник списку "Forbes 30 до 30" як молодий візіонер. Радник Президента (поза штатом) з цифрового напрямку. Керівник digital-напряму передвиборчої кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського 2019 року. Член Ради національної безпеки і оборони України з 19 березня 2021 року. Член Ставки Верховного Головнокомандувача України з 22 листопада 2023 року.

