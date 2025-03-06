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Разом із "віссю зла": Залужний видав гучне звинувачення в бік США

Юрій Берендій
6 березня 2025, 14:42
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Валерій Залужний звинуватив США у руйнуванні світового порядку і наголосив, що НАТО може припинити своє інсування, а Росія "прийде за Європою".
Разом із 'віссю зла': Залужний видав гучне звинувачення в бік США
Залужний видав гучне звинувачення в бік США / Колаж Главред, фото: УНІАН, Офіс президента України

Про що сказав Залужний:

  • США руйнують світовий порядок
  • НАТО може перестати інсувати

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний звинуватив США у підриві світового порядку. Про це він заявив під час виступу в Chatham House, повідомляє The Times.

"Це не просто вісь зла, яка намагається переглянути світовий порядок... США руйнують світовий порядок", - сказав він.

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Залужний підкреслив, що дії Білого дому поставили під загрозу єдність західного світу, а Вашингтон фактично намагається передати питання європейської безпеки без своєї участі.

Він також застеріг, що за таких умов НАТО може припинити існування, а Росія, як країна-агресор, становитиме пряму загрозу для Європи.

Валерій Залужний
Що відомо про Валерія Залужного / Інфографіка: Главред

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Франція висловила готовність передати Києву свої розвідувальні дані після того, як США призупинили аналогічну допомогу. Про це повідомив міністр оборони Себастьян Лекорню, передає France 24.

Країни ЄС готуються до можливого значного збільшення потоку українських біженців через ризик ескалації війни та припинення військової підтримки з боку Сполучених Штатів. Міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер наголосила на необхідності справедливого механізму їх розподілу, повідомляє Politico.

У Кривому Розі кількість загиблих і постраждалих внаслідок ракетного удару російських військ зросла. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що станом на ранок 6 березня жертвами атаки стали четверо людей, ще 31 особа зазнала поранень.

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Хто такий Валерій Залужний?

Вале́рій Фе́дорович Залу́жний (нар. 8 липня 1973, Новоград-Волинський, нині Звягель Житомирська область) — український воєначальник, генерал. З 2021 року по 2024 був Головнокомандувачем Збройних сил України. Має звання Героя України, пише Вікіпедія.

Командувач військ Оперативного командування "Північ" (2019—2021), начальник Об'єднаного оперативного штабу ЗС України — перший заступник командувача Об'єднаних сил (2018), начальник штабу — перший заступник командувача військ Оперативного командування "Захід" (2017). Командир 51-ї окремої механізованої бригади (2009—2012).

23 травня 2022 увійшов до списку 100 найвпливовіших людей 2022 за версією журналу Time, а у жовтні 2022 року увійшов до списку 25 найвпливовіших українських військових від НВ.

Посол України у Великій Британії. Заступив на посаду 11 липня 2024 року.

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