Разом із 'віссю зла': Залужний видав гучне звинувачення в бік США

Валерій Залужний звинуватив США у руйнуванні світового порядку і наголосив, що НАТО може припинити своє інсування, а Росія "прийде за Європою".

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Залужний видав гучне звинувачення в бік США / Колаж Главред, фото: УНІАН, Офіс президента України

Про що сказав Залужний:

США руйнують світовий порядок

НАТО може перестати інсувати

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний звинуватив США у підриві світового порядку. Про це він заявив під час виступу в Chatham House, повідомляє The Times.

"Це не просто вісь зла, яка намагається переглянути світовий порядок... США руйнують світовий порядок", - сказав він. відео дня

Залужний підкреслив, що дії Білого дому поставили під загрозу єдність західного світу, а Вашингтон фактично намагається передати питання європейської безпеки без своєї участі.

Він також застеріг, що за таких умов НАТО може припинити існування, а Росія, як країна-агресор, становитиме пряму загрозу для Європи.

Що відомо про Валерія Залужного / Інфографіка: Главред

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Хто такий Валерій Залужний? Вале́рій Фе́дорович Залу́жний (нар. 8 липня 1973, Новоград-Волинський, нині Звягель Житомирська область) — український воєначальник, генерал. З 2021 року по 2024 був Головнокомандувачем Збройних сил України. Має звання Героя України, пише Вікіпедія. Командувач військ Оперативного командування "Північ" (2019—2021), начальник Об'єднаного оперативного штабу ЗС України — перший заступник командувача Об'єднаних сил (2018), начальник штабу — перший заступник командувача військ Оперативного командування "Захід" (2017). Командир 51-ї окремої механізованої бригади (2009—2012). 23 травня 2022 увійшов до списку 100 найвпливовіших людей 2022 за версією журналу Time, а у жовтні 2022 року увійшов до списку 25 найвпливовіших українських військових від НВ. Посол України у Великій Британії. Заступив на посаду 11 липня 2024 року.

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