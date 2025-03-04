Залужного призначено на нову посаду - указ президента Зеленського

Валерій Федорович представлятиме Україну у важливій організації.

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Залужний отримав нову посаду / Колаж: Головред, фото: Офіс президента, radiosvoboda.org

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Залужний призначений постійним представником України при ІМО

Ексглавком збереже свою посаду посла у Британії

Колишній головнокомандувач ЗСУ та посол у Британії Валерій Залужний отримав нову посаду. Він був призначений постійним представником України при Міжнародній морській організації. Про це йдеться в указі президента №151/2025, який був опублікований на сайті ОП.

"Призначити надзвичайного й повноважного посла України у Сполученому королівстві Великої Британії та Північної Ірландії Залужного Валерія Федоровича постійним представником України при Міжнародній морській організації (IMO) за сумісництвом", – сказано в повідомленні. відео дня

Як відомо, Міжнародна морська організація (ІМО) – це спеціалізована агенція Організації Об'єднаних Націй (ООН), яка відповідає за безпеку та захист морського судноплавства та запобігання забрудненню морського середовища суднами. Штаб-квартира організації розташована в Лондоні.

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Як відомо, Главред писав про те, що Залужний назвав свою "абсолютну помилку" у війні з Росією на посаді головкома. За його словами, країна-агресорка не рахується з людськими втратами і готова досягати своєї загарбницької мети через найважчі втрати.

Водночас, на думку Залужного, перемога України у війні залежить від чотирьох факторів. Він переконаний, що нашій державі необхідно мати адекватне військове керівництво.

Також ексглавком відповів, чи буде балотуватись у президенти України. Залужний каже, що подібні питання слід порушувати лише після завершення війни в Україні.

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Хто такий Валерій Залужний? Вале́рій Фе́дорович Залу́жний (нар. 8 липня 1973, Новоград-Волинський, нині Звягель Житомирська область) — український воєначальник, генерал. З 2021 року по 2024 був Головнокомандувачем Збройних сил України. Має звання Героя України, пише Вікіпедія. Командувач військ Оперативного командування "Північ" (2019—2021), начальник Об'єднаного оперативного штабу ЗС України — перший заступник командувача Об'єднаних сил (2018), начальник штабу — перший заступник командувача військ Оперативного командування "Захід" (2017). Командир 51-ї окремої механізованої бригади (2009—2012). 23 травня 2022 увійшов до списку 100 найвпливовіших людей 2022 за версією журналу Time, а у жовтні 2022 року увійшов до списку 25 найвпливовіших українських військових від НВ. Посол України у Великій Британії. Заступив на посаду 11 липня 2024 року.

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