Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Залужного призначено на нову посаду - указ президента Зеленського

Даяна Швець
4 березня 2025, 13:42
4213
Валерій Федорович представлятиме Україну у важливій організації.
Залужного призначено на нову посаду - указ президента Зеленського
Залужний отримав нову посаду / Колаж: Головред, фото: Офіс президента, radiosvoboda.org

Головне:

  • Залужний призначений постійним представником України при ІМО
  • Ексглавком збереже свою посаду посла у Британії

Колишній головнокомандувач ЗСУ та посол у Британії Валерій Залужний отримав нову посаду. Він був призначений постійним представником України при Міжнародній морській організації. Про це йдеться в указі президента №151/2025, який був опублікований на сайті ОП.

"Призначити надзвичайного й повноважного посла України у Сполученому королівстві Великої Британії та Північної Ірландії Залужного Валерія Федоровича постійним представником України при Міжнародній морській організації (IMO) за сумісництвом", – сказано в повідомленні.

відео дня

Як відомо, Міжнародна морська організація (ІМО) – це спеціалізована агенція Організації Об'єднаних Націй (ООН), яка відповідає за безпеку та захист морського судноплавства та запобігання забрудненню морського середовища суднами. Штаб-квартира організації розташована в Лондоні.

Валерій Залужний - останні новини по темі

Як відомо, Главред писав про те, що Залужний назвав свою "абсолютну помилку" у війні з Росією на посаді головкома. За його словами, країна-агресорка не рахується з людськими втратами і готова досягати своєї загарбницької мети через найважчі втрати.

Водночас, на думку Залужного, перемога України у війні залежить від чотирьох факторів. Він переконаний, що нашій державі необхідно мати адекватне військове керівництво.

Також ексглавком відповів, чи буде балотуватись у президенти України. Залужний каже, що подібні питання слід порушувати лише після завершення війни в Україні.

Більше цікавих новин:

Хто такий Валерій Залужний?

Вале́рій Фе́дорович Залу́жний (нар. 8 липня 1973, Новоград-Волинський, нині Звягель Житомирська область) — український воєначальник, генерал. З 2021 року по 2024 був Головнокомандувачем Збройних сил України. Має звання Героя України, пише Вікіпедія.

Командувач військ Оперативного командування "Північ" (2019—2021), начальник Об'єднаного оперативного штабу ЗС України — перший заступник командувача Об'єднаних сил (2018), начальник штабу — перший заступник командувача військ Оперативного командування "Захід" (2017). Командир 51-ї окремої механізованої бригади (2009—2012).

23 травня 2022 увійшов до списку 100 найвпливовіших людей 2022 за версією журналу Time, а у жовтні 2022 року увійшов до списку 25 найвпливовіших українських військових від НВ.

Посол України у Великій Британії. Заступив на посаду 11 липня 2024 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Зеленський новини України Валерій Залужний
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Виступити посередником у переговорах: Трамп звернувся до Путіна по допомогу

Виступити посередником у переговорах: Трамп звернувся до Путіна по допомогу

14:50Світ
Трамп розлютився і зупинив допомогу Україні після однієї фрази Зеленського – WSJ

Трамп розлютився і зупинив допомогу Україні після однієї фрази Зеленського – WSJ

14:45Світ
"Треба копати": Лукашенко хоче почати пошук рідкоземельних металів у Білорусі

"Треба копати": Лукашенко хоче почати пошук рідкоземельних металів у Білорусі

14:25Світ
Реклама

Популярне

Більше
Драїти туалет вручну більше не треба: що потрібно додати в унітаз, простий метод

Драїти туалет вручну більше не треба: що потрібно додати в унітаз, простий метод

Гороскоп на завтра 5 березня: Близнюкам - радісна новина, Рибам - успіх

Гороскоп на завтра 5 березня: Близнюкам - радісна новина, Рибам - успіх

"Душею з вами": Алла Пугачова зробила гучну публічну заяву

"Душею з вами": Алла Пугачова зробила гучну публічну заяву

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 4 березня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 4 березня (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 4 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 4 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

15:51

Хто не є ведмедем: лише одиниці вгадають за 5 секунд

15:22

Досвідчені водії завжди возять в авто чайні пакетики в березні: для чого це

15:19

Тарифи на світло з 1 травня: чи прийдеться українцям платити більше

15:11

СБУ дісталася до Охлобистіна: що загрожує путіністу

15:08

Танцюрист-воїн Дікусар втер носа поплічникам Трампа: "Думають, що у нас немає"

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

15:00

Туск підтвердив зупинення постачання допомоги США в Україну через хаб у Польщі

15:00

Strong Spirit’s Games: В Україні стартували спортивні змагання для ветеранів російсько-української війни

14:50

Виступити посередником у переговорах: Трамп звернувся до Путіна по допомогу

14:45

Трамп розлютився і зупинив допомогу Україні після однієї фрази Зеленського – WSJ

Реклама
14:35

3 найкращі способи, чим відмити жирну підлогу на кухні: не буде ні краплі брудуВідео

14:25

"Треба копати": Лукашенко хоче почати пошук рідкоземельних металів у Білорусі

14:23

"Є влучання та пожежі": в Генштабі розкрили деталі масованого удару по РФ

14:18

"Пристрасть - не вічна": Тоня Матвієнко заговорила про стосунки з Мірзояном

14:15

Дзюдоїстка Білодід засвітила каблучку з величезним каменем на безіменному пальці

14:10

Викривача НАБУ затримали на продажу партії наркотиків: Бюро пора перезавантажувати, – експертВідео

14:10

Близько 90% озброєнь, раніше виділених Україні, вже доставлено в країну - ЗМІ

14:09

Великдень у 2025 році: коли святкують католики і православні

14:05

Четверта хвиля ОКО ЗА ОКО: мережа ОККО долучається до "Дронопаду" "Повернись живим"

13:42

Залужного призначено на нову посаду - указ президента Зеленського

13:34

"Найкращий внесок": Пєсков цинічно відповів на призупинення допомоги США Україні

Реклама
13:32

Закупівля аналогів і нове виробництво: в ОП оцінили ситуацію з поставками зброї

13:08

Меган Маркл зреклася свого прізвища - причина

13:06

Випробування вдачі та пізнання української культури: чому варто не пропустити прем'єру "Колеса фортуни" на 1+1 Україна

13:02

Вашингтон хоче домогтися переговорів Зеленського з Путіним: ЗМІ дізналися сценарій

12:59

"Ще буде і похолодання, і мокрий сніг": синоптик збентежила прогнозом погоди

12:54

Очікують перемир'я: окупанти відмовляються йти на штурм у Херсонській області

12:47

Деякі українці залишаться без субсидій: хто втратить виплати вже в березні

12:32

"Такий дорогий мені": Крістіна Орбакайте звернулася до росіян

12:19

У Білому домі розкрили причину зміни позиції США щодо війни в Україні

12:14

В США можуть обмежити можливості України бити дронами по РФ - яка причина

12:03

Чарівна рідина для орхідей: як і навіщо застосовувати кокосову водуВідео

11:43

Переозброєння ЄС: €800 млрд виділять на безпеку Європи та підтримку України

11:42

Офіційного рішення про замороження допомоги Україні від США не було - The Economist

11:34

5000 гривень на оплату комуналки: які українці можуть отримати виплати

11:20

У Раді назвали терміни "запасу міцності" України після паузи в поставках від США

11:14

Китайський гороскоп на завтра 5 березня: Щурам - драма, Свиням - плітки

10:56

Угорщина заблокувала виділення Україні 20 млрд євро допомоги від ЄС - Politico

10:47

"Не буде вибачатись": Зеленський готовий виконати лише одну із вимог Трампа

10:41

Весна розчарує: якою буде погода в Україні в березні, квітні, травні

10:41

Краще за введення миротворців: Венс назвав головну гарантію безпеки для України

Реклама
10:30

Удар пройшовся по дитячій поліклініці: росіяни атакували міста України дронамиФото

10:18

У дев'яти областях України гриміли вибухи: РФ вдарила десятками дронів

10:17

"Хочу одружитися": путініст Кіркоров приголомшив заявою про неконтрольовану доньку

09:36

Потужна атака безпілотників: дрони вдарили по двох НПЗ і нафтобазі у РФ

09:25

"Голодував": Потап потряс схудненням на 20 кілограмів і показав нове фото

09:24

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 4 березня (оновлюється)

09:03

Голлівудський актор Адам Сендлер на "Оскарі" і в спортивному костюмі потролив ТрампаВідео

08:57

Припинення допомоги від США: в Defense Express назвали найгірший сценарій

08:57

Трамп зупинив допомогу Україні, щоб змусити Київ почати переговори з РФ - WP

08:35

Карта Deep State онлайн за 4 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти