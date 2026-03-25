Росія змінює тактику ударів по Україні: в ISW вказали на небезпечну деталь

Росія прагне скористатися глобальним дефіцитом перехоплювачів Patriot.

Росія змінює тактику ударів по Україні

Ключові тези:

Відбувся небезпечний поворот у російській тактиці нанесення ударів по Україні

Ймовірно, вона спрямована на виявлення вразливостей в українській ППО

Росія намагається максимізувати збитки, запускаючи кілька ракет разом із БпЛА

Атака країни-агресора Росії на Україну 23-24 березня є значним і небезпечним поворотом у тактиці нанесення ударів, яка загрожуватиме більшій кількості районів України протягом більш тривалих періодів часу. Про це заявили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що радник Міністерства оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов говорив, що зміна тривалості ударів, ймовірно, спрямована на виявлення вразливостей в українській ППО та їх подолання.

Водночас голова Українського центру з боротьби з дезінформацією лейтенант Андрій Коваленко заявляв, що російські сили довгий час накопичували ресурси для проведення більш тривалих ударів націлених на цивільну інфраструктуру по всій Україні.

На думку аналітиків, російські війська часто запускають мало ракет протягом декількох днів поспіль, перш ніж розпочати ударні серії зі значно більшою кількістю ракет.

В ISW вважають, що це робиться з метою накопичення ракет між серіями ударів, щоб потім максимізувати збитки, запускаючи кілька ракет разом із великою кількістю безпілотників для придушення української ППО.

"Росія планувала запускати ударні серії з понад 1000 БпЛА по Україні до осені 2025 року, і серія ударів 23-24 березня – це найближчий до цієї мети крок російських військ", - йдеться у звіті.

Аналітики також попереджають, що Росія прагне скористатися глобальним дефіцитом перехоплювачів Patriot і поточною війною на Близькому Сході, щоб наростити ударну кампанію проти України.

Як повідомляв Главред, у вівторок, 24 березня, Росія здійснила одну з наймасштабніших атак по Україні із застосуванням ударних безпілотників. Лише вдень було зафіксовано понад 550 ворожих дронів.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап заявив, що ще у 2025 році Росія почала готуватися до сценарію, який передбачає використання до 800–1000 дронів на добу. Остання атака вже була близькою до цих показників.

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил полковник Юрій Ігнат говорив, що 24 березня велика кількість безпілотників залетіла з півночі (Чернігівська та Сумська області), вони фактично рухалися колонами. Географія удару протягом денного часу була ширшою, ніж вночі.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

