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В Росії цинічно пригрозили новим ударом "Орєшніка" по Україні - що відомо

Юрій Берендій
11 вересня 2026, 17:22
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У Росії знову заявили про можливість застосування проти України балістичних ракет "Орєшнік" та вигадали для цього цинічну причину.
В Росії цинічно пригрозили новим ударом 'Орєшніка' по Україні - що відомо
У Держдумі РФ пригрозили новим ударом по Україні "Орєшніком" / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот з відео

Ключові тези:

  • У Росії назвали Україну близькою до удару "Орєшніком"
  • Депутат РФ звинуватив Київ у "терористичних атаках"

Країна-агресорка Росія пригрозила Україні новим ударом із використанням балістичного ракетного комплексу "Орєшнік", заявивши, що Київ нібито "близький" до такої атаки. У Москві традиційно пов’язали цю погрозу з ударами України по російській території. Про це повідомив депутат Державної думи Росії від пропутінської фракції "Єдина Росія", член парламентського комітету з питань оборони Андрій Колесник у коментарі агентству російським пропагандистським ЗМІ.

"Ми можемо застосувати "Орєшнік" за умови, що терористичні атаки на мирне населення стають дедалі частішими. Я думаю, Україна вже близька до того, щоб по ній вдарили "Орешником"", - припустив пропутінський депутат Колесник.

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Окремо він згадав удари по Новоросійську та Сочі, намагаючись використати їх як обґрунтування можливої нової атаки. За словами депутата, в одному з випадків нібито постраждали люди, які перебували на концерті в будинку культури "Фестивальний".

Колесник також наполягає, що йдеться не про випадкове падіння безпілотників після роботи засобів радіоелектронної боротьби, а про цілеспрямоване використання морських дронів. Саме це, на його думку, Москва може використати як привід для подальшої ескалації.

"Тим більше це не БПЛА, про які можна було б сказати, що їх кудись РЕБ відвернула і вони впали. Ні, це були безпілотні катери, які чітко рухалися. Це в чистому вигляді терористична атака, яку Захід підтримує. Тому, я думаю, що недалека та година, коли українська сторона відчує, що таке "Орєшнік"", - заявив Колесник.

Чи може "Орєшнік" з Білорусі вдарити по Україні - коментар експерта

Ракета "Орєшнік", розміщена Росією в Білорусі, не зможе завдати удару по Києву, однак із півночі може дістати окремі міста на півдні та сході України. Про це повідомив авіаційний експерт Костянтин Криволап в інтерв'ю Главреду.

Ключове обмеження російської ракети пов'язане з її мінімальною дальністю. За словами Криволапа, саме через це запуск із Білорусі не дозволяє використовувати "Орєшнік" для атаки на столицю.

"Ні, з Білорусі вона може долетіти, але там є обмеження щодо мінімальної дальності - приблизно 700 кілометрів. Тобто, якщо запускати її з півночі Білорусі, вона може вразити, умовно, Херсон або Запоріжжя", - підкреслив Криволап.

Водночас із російської території ракета має значно ширші можливості для застосування. Експерт зазначив, що з полігону Капустін Яр "Орєшнік" здатний діставати до Києва та інших регіонів України.

Окремо Криволап оцінює військові можливості цієї системи значно стриманіше, ніж це подає російська пропаганда. Він порівнює її з іншими ракетами, які, на його думку, становлять значно серйознішу загрозу.

"Військової загрози "Орєшнік" не несе. "Іскандер" - значно потужніша ракета, незалежно від модифікації: "Іскандер-К", "Іскандер-М" або "Кинжал". Це дійсно серйозна зброя. Ракета Х-101 - також серйозна. Х-22 - взагалі монстр, хоча і дуже неточний", - пояснив він.

В Росії цинічно пригрозили новим ударом 'Орєшніка' по Україні - що відомо
РС-26 "Рубіж" ("Орєшнік") / Інфографіка: Главред

Удари "Орєшніком" по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, військовий аналітик Денис Попович заявив, що Росія використовує ракетний комплекс "Орєшнік" передусім як інструмент психологічного впливу. За його словами, гучні заяви не відповідають реальній бойовій ефективності й мають пропагандистський характер.

Вже ексначальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов зазначав, що застосування ракет "Циркон" і "Орєшнік" пов’язане не лише з військовими завданнями, а й із прагненням посилити тиск на українське суспільство. Гнатов акцентував увагу на тому, що Москва робить ставку на удари по території України для впливу на внутрішню ситуацію. Він також повідомив, що агресор стикається з труднощами на полі бою й дипломатичному напрямку.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Олег Іващенко поінформував, що на території Білорусі зафіксовані підрозділи 101-ї ракетної бригади РФ на озброєнні якої перебуває "Орєшнік". За оцінкою ГУР, рівень загрози з білоруського напрямку наразі низький.

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Про персону: Костянтин Криволап

Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

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