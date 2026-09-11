Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокМатусямЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Молодший на 12 років: Камалія з'явилася разом із ймовірним фаворитом

Христина Трохимчук
11 вересня 2026, 17:42
google news Підпишіться
на нас в Google
Українська артистка опинилася в центрі уваги через можливі нові романтичні стосунки.
Камалія - особисте життя
Камалія більше не самотня / колаж: Главред, скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

  • Хто став новим ймовірним обранцем співачки Камалії
  • Які спільні кадри та публічні жести підігріли чутки про їхній роман

Популярна співачка Камалія вперше за довгий час з'явилася на публіці в компанії нового чоловіка, що підігріло чутки про роман артистки. Як повідомляє Фокус, ймовірна пара разом провела час на іспанському узбережжі.

Особисте життя 49-річної співачки Камалії після офіційного розлучення з бізнесменом Мохаммадом Захуром продовжує залишатися під пильною увагою ЗМІ. Незважаючи на те, що колишнє подружжя заради спільних дітей досі мешкає в одному будинку, у медіапросторі активно обговорюють нове захоплення зірки. Обранцем артистки називають 37-річного виконавця українського походження Паоло Токова, який мешкає в Португалії.

відео дня
Камалія та Паоло Токов
Камалія та Паоло Токов / фото: Фокус

Приводом для гучних обговорень стали їхні спільні знімки з відпочинку в Іспанії, де співачку та музиканта сфотографували під час прогулянки та спільного обіду на узбережжі. Камалія обрала для виходу довгий легкий сарафан із квітковим принтом і розпустила довге світле волосся, а Паоло з’явився у невимушеному літньому образі - білій футболці, світлих шортах, кепці та кедах. На фото видно, як артисти невимушено розмовляють, насолоджуючись компанією одне одного.

Чутки про їхній союз лише посилилися після того, як Паоло випустив новий сингл - композицію під назвою "One More Secret" ("Ще один секрет"). Шанувальники впевнені, що трек присвячений саме Камалії, адже реліз відбувся всього через місяць після появи їхніх перших спільних фото.

Камалія
Камалія - особисте життя / скрін з відео

Артисти не приховують теплих стосунків один до одного й у публічному просторі: вони регулярно обмінюються коментарями в соціальних мережах, а під час прямих ефірів у TikTok Камалія активно знайомить свою аудиторію з творчістю Паоло. Виконавець, у свою чергу, публічно називає співачку своєю "королевою" і незмінно дякує їй за підтримку.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Максим Галкін та Алла Пугачова прилетіли до Стамбула. Шоумен опублікував у Instagram відео з розкішного номера з панорамними вікнами та захоплюючим видом на узбережжя, показавши Примадонну під час відпочинку.

Також Оксана Марченко налякала змінами у зовнішності після появи на російському телебаченні. При порівнянні кадрів останніх років чітко видно, наскільки сильно змінилися риси обличчя колишньої телезірки. На знімках 2026 року Марченко помітно схудла, а її міміка стала практично нерухомою.

Читайте також:

Про персону: Камалія

Камалія - українська поп-виконавиця, актриса, модель, авторка-виконавиця. Заслужена артистка України.

За даними Вікіпедії, кар'єра Камалії як співачки розпочалася 1993 року на фестивалі "Червона Рута". Після цього вона поїхала до Москви, де перемогла в конкурсі "Телешанс".

У 2004 році Камалія була удостоєна звання Заслуженої артистки України. Переможниця конкурсу "Місіс Світу" у 2008 році. У 1999 році авторська пісня Камалії "Люблю тебе" була визнана переможницею фестивалю "Пісня року".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Камалія новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
В Росії цинічно пригрозили новим ударом "Орєшніка" по Україні - що відомо

В Росії цинічно пригрозили новим ударом "Орєшніка" по Україні - що відомо

17:22Війна
15 дедлайнів уже провалено: розкрито новий план Путіна щодо Донбасу

15 дедлайнів уже провалено: розкрито новий план Путіна щодо Донбасу

16:55Аналітика
Українська ППО майже безсила проти реактивних "Шахедів" — Жорін

Українська ППО майже безсила проти реактивних "Шахедів" — Жорін

16:16Україна
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчинки на коні за 47 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчинки на коні за 47 с

Смородина віддячить врожаєм: одна осіння обробка, яку не можна пропускати

Смородина віддячить врожаєм: одна осіння обробка, яку не можна пропускати

Спантеличує багатьох водіїв: що означає дорожній знак з великим пальцем

Спантеличує багатьох водіїв: що означає дорожній знак з великим пальцем

Захист від лихого ока: яке дерево вважали головним оберегом дому

Захист від лихого ока: яке дерево вважали головним оберегом дому

Магнітна буря накриває Землю з новою силою: коли закінчиться шторм G1

Магнітна буря накриває Землю з новою силою: коли закінчиться шторм G1

Останні новини

18:42

Навіщо люди ставлять пляшки з водою на дах: геніальна лампа Мозера

18:38

Хліб збережеться набагато довше без плісняви: як збільшити термін придатностіВідео

18:28

Помідори почервоніють одразу: що зробити у вересні, щоб врятувати врожайВідео

18:26

Джеймс Хетфілд написав легендарний хіт Metallica у 22 роки: історія "Master of Puppets"Відео

18:20

Вересень змінить усе: 5 знаків зодіаку, які ухвалять важливий вибір

Ціни на продукти підуть вгору: Марчук – чи здатна РФ влаштувати продуктовий апокаліпсис в УкраїніЦіни на продукти підуть вгору: Марчук – чи здатна РФ влаштувати продуктовий апокаліпсис в Україні
17:50

Ціни восени підуть угору: які продукти подорожчають найбільше

17:48

Чорна пліснява у пральній машині зникне за 15 хвилин - потрібен один інгредієнт

17:42

Молодший на 12 років: Камалія з'явилася разом із ймовірним фаворитом

17:40

Гороскоп на завтра, 12 вересня: Терезам - радість, Скорпіонам - прибуток

Реклама
17:27

Скільки дров потрібно на зиму для обігріву будинку: фахівці назвали приблизні обсяги

17:22

В Росії цинічно пригрозили новим ударом "Орєшніка" по Україні - що відомо

17:14

Чому 12 вересня не можна займатися прибиранням у будинку: яке церковне свято

17:05

Як зібрати модний осінній гардероб з нуля: стилістка назвала базові речіВідео

17:03

Як сушити парасолю після дощу: популярна помилка, через яку пошкоджується тканина

16:55

15 дедлайнів уже провалено: розкрито новий план Путіна щодо Донбасу

16:30

Чому не варто витрачати зарплату в перший день: народні прикмети

16:16

Українська ППО майже безсила проти реактивних "Шахедів" — Жорін

16:14

РФ почала прицільно бити по АЗС Києва: яка мета атак і що буде з пальним та цінами

16:06

Чи можна матері бути на хрещенні дитини: звідки взялася заборона

16:01

Долар та євро стрімко втрачають позиції: новий курс валют на 14 вересня

Реклама
15:37

"Це вперше": Галкін показав розкішну Пугачову в новій країніВідео

15:31

Паливо під прицілом: чи чекати Україні дизеля по 100 гривень та дефіциту на АЗС?Погляд

15:27

РФ вдарила по "Київстару": Зеленський розкрив деталі нової атаки на Київ

15:08

Військовий не наважився заговорити з дівчиною у метро: тепер її розшукує весь Київ

15:02

Гороскоп Таро на завтра, 12 вересня: Ракам — довіряти, Тельцям — не витрачати час

14:52

Дизайнер назвав головні аксесуари осені 2026 року: стильні новинки

14:39

Мобілізація та перевірка армії: Лукашенко заявив про підготовку до війни

14:38

Знову разом про Україну: новий сезон "Я люблю Україну" стартує на ТЕТ

14:36

Стала відома дата прем’єри 14-го сезону "Голосу країни" на телеканалі "1+1 Україна"

14:16

Реалістичний сценарій закінчення війни: Буданов назвав головну умову України

14:09

Як черниця: невпізнанна Марченко зробила рідкісну появу

14:01

Миші тікатимуть із дому та саду: які рослини точно відлякають гризунів восени

14:00

Співавторка антикорупційної реформи пояснила, чому залучення іноземців не змінить українську систему: "Треба брати відповідальність на себе"

13:39

Як правильно варити рис: що потрібно додати у каструлю під час приготування

13:22

Європа може змінити хід переговорів: названо умови для завершення війни

13:00

Аж ніяк не "вірьовка": як правильно українською назвати те, чим зв’язують речі

12:55

"Зайшли гарні дівчата": Павла Зіброва обікрали фанатки

12:43

Підступна головоломка з сірниками, яку складно розгадати з першої спробиВідео

12:30

"Фламінго" прорвалися крізь російську ППО: ракети влучили у важливу ціль

12:06

Україну накриють дощі, грози і туман: коли похолодання витіснить бабине літо

Реклама
12:05

Дефіцит бензину та дизеля: чи може Україну охопити паливна криза

12:03

Путін зводить нанівець мирні ініціативи Трампа: у CNN пояснили, що підриває угоду

11:57

Китайський гороскоп на завтра, 12 вересня: Драконам — ривок, Півням — діалог

11:55

Удари по АЗС Києва: Невзлін попередив про нову загрозу для містаПогляд

11:27

Понад 20 АЗС Києва під загрозою удару РФ: перелік небезпечних районів

11:26

Його носять багато українок: вчені назвали найгарніше у світі жіноче ім'я

11:11

Вапняний наліт зникне за лічені хвилини: як повернути раковині блискВідео

10:58

У чому секрет значного прориву ЗСУ під Лиманом: колумніст The Telegraph розкрив деталі

10:43

Магнітна буря накриває Землю з новою силою: коли закінчиться шторм G1

10:43

"Я це відтягував": популярний гуморист скинув 65 кілограм

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини Львова
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти