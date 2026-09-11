Молодший на 12 років: Камалія з'явилася разом із ймовірним фаворитом

Українська артистка опинилася в центрі уваги через можливі нові романтичні стосунки.

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Камалія більше не самотня / колаж: Главред, скріншот із відео

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Хто став новим ймовірним обранцем співачки Камалії

Які спільні кадри та публічні жести підігріли чутки про їхній роман

Популярна співачка Камалія вперше за довгий час з'явилася на публіці в компанії нового чоловіка, що підігріло чутки про роман артистки. Як повідомляє Фокус, ймовірна пара разом провела час на іспанському узбережжі.

Особисте життя 49-річної співачки Камалії після офіційного розлучення з бізнесменом Мохаммадом Захуром продовжує залишатися під пильною увагою ЗМІ. Незважаючи на те, що колишнє подружжя заради спільних дітей досі мешкає в одному будинку, у медіапросторі активно обговорюють нове захоплення зірки. Обранцем артистки називають 37-річного виконавця українського походження Паоло Токова, який мешкає в Португалії.

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Камалія та Паоло Токов / фото: Фокус

Приводом для гучних обговорень стали їхні спільні знімки з відпочинку в Іспанії, де співачку та музиканта сфотографували під час прогулянки та спільного обіду на узбережжі. Камалія обрала для виходу довгий легкий сарафан із квітковим принтом і розпустила довге світле волосся, а Паоло з’явився у невимушеному літньому образі - білій футболці, світлих шортах, кепці та кедах. На фото видно, як артисти невимушено розмовляють, насолоджуючись компанією одне одного.

Чутки про їхній союз лише посилилися після того, як Паоло випустив новий сингл - композицію під назвою "One More Secret" ("Ще один секрет"). Шанувальники впевнені, що трек присвячений саме Камалії, адже реліз відбувся всього через місяць після появи їхніх перших спільних фото.

Камалія - особисте життя / скрін з відео

Артисти не приховують теплих стосунків один до одного й у публічному просторі: вони регулярно обмінюються коментарями в соціальних мережах, а під час прямих ефірів у TikTok Камалія активно знайомить свою аудиторію з творчістю Паоло. Виконавець, у свою чергу, публічно називає співачку своєю "королевою" і незмінно дякує їй за підтримку.

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Про персону: Камалія Камалія - українська поп-виконавиця, актриса, модель, авторка-виконавиця. Заслужена артистка України. За даними Вікіпедії, кар'єра Камалії як співачки розпочалася 1993 року на фестивалі "Червона Рута". Після цього вона поїхала до Москви, де перемогла в конкурсі "Телешанс". У 2004 році Камалія була удостоєна звання Заслуженої артистки України. Переможниця конкурсу "Місіс Світу" у 2008 році. У 1999 році авторська пісня Камалії "Люблю тебе" була визнана переможницею фестивалю "Пісня року".

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