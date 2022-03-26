У Пентагоні назвали новий напрямок головного удару РФ в Україні

/ Фото Reuters

Окупаційні сили РФ в Україні головну увагу приділять захопленню східних областей, а не Києва.

Як повідомляє Reuters з посиланням на високопоставленого представника Міноборони США, окупанти хочуть відрізати українські сили на сході від решти країни, а потім використовувати цю перевагу під час переговорів.

"Вони приділяють цьому першочергову увагу, і ми згодні з цим, наша інформація співпаде з цим", — сказав журналістам американський чиновник.

Він не виключив, Кремль може переключитися на більш обмежені цілі через те, що зіткнувся із запеклим опором українців протягом місяця війни.

Співрозмовник сказав, що дії Росії стають більш агресивними в районі Донбасу. Це пов'язано з тим, що вони "зробили його більш пріоритетним у своєму списку". Російські війська застрягли біля української столиці, тому займають навколо Києва оборонні позиції.

У Міноборони США стверджують, що Росія може перекинути війська з окупованих районів Грузії в Україну. У Вашингтоні припускають, що їх мають намір відправити на Донбас.

Раніше повідомлялося про те, що російські окупаційні війська більше не мають повного контролю над раніше захопленим Херсоном, повідомив високопоставлений чиновник Пентагону.

читайте такожЗСУ перейшли в контрнаступ: Данилов назвав ключові напрямки удару

За його словами, українські сили зараз ведуть запеклі бої в Херсоні і вибивають російських окупантів.

Читайте ще: