У Міноборони розповіли, чи будуть закликати жінок на фронт

Чи будуть призивати жінок в армію - відповідь Міноборони / армія.Інформ

На тлі масштабного вторгнення Росії, в Міноборони поки що не розглядають проведення мобілізації жінок, у новині про можливе залучення представниць слабкої статі до служби - лише фейк, який поширять рашисти.

"У нас не стоїть сьогодні питання щодо мобілізації жінок. Це не єдиний фейк, який запускає Росія", - повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

За її словами, поки не можна прогнозувати, як буде проводитися мобілізація надалі, все буде залежати від ситуації на фронті.

"Станом на сьогоднішній день мобілізація пройшла повністю за планами. У нас зривів немає", - додала Маляр.

Раніше Главред писав, що в Чернівецькій області на кордоні з Румунією прикордонники затримали групу контрабандистів, якому вручили повістки до військкомату. 8 червня, прикордонники Чернівецького загону затримали десять контрабандистів, які чекали партію сигарет для доставки на територію Румунії. Зазначається, що порушниками виявилися чоловіки віком 17-35 років з прикордонного села Красноїльськ.

Читайте також: