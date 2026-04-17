'Зайшла у глухий кут': у Європі вразили назвавши рік завершення війни в Україні

Зазначається, що Європа має надіслати чіткий сигнал Путіну.

Терміни завершення війни в Україні / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru

Ключові тези:

Ймовірно, війна в Україні завершиться до 2030 року

До цього часу Європа має посилити власну обороноздатність

Зараз Росія зберігає значний військовий потенціал

Начальник Генштабу армії Бельгії Фредерік Вансіна розраховує, що війна в Україні завершиться до 2030 року, що дасть час Європі підготуватися до можливих загроз з боку країни-агресора Росії. Про це він сказав в інтерв’ю Le Soir.

"2030 рік буде важким часом для Європи. До того часу війна в Україні, ми сподіваємося, закінчиться. Росія буде там зі своєю армією чисельністю від 650 000 до 700 000 досвідчених солдатів", - йдеться у заяві.

За його словами, до цього часу Європа має посилити власну обороноздатність та вийти на такий рівень військової готовності, щоб надіслати чіткий сигнал російському диктатору.

"Тож у 2030 році ми повинні мати змогу сказати Володимиру Путіну, що навіть без американців він не виграє війну проти Європи. У нас ще є кілька років попереду. Завдяки мужності та крові українців, які купують для нас цей час. Ось чому ми так рішуче їх підтримуємо", - наголосив він.

Витрати НАТО на оборону / Інфографіка: Главред

Вансіна також додав, що наразі війна в Україні фактично зайшла у глухий кут, однак Росія зберігає значний військовий потенціал - на фронті перебуває до 700 тисяч досвідчених військових.

"Як тільки цей конфлікт в Україні закінчиться, нам потрібно буде бути достатньо сильними в Європі, щоб стримувати росіян. І все це на тлі наших нинішніх відносин зі Сполученими Штатами", - підсумував він.

Що означають заяви про війну до 2030 року

Водночас керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко заявив, що коли з Європи лунають думки про війну до 2030 року, мова йде про ініціативу Readiness 2030, яка передбачає зміцнення оборонного потенціалу ЄС саме до цього терміну.

За його словами, це дозволить європейським країнам бути готовими до нападу Росії.

"Зараз деякі чиновники в ЄС думають, що в них ще є час. Я ж вважаю, що немає і занадто довго запрягали", - підкреслив Коваленко.

Провокації РФ в країнах НАТО - що відомо

Як повідомляв Главред, керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко говорив, що Росія готується розгорнути нову хвилю інформаційних та гібридних провокацій проти Європи, і це може статися вже найближчим часом.

Керівник збройних сил Швеції Міхаель Классон заявляв, що Швеція не виключає, що армія Росії найближчим часом може захопити один з островів Балтійського моря. І таким чином перевірити, як НАТО відреагує на провокацію.

Крім того, український Центр протидії дезінформації повідомляв, що спецслужби країни-агресора Росії почали масштабну операцію з картографування критичної інфраструктури Швеції. Кремль готує підґрунтя для реальних диверсій та саботажу.

Читайте також:

Про персону: Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

