Путін порушив енергетичне перемир’я Трампа - що сказав Зеленський

Андрій Коваленко наголосив, що Путін уже раніше порушував енергетичне перемир’я майже одразу після оголошення.

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Удар по передмістю Харкова / Колаж: Главред, фото: Харківська ОВА, Офіс президента, скріншот з відео

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РФ порушила енергетичне перемир’я, вдаривши по ТЕЦ у Харкові

Зеленський підтвердив удари по енергооб’єктах Києва та Харківщини

У передмісті Харкова ракета влучила в продовольчий магазин

Росія порушила енергетичне перемир’я, про яке раніше оголошував президент США Дональд Трамп. Війська країни-агресора Росії завдали удару по ТЕЦ в Харкові. Про це повідомив офіцер Сил оборони України, колишній керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Він наголосив, що Дональд Трамп уже оголошував енергетичне перемир’я, однак російський диктатор Володимир Путін порушив його майже одразу.

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"Путін порушив енергетичне перемирʼя Трампа ударом по ТЕЦ в Харкові.Важливо, щоб Трамп гарантував те, про що заявляє", - згодом додав Коваленко.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що РФ фактично порушила енегетичне перемир'я. Глава держави поінформував президентку Єврокомісії про російські удари по українській енергетичній інфраструктурі.

"Якраз перед нашою розмовою росіяни вдарили "шахедом" по електростанції у Києві, і в багатьох районах були знеструмлення. Пізніше були удари по енергообʼєктах на Харківщині. І це вже після заяви президента Сполучених Штатів про енергетичне припинення вогню", - зазначив Зеленський.

Удар по Харкову

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, ворожий ракетний удар зафіксували в передмісті Харкова. Російські війська завдали удару по продовольчому магазину.

Спочатку повідомлялося про шістьох постраждалих, згодом їхня кількість зросла до дев’яти. Синєгубов уточнив, що серед постраждалих є двоє дітей.

За його словами, на місці удару спалахнула пожежа. Екстрені служби працюють у посиленому режимі, постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

"Пошкоджено будівля продовольчого магазину, п'ять автомобілів, два багатоквартирних будинки, один приватний будинок. Локалізовано пожежу конструктивних елементів будівлі магазину та автівок на площі 300 метрів кв.", - заявив голова ОВА.

Кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару по передмістю Харкова зросла до 20 людей. Серед них - двоє дітей віком 13 та 8 років.

"Серед постраждалих 13-річна дівчинка, яка зазнала гострої реакції на стрес та 8-річна дівчинка, яку з вибуховим пораненням госпіталізували медики. Пожежу на місці обстрілу наразі ліквідовано", - уточнив Синєгубов о 21:09.

Чи сприймати серйозно нове перемир'я, яке оголосив Трамп - думка експерта

В інтерв’ю Главреду голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко розповів, що заяви президента США Дональда Трампа про можливе енергетичне перемир’я з Росією поки не свідчать про реальний прогрес у переговорах. Україна готова припинити удари по російських нафтопереробних заводах, якщо Москва зупинить атаки на українську енергетичну інфраструктуру. Однак підтвердження готовності Кремля до таких домовленостей наразі немає.

За його словами, нинішня заява Трампа фактично не відрізняється від його допису від 14 вересня. Експерт наголосив, що серйозно сприймати ці слова без конкретних дій Росії передчасно, адже російські війська продовжують атакувати українську енергетику.

"Прямо зараз, коли Трамп це написав, на столицю спрямовуються 45 реактивних "Шахедів", зокрема на енергетичні об’єкти. Тому серйозно ставитися до його заяви на цей момент не варто", - заявив Чаленко.

За словами експерта, для запровадження енергетичного перемир’я необхідно узгодити конкретні умови та категорії об’єктів, на які поширюватимуться домовленості. Це питання має опрацьовуватися на військовому рівні, зокрема під час тристоронніх переговорів. Чаленко наголосив, що говорити про реальний прогрес можна буде лише після того, як Росія підтвердить готовність припинити удари.

Енергетичне перемир'я - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, Дональд Трамп оголосив про енергетичне перемир’я між Росією та Україною. Трамп у своїй публікації наголосив на негайному вступі домовленості в дію і закликав сторони її дотримуватися.

Президент Зеленський підтвердив готовність України підтримати припинення ударів по енергетиці і повідомив про очікування на деталі та гарантії. Президент у вечірньому зверненні зазначив, що ЗСУ отримали наказ.

Міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар раніше запропонував багатоступеневий план перемир’я, що охоплює енергетику і торгівлю через Чорне море. У пропозиції Нью-Делі окреслено три етапи, серед яких перший етап передбачає припинення атак на енергетичну інфраструктуру.

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Про персону: Ігор Чаленко Ігор Олегович Чаленко - український політолог, громадський діяч та експерт з міжнародної політики. Він є керівником громадської організації "Центр аналізу та стратегій" (ЦАС), створеної у 2018 році в Києві, а також директором Благодійного фонду "Розвиток Київщини", що діє з 2011 року. Досліджує питання зовнішньої політики, міжнародних відносин, безпеки та впливу російської пропаганди. Активно у медіа коментує перебіг війни Росії проти України, переговорні процеси, політику Заходу щодо України та роль міжнародних гравців.

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