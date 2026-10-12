'Це була відповідь Путіна': Зеленський висловився про енергетичне перемир'я

Президент України закликав Вашингтон посилити тиск на Москву.

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Зеленський розкрив справжнє обличчя "перемир'я" з Кремлем / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Офіс президента України

Ключові тези Зеленського:

Україна не била по енергооб’єктах Росії

РФ натомість атакувала газову інфраструктуру

Енергетичне перемир’я має передбачати взаємне припинення ударів

Росія продовжила атакувати українську енергетичну інфраструктуру після заяви президента США Дональда Трампа про енергетичне перемир’я. Україна утрималася від ударів по енергетичних об’єктах РФ, але Москва не продемонструвала готовності дотримуватися домовленостей. Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю Fox News.

"Ми ніколи не повідомляємо, що робитимемо далі в межах наших операцій. Минулої ночі ми не атакували жодних енергетичних об’єктів на території Росії, тому що президент Трамп сказав, що між Україною та Росією буде енергетичне перемир’я. Ми не атакували, поки Росія била по наших АЗС, енергетичній інфраструктурі та інших об’єктах", - заявив Зеленський.

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За словами президента, українські війська не атакували російські енергетичні об’єкти, очікуючи на виконання ініціативи Трампа. Водночас Росія продовжила удари по українській енергетичній інфраструктурі, зокрема газових об’єктах і заправних станціях.

"Думаю, це була відповідь Путіна президенту Трампу. І сигнали від Росії пішли дуже чіткі: вони нічого не знають про енергетичне перемир’я. Шкода, тому що вони завжди знаходять причини не зупиняти цю війну. Саме тому я вважаю, що потрібно більше тиску на Росію", - зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що енергетичне перемир’я має передбачати взаємне припинення атак на енергетичну інфраструктуру. Він також заявив, що Україна готова не бити по російських енергетичних підприємствах, якщо Росія припинить аналогічні удари.

"Якщо Росія не атакуватиме наші енергетичні підприємства, ми не атакуватимемо ці підприємства", - сказав президент.

Водночас Зеленський закликав Вашингтон посилити тиск на Москву, оскільки, за його словами, дії Росії свідчать про небажання підтримати запропоноване припинення вогню.

Дизельна угода Трампа і Путіна / Інфографіка: Главред

Зеленський відповів на заклики Трампа провести вибори в Україні

Президент України заявив, що готовий до проведення президентських виборів, однак для їх організації необхідно щонайменше 60 днів безпечних умов. Так він відповів на заклики президента США Дональда Трампа провести нове голосування в Україні.

"Якщо президент Трамп хоче змінити лідера в Україні, він має знати, що змінити його може лише наш народ", - заявив Зеленський.

За словами президента, головною перешкодою для проведення виборів залишаються російські атаки безпілотниками та ракетами, які становлять загрозу для виборців. Він наголосив, що для організації голосування необхідно забезпечити безпеку виборчої інфраструктури та громадян.

"Я готовий до виборів. Нам справді потрібно щонайменше 60 днів для забезпечення безпеки інфраструктури, щоб підготуватися до виборів", - сказав Зеленський.

Він також зазначив, що востаннє спілкувався з Трампом особисто наприкінці вересня під час Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

В інтерв’ю Зеленський також наголосив на людських жертвах російської війни. За його словами, російські удари щодня вбивають від 20 до 30 мирних жителів.

"Ми хочемо якомога швидше закінчити цю війну", - заявив Зеленський.

Глава держави наголосив на важливості припинення вогню як першого кроку до завершення війни.

"Припинення вогню - це хороший перший крок з обох сторін. Це дуже важливо", - сказав президент.

Чи варто серйозно сприймати нове перемир’я Трампа - думка експерта

Заяви президента США Дональда Трампа про можливе енергетичне перемир’я між Україною та Росією поки не свідчать про реальний прогрес у переговорах. Україна готова припинити удари по російських нафтопереробних заводах, якщо Москва зупинить атаки на українську енергетику, розповів Главреду голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко.

За його словами, нинішня заява Трампа фактично повторює його допис від 14 вересня, тоді як російські війська продовжують атакувати Україну.

"Прямо зараз, коли Трамп це написав, на столицю спрямовуються 45 реактивних "Шахедів", зокрема на енергетичні об’єкти. Тому серйозно ставитися до його заяви на цей момент не варто", - заявив Чаленко.

Експерт наголосив, що для запровадження енергетичного перемир’я потрібно узгодити конкретні умови та визначити об’єкти, на які поширюватимуться домовленості. Ці питання мають опрацьовуватися на військовому рівні, зокрема під час тристоронніх переговорів. Про реальний прогрес можна буде говорити лише після того, як Росія підтвердить готовність припинити удари по українській енергетичній інфраструктурі.

Енергетичне перемир'я - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, президент США оголосив про досягнення енергетичного перемир’я між РФ та Україною. Трамп опублікував повідомлення про негайне набрання чинності перемир’я на платформі Truth Social і закликав сторони його не порушувати.

Президент Зеленський повідомив, що Збройні Сили України отримали відповідні накази щодо режиму припинення ударів по енергетиці. Він підкреснив готовність не завдавати ударів.

Екскерівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко повідомив про нанесення удару по ТЕЦ у передмісті Харкова. Він зазначив, що Путін порушив енергетичне перемир’я майже одразу після оголошення.

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Про джерело: Fox News Fox News Channel - американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США.

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