У Харкові під обстріл Градами потрапила ціла сім'я

Град / УНІАН

Російські війська вже кілька годин поспіль обстрілюють Харків. В результаті обстрілу "Градами" по житловому масиву загинула ціла сім'я.

За інформацією військового кореспондента Андрія Цаплієнка в Telegram, люди загинули при пересуванні по місту в автомобілі.

"При обстрілі градами житлового масиву Харкова в машині загинула сім'я. Все це під час переговорів. Пекла для вас мало, тварі", - написав Цаплієнко.

Напомним, удар було завдано в районі вулиці Дерев'янка (околиця Харкова. - Главред). "Пару кілометрів від мого рідного дому", - повідомив Геращенко.

Також, повідомляє Геращенко, місто обстріляли з ураганів і Градів - зокрема, попадання сталося на вулиці Клочківській.

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