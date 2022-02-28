Зробили в лісі засідку: на Чернігівщині місцеві жителі зупинили бензовоз військ РФ

У Чернігівській області запинили ворожий бензовоз / Суспільне Чернігів

У Чернігівської області жителі одного з сіл надали допомогу по знешкодженню ворожого транспортного засобу. В результаті їх дій вдалося зупинити бензовоз з пальним для російських військ. На місці ситуації були знайдені різні документи і речі.

Як повідомляє Суспільне, з посиланням на оперативне командування Північ, у селі Нові Боровичі на Чернігівщині за допомогою місцевих жителів було знешкоджено ворожий бензовоз. Люди обладнали в лісі засідку, щоб зупинити рух транспорту. Машина противника з пальним в результаті потрапила в завал, бензовоз втратив управління і врізався в дерево.

На місці події силовики вилучили документи та речі. Також знайшли дорожній лист з печатками РФ.

Нагадаємо, жителі Городні у Чернігівській області заблокували рух військової техніки РФ в бік обласного центру. Місцеві жителі зупинили окупантів, перегородивши їм дорогу. Внаслідок цього вони змушені були розвернутися і поїхати в бік села Сеньківка, звідки раніше і прибули.

Раніше на в'їзді до Корюківки на Чернігівщині місцеві жителі вийшли громадою і зупинили рух окупаційних танків Росії. Колона окупаційних військ змушена була залишити місто.