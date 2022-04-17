"Лежіть! Не вставати!": медик по під залповим вогнем у Харкові прикривав собою українців

Обстріл Харкова / скріншот

Артилерійський обстріл центру Харкова, який стався вдень 17 квітня і призвів до загибелі п'ятьох людей і поранення тринадцяти, окупанти завдали з реактивних систем залпового вогню близько 13:30 і 14:00.

На відео потрапила мужня робота медиків екстреної служби, один з яких залишався поруч з пораненою жінкою під обстрілами.

Як повідомляє Суспільне, харків'яни почали повідомляти про обстріл центру міста після 13:00.

Окупанти випустили на місто снаряди з реактивних систем залпового вогню. Постраждали житлові та адміністративні будівлі. У різних місцях в центрі міста виникли пожежі.

На кадрах видно, що один з медиків незважаючи на відновлення обстрілів залишається поруч з жінкою, у якої очевидне поранення ноги. Обстріл відновився, коли постраждалим надавали допомогу, і більшість людей втекла в будівлі.

Медик кричить: "Лежіть! Не вставати!". Поруч з ним ще один поранений чоловік, який стогне від болю.

Війна в Україні

Нагадаємо, що українські повітряні сили у вівторок, 12 квітня, збили російський штурмовик Су-25. Цей літак окупантів поповнив список ліквідованих російських повітряних цілей і став ювілейним-300-м.

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Також один з українських військових льотчиків здійснив героїчний вчинок на самому початку нападу російських окупантів. В ході атаки на ворожу колону його літак був підбитий, але український пілот зумів направити падаючу машину на окупантів.

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