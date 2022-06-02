Загарбники потужно обстріляли Харків, влучили в школу: є загиблі і поранені

Окупанти влучили ракетою у школу в Харкові - є загиблі і поранені/ Telegram Синєгубов

Російські окупанти знову вдарили ракетами по Харкову у ніч на четвер, 2 червня. Внаслідок цього одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Під потужний обстріл з боку окупантів потрапили Київський та Слобідський райони Харкова. Про наслідки цього розповів голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

Він повідомив, що росіяни влучили снарядом у будівлю школи на Салтівці. Через загинула одна жінка, один чоловік отримав поранення. Ще трьох жінок, які були в школі, врятували співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Синєгубов нагадав, що ще двоє людей були поранені внаслідок обстрілів окупантів, які відбулися вдень 1 червня.

Загарбники також обстрілювали села Харківщини

Упродовж минулої доби російські окупанти також здійснили обстріл села Циркуни Харківського району – там одна людина зазнала поранень.

Крім цього, росіяни гатили по місті Чугуїів, селі Коробочкине та смт Клугинно-Башкирівка Чугуївського району. У цих населених пунктах отримали поранення четверо місцевих мешканців.

"На території області тривають бойові дії. На Харківському та Ізюмському напрямках ворог переважно зосереджений на обороні та утриманні окупованих територій. Усі спроби атакувати з боку росіян безуспішні. Наші військові продовжують завдавати ворогу втрат", – зазначив Синєгубов.

Обстріли росіянами сіл Харківщини посилися

Як розповіли місцеві мешканці сіл північної частини Харківщини журналістам ТСН, у минулі кілька днів рашисти ніби оскаженіли – почали обстрілювати з небаченим розмахом. Таких обстрілів не було в останні кілька тижнів, розповідає місцевий фермер у Золочеві.

"Такого не було за всю історію Золочівщини, як учора! Наскільки насичено обстрілювали, шо просто неможливо було. Почали від 9 ранку і до третьої години – безперестанку", – каже фермер.

Лише за добу у Дергачах та Золочеві під вогнем рашистів загинули щонайменше двоє місцевих мешканців.

Нагадаємо, окупанти обстрілювали Харків також 31 травня. Тоді вони накрили вогнем Київський район міста, а також область. Постраждалих не було.

Як повідомлялося, у Харківської області зараз немає активних бойових дій, проте російські окупанти ведуть постійні обстріли мирних жителів та почали змінювати тактику. При цьому на території Харківщини вже є кілька точок, де захисники України вийшли на кордон з Росією.

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