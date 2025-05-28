У Німеччині заявили про "ляпас" зі сторони Путіна і пообіцяли посилити тиск

Німецький канцлер не змін промовчати щодо нещодавніх атак Росії.

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Союзники України досі не отримали меморандуму від Путіна / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ДСНС Києва

Що сказав Мерц:

Російські атаки демонструють небажання Москви досягати миру

Німеччина не дозволить відновити роботу Північного потоку-2

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у своїй заяві за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським сказав, що країна-агресорка Росія хоче виграти час перед мирними переговорами.

За його словами, на меморандум щодо перемовин, який анонсував напередодні кремлівський диктатор Володимир Путін тиждень тому, усі чекають сьогодні, а масовані повітряні атаки на Київ 24-25 травня говорять не мовою миру, а мовою війни.

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"Це ляпас в обличчя всіх тих, хто бореться за припинення вогню в Україні, в Європі і в США", - наголосив Мерц.

Тому німецький канцлер наголосив, що його країна буде посилювати тиск на Росію, щоб послабити воєнну машину Москви та прокласти шлях до перемовин. У зв'язку з цим Мерц пообіцяв прикласти зусиль до того, щоб Північний потік-2 не запрацював.

Позиція Мерца щодо війни в Україні - останні новини

Нещодавно, як писав Главред, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосив на своїй рішучості підтримувати Україну, зокрема, й у контексті постачання озброєння без обмежень щодо дальності.

Нагадаємо, Мерц закликав китайського лідера підтримати зусилля європейських країн та США для припинення вогню між Україною та країною-агресоркою Росією, адже переконаний, що це може допомогти покласти край війні.

Раніше канцлер ФРН прокоментував ситуацію навколо ініціатив щодо припинення вогню в Україні. На його думку, ініціатива щодо переговорів із диктатором РФ Володимиром Путіним навряд чи призведе до реального вирішення конфлікту.

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Хто такий Фрідріх Мерц Фрідріх Мерц - німецький політичний діяч, лідер Християнсько-демократичного союзу з 31 січня 2022 року. 25 червня 2024 року Мерц зробив заяви в інтерв'ю The Times і ZDF щодо необхідності пошуку мирного врегулювання збройного конфлікту в Україні, припинення вогню та початку мирних перемовин із президентом Путіним, хоча раніше постійно вимагав розширення військової допомоги Україні та, зокрема, критикував канцлера Олафа Шольца за відмову надати їй крилаті ракети дальнього радіусу дії Taurus. За підсумками дострокових парламентських виборів у Німеччині, які відбулися 23 лютого, Християнсько-демократичний союз здобув перше місце. Ймовірно, Мерц стане наступним німецьким канцлером.

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