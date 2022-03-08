У ЦРУ попередили: армія РФ може подвоїти зусилля в наступі в Україні

Вільям Бернс / УНІАН

Директор ЦРУ Вільям Бернс оцінив ймовірність посилення військ РФ для штурму Києва.

Він не виключив, що російські окупанти можуть подвоїти зусилля в наступі в Україні.

Разом з тим він висловив упевненість в тому, що український народ буде люто чинити опір агресії РФ.

"Я думаю, що наступні кілька тижнів будуть жахливими, в яких він (Путін. - ред.) подвоїть зусилля", - заявив Бернс.

Він додав, що можуть далі бути жертви серед цивільного населення в "міських боях", але українці будуть люто чинити опір.

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"Єдине, в чому я абсолютно переконаний, І я думаю, що наші аналітики з Комітету з розвідки в цьому абсолютно переконані, це те, що українці продовжать люто і ефективно чинити опір", - додав директор ЦРУ.

Війна РФ проти України

Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.