У ЦРУ попередили: армія РФ може подвоїти зусилля в наступі в Україні

Наступні кілька тижнів "будуть жахливими", говорить Вільям Бернс.
Директор ЦРУ Вільям Бернс оцінив ймовірність посилення військ РФ для штурму Києва.
Він не виключив, що російські окупанти можуть подвоїти зусилля в наступі в Україні.
Разом з тим він висловив упевненість в тому, що український народ буде люто чинити опір агресії РФ.
"Я думаю, що наступні кілька тижнів будуть жахливими, в яких він (Путін. - ред.) подвоїть зусилля", - заявив Бернс.
Він додав, що можуть далі бути жертви серед цивільного населення в "міських боях", але українці будуть люто чинити опір.
"Єдине, в чому я абсолютно переконаний, І я думаю, що наші аналітики з Комітету з розвідки в цьому абсолютно переконані, це те, що українці продовжать люто і ефективно чинити опір", - додав директор ЦРУ.
Війна РФ проти України
Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.