У Бородянці закінчили розбирати завали: виявили понад 40 тіл

У Бородянці завершили розбір завалів / Фото : Zelenskiy / Official

У Київській області в селищі Бородняка сьогодні, 20 квітня, завершили роботи з розбору завалів. Загалом рятувальники дістали тіла 41 особи. Про це повідомив голова селищної ради Георгій Єрко в коментарі Суспильному.

"З-під завалів дістали 41 людину, а тих людей, які були розстріляні, їх рідні та близькі поховали у дворі або на городі. Частина людей ще не встигли поховати на кладовищі, то я думаю, це близько сотні людей", - сказав він.

За словами Єрка, в населеному пункті внаслідок бойових дій знищено повністю вісім багатоповерхових будинків, 32 будинки пошкоджені частково. Також зруйновано 500 приватних будинків, пошкодження отримали близько 450.

читайте також"Убийте мене, але я не полізу!": пенсіонерка розповіла, як окупанти звірствували в Бородянці

У свою чергу генпрокурор Ірина Венедіктова інформувала, що під час проведення слідчих дій у Бородянці було знайдено дев'ять поховань.

"Мерзотники постаралися... 15-річна дівчина отримала поранення легень, від якого померла. Одного із загиблих переїхав БТР. Ще одна людина загинула від осколкових поранень. Трьох людей просто розстріляли. Причина смерті ще трьох громадян буде встановлена після проведення судово-медичної експертизи", - уточнила вона.

Читайте також: