УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Війна

У Бородянці закінчили розбирати завали: виявили понад 40 тіл

20 квітня 2022, 23:46

З-під завалів дістали 41 особу, а тих людей, які були розстріляні, їх рідні та близькі поховали у дворі або на городі.

false
У Бородянці завершили розбір завалів / Фото : Zelenskiy / Official

У Київській області в селищі Бородняка сьогодні, 20 квітня, завершили роботи з розбору завалів. Загалом рятувальники дістали тіла 41 особи. Про це повідомив голова селищної ради Георгій Єрко в коментарі Суспильному.

"З-під завалів дістали 41 людину, а тих людей, які були розстріляні, їх рідні та близькі поховали у дворі або на городі. Частина людей ще не встигли поховати на кладовищі, то я думаю, це близько сотні людей", - сказав він.

За словами Єрка, в населеному пункті внаслідок бойових дій знищено повністю вісім багатоповерхових будинків, 32 будинки пошкоджені частково. Також зруйновано 500 приватних будинків, пошкодження отримали близько 450.

читайте також"Убийте мене, але я не полізу!": пенсіонерка розповіла, як окупанти звірствували в Бородянці

У свою чергу генпрокурор Ірина Венедіктова інформувала, що під час проведення слідчих дій у Бородянці було знайдено дев'ять поховань.

"Мерзотники постаралися... 15-річна дівчина отримала поранення легень, від якого померла. Одного із загиблих переїхав БТР. Ще одна людина загинула від осколкових поранень. Трьох людей просто розстріляли. Причина смерті ще трьох громадян буде встановлена після проведення судово-медичної експертизи", - уточнила вона.

Читайте також:

viber
окупація ГСЧС Бородянка військова агресія РФ новини України
Реклама
Популярне
Грошова удача і неймовірне везіння: знаки, які розбагатіють до середини літаГрошова удача і неймовірне везіння: знаки, які розбагатіють до середини літа Азов перейшов в контратаку в оточеному Маріуполі та "покришив" окупантівАзов перейшов в контратаку в оточеному Маріуполі та "покришив" окупантів 26-річний українець спалював техніку ворога коктейлями Молотова - за це його розстріляли окупанти26-річний українець спалював техніку ворога коктейлями Молотова - за це його розстріляли окупанти Гороскоп на сьогодні, 19 квітня 2022: Близнюкам - удача, Козерогам - підступи недругівГороскоп на сьогодні, 19 квітня 2022: Близнюкам - удача, Козерогам - підступи недругів Як виростити зелену цибулю на підвіконні: 2 кращих способиЯк виростити зелену цибулю на підвіконні: 2 кращих способи
Підтримайте Главред

Останні новини

02:01

Програма-мінімум до 9-го травня: у Міноборони розповіли про плани окупантів

01:30

Влаштував погром у ванній: Ілларіонов розповів, чи правда що Путін розлютився через крейсер МоскваВідео

01:05

Чистий Четвер 2022 - привітання і душевні листівки до світлого свята

01:00

Народний месник з Київщини: партизан "Зелений" віджав у орків Урал з БК і перегнав ЗСУВідео

00:51

Чистий четвер 2022: прикмети на 21 квітня і що не можна робитиВідео

Реклама
00:44

Генсек ООН хоче зустрітися з Зеленським та Путіним окремо: в чому причинаВідео

00:27

У Зеленського розкрили деталі пропозиції щодо переговорів з РФ у МаріуполіВідео

20 квітня, середа
23:57

Москва - на дні: стало відомо точне місце затоплення знищеного ЗСУ ракетного крейсера РФВідео

23:46

У Бородянці закінчили розбирати завали: виявили понад 40 тілВідео

23:40

Коли настане мир в Україні – чат із військовим експертом Валентином Бадраком

23:38

"Полонених наказано вбити": опубліковано аудіоперехоплення рашистів під ПопасноюВідео

23:25

"Здохне або стане шовковою": Арестович повідав, чого чекати від Росії до 9 травняВідео

22:59

Зеленський підтвердив готовність до зустрічі з Путіним

22:57

Магніт для грошей: що потрібно зробити в Чистий четвер, щоб залучити удачу на весь рікВідео

22:55

Маріуполем не обмежаться: експерт назвав, яке місто України може знищити РФВідео

22:54

Американські розвідники оцінили шанси використання Путіним ядерних бомб в Україні - CNN

22:30

Забрати поранених і загиблих: в Азові назвали умову евакуації з МаріуполяВідео

22:24

США значно розширили санкції проти Росії: хто потрапив до спискуВідео

21:57

Великий наступ ще не почався: битва за Донбас може бути не останньою - ДаніловВідео

21:41

Зеленський висловився щодо можливості застосування Росією хімічної зброїВідео

Реклама
21:34

Змішає ворога з землею: Україну озброять потужною супергаубицею PzH 2000Відео

21:06

Битва за Донбас: РФ поставила собі чотири завдання на новому етапі війни – The GuardianВідео

20:59

Різанина під Києвом: Путін раптово вигнав генерала, який командував десантниками РФ у БучіВідео

20:57

5 швидких способів відмити скотч зі скла

20:41

"Є два шляхи": Зеленський розповів, яким чином можна розблокувати Маріуполь

20:35

Вікенд у Дубаї накрився: Путін заборонив старшій дочці залишати РФВідео

20:17

У Маріуполі важка ситуація: Арестович озвучив шість кроків для деблокадиВідео

20:15

В ООН запропонували Великоднє перемир'я в Україні, Кремль публічно відмовився

19:55

"Знищують все на шляху": окупанти РФ захопили 80% ЛуганщиниВідео

19:49

Як правильно оформляти пенсії біженцям за кордоном: у Пенсійному фонді дали розслідування

19:49

Сонячне затемнення в квітні 2022: коли відбудеться і чого від нього очікувати

19:42

Росія не передавала Україні проект щодо завершення війни - ЗеленськийВідео

19:31

Сталося диво - я був упевнений, що Чернігів, Суми, Харків та Маріуполь не вистоять - Арестович

19:29

Як і чим закінчиться війна в Україні – три сценаріїПогляд

19:26

На Донбасі окупанти пішли на штурм: ЗСУ вибили ворога з околиць РубіжногоВідео

19:22

Оголосили евакуацію з Азовсталі і відкрили вогонь: окупанти обстріляли "зелений коридор" з МаріуполяВідео

19:11

Окупанти похвалилися успішним запуском балістичної ракети "Сармат"Відео

18:54

У Москві влаштували "війну" з дитячою пісочницею, пофарбованою в кольори прапора УкраїниВідео

18:44

На Азовсталі переховуються близько тисячі людей: Зеленський запропонував обмін на полонених РФВідео

18:40

Безуспішний старт наступу: у США заявили, що РФ не має на Донбасі територіальних успіхівВідео

Реклама
18:39

Грошове везіння і великий прибуток: названі знаки, яким пощастить в кінці квітня

18:32

Заворотнюк, що виїхала в Дубай, зняли напівроздягнену на пляжі

18:24

Путін і "яструби": Bloomberg дізнався прізвища осіб, які ухвалили рішення про напад на УкраїнуВідео

18:12

Гетьманцев назвав компанії, які у війну платять податки наперед

18:03

"Буква Z - символ горя для України": Поклонська емоційно висловилася і була вилаяна росіянамиВідео

17:59

"Гарматне м'ясо" для захоплення Донбасу: РФ перекидає 20 тисяч найманців - The Guardian

17:37

Путін через власну тупість перезапустив економіку США: чому Штати двічі виграють від війни в УкраїніПогляд

17:34

Окупанти скинули на Азовсталь надпотужні бомби: під завалами залишаються сотні людейВідео

17:04

Грошова удача, здійснення мрії і успіх в кар'єрі: хто зі знаків щасливчики в рік Тигра

17:03

Жити чи вижити: психолог назвала ознаки того, що організм повертається до "режиму життя"

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти