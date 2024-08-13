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Посилення заходів безпеки: в Москві бояться українських ДРГ

Степан Гафтко
13 серпня 2024, 22:20
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Влада Москви посилила заходи безпеки у столиці, побоюючись диверсійно-розвідувальних груп.
Посилення заходів безпеки: в Москві бояться українських ДРГ
В Москві посилили безпекові заходи / колаж: Главред, фото: УНІАН

У Москві столична влада побоюється атак ДРГ, саме тому у місті посилили безпекові заходи. Про це пише Telegram-канал BAZA.

Російські Telegram-канали повідомляють, що у спецполках та Росгвардії розробили щоденні резерви з числа співробітників. Також у Москві триває постійний моніторинг загроз щодо ймовірних проникнень диверсійних груп до міста та області.

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Крім того, BAZA зазначає, що поліцейських попередили про те, що певні зловмисники найближчим часом можуть спробувати заволодіти їхньою зброєю.

"Тепер за розпорядженням керівництва спецполку, нових співробітників можна ставити на чергування тільки разом із досвідченими. Також співробітники спецполку з автоматами чергують разом з екіпажами співробітників ДПС. Посилено охорону території в центрі та навколо Кремля", - пише Baza.

Також спецпризначенці та співробітники ОМОНу сидять постійно на резервному чергуванні та очікують термінового виклику у разі екстреної ситуації.

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Нагадаємо, протягом кількох днів Українські війська штурмують Курську область, у зв'язку з цим Москва у паніці готує нову хвилю мобілізації.

Західні аналітики повідомляють, що українська операція на території Курської області створює для Кремля серйозні проблеми і може спричинити кризу з кадрами.

Також раніше український військовий розповів, що під час штурму на Харківському напрямку Росія втратила до 80% своєї бронетехніки.

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