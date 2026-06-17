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Росіяни півроку не могли наступати: Україна провела масштабну спецоперацію "Ашан"

Ангеліна Підвисоцька
17 червня 2026, 18:33
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Українські захисники запустили близько 1000 дронів і знищили 800 одиниць бронетехніки за три доби.
удари по РФ
Україна провела масштабну військову операцію "Ашан" / Колаж: Главред, фото: 1-й окремий центр безпілотних систем, скріншот із відео

Що відомо про операцію "Ашан":

  • Сили оборони знищили майже 800 одиниць російської бронетехніки
  • Протягом трьох діб росіян атакували близько 1000 дронів
  • Після операції росіяни півроку не могли наступати

Сили оборони України провели унікальну операцію "Ашан". У ході цієї операції близько 1000 дронів за три доби знищили майже 800 одиниць російської бронетехніки. Про це заявив міністр оборони Михайло Федоров в інтерв’ю PRESSING.

Завдяки цій операції росіяни півроку не могли проводити масштабні бронетанкові штурми. А минулого тижня відбувся другий етап цієї операції.

відео дня

"Ми називали її минулого року "Ашан", а цього року — "Арташан". Це операція, під час якої ми накопичили спеціально виготовлені дрони та розвідувальну інформацію. І минулого року за три ночі знищили майже 800 одиниць броньованої техніки росіян. Ця операція називалася "дронно-штурмовою"? Вона була виключно дронною. 800 одиниць техніки за три доби", — зазначив Федоров.

Дивіться відео про військову операцію "Ашан":

Операція
Сили оборони провели операцію "Ашан" / фото: скріншот

Українці розробили спеціальний снаряд, який розриває ствол артилерійської гармати. За дві ночі було знищено 250 одиниць російських артилерійських установок.

"І це також впливає на те, що відбувається на полі бою. Ми багато чого змінили завдяки мінуванню на першій лінії. І окремо з головнокомандувачем провели спеціальну операцію, про неї теж не будемо говорити детально, але вона стосується мінування першої лінії. Тому, насправді, такі асиметричні дії, такі підходи призводять до того, що зараз у нас є певна перевага, і я впевнений, що наші військові, Сили оборони, Генеральний штаб, головнокомандувач знайдуть можливість використати ці результати вже на землі, щоб правильно їх реалізувати", — підкреслив Федоров.

Михайло Федоров
Михайло Федоров / Інфографіка: Главред

Удари вглиб Росії — останні новини

Нагадаємо, "Главред" повідомляв, що Сили оборони України в ніч на 12 червня в Республіці Татарстан (Росія) завдали ударів по нафтопереробних заводах "ТАНЕКО" та "ТАІФ-НК" у Нижньокамську.

Раніше повідомлялося, що Україна звернеться до союзників із проханням надати додаткові 20 мільярдів доларів для зміцнення військової переваги над Росією та продовження атак углиб території противника.

Напередодні стало відомо, що Сили оборони завдали ударів по НПЗ "Афіпський" (Краснодарський край РФ), об’єктам виробництва безпілотних систем, зокрема у Севастополі, та пунктам управління противника на територіях Донецької та Луганської областей.

Посилення тиску на Крим — командувач

"Главред" писав, що, за словами командувача Силами безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді, Сили безпілотних систем продовжують посилювати тиск на російську військову логістику на півдні. Україна розраховує в найближчі місяці значно ускладнити постачання російського угруповання на південному напрямку та посилити ізоляцію окупованого Криму.

За останній місяць українська кампанія вже скоротила транспортний потік на трасі "Новоросія" — одному з ключових маршрутів постачання російських військ через окуповані райони півдня України до Криму — більш ніж на дві третини. За його оцінкою, ще приблизно через місяць Україна зможе встановити повний вогневий контроль над цією дорогою.

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Про персону: Михайло Федоров

Михайло Федоров — український підприємець і державний діяч. З 29 серпня 2019 року — віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля. З 14 січня 2026 року — міністр оборони України. Ініціатор електронного сервісу державних послуг "Дія". Наймолодший міністр в історії української політики.

У минулому — народний депутат України IX скликання. Увійшов до списку "Forbes 30 до 30" як молодий візіонер. Радник Президента (поза штатом) з цифрових питань. Керівник цифрового напряму передвиборчої кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського 2019 року.

Член Ради національної безпеки та оборони України з 19 березня 2021 року. Член Штабу Верховного Головнокомандувача України з 22 листопада 2023 року.

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