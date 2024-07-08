Всі напрямки наступу РФ сходяться в 1 точці: яке місто під найбільшою загрозою

Всі 3 основні напрямки російського наступу на Сході України сходяться в стратегічно важливому залізничному вузлі в Костянтинівці, зазначає експерт.

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Напрямки російського наступу сходяться в межах одного міста / Колаж Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Міноборони РФ, deepstatemap

Російські окупанти проводять активні наступальні операції відразу на кількох напрямках для просування до стратегічного міста на Сході України. Про це в ефірі FREEДОМ розповів військовий аналітик Олексій Гетьман.

За його словами, Часовоярівський, Покровський та Торецькі напрямки - порівняно невеликі ділянки фронту, які сходяться в місті Костянтинівка на Донеччині. Військовий аналітик наголошує, що Костянтинівка - це залізничний вузол, який росіяни прагнуть захопити, щоб перешкодити нашій логістиці та покращити власну.

"Від Часового Яру до Костянтинівки — менше ніж 15 км, з Торецького і Покровського напрямків — приблизно 20-25 км", — пояснив він. відео дня

Гетьман зазначив, що зміна напруженості ситуації на вказаних напрямках бойових дій свідчить про намір російського командування знайти слабке місце в лінії оборони українських військ.

"Десь тижнів зо два тому було дуже багато розмов про те, що ворог просто божевільні дії робить на Покровському напрямку", — деталізував Гетьман.

Він додав, що згодом інформаційний акцент з Покровського напрямку перейшов на Торецький, де відбувалися схожі бої. Аналітик відзначає, що можливо, на Торецькому напрямку була дещо більша активність.

"Наразі мова йде про Часів Яр, але за кілька днів, ймовірно, знову будемо говорити про Торецький чи Покровський напрямок", - сказав Гетьман.

Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Бої за Часів Яр - що відомо про наступ РФ на Торецьк

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія змогла захопити східний квартал Часового Яру, відділений від основної частини міста водним каналом. Цей незначний успіх коштував життя кількох тисяч російських солдатів.

Російські війська протягом останнього тижня активно наступають на Горлівському напрямку, де мають локальні успіхи. Про це повідомив боєць ЗСУ Євген Ієвлєв з позивним "Шейх".

Окупаційні війська РФ ведуть активні наступальні дії в районі Торецька, Покровська та Часового Яру, зосереджуючи основні зусилля на цих напрямках. Про це повідомив військовий експерт Сергій Грабський.

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