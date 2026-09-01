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З чим носити футболку восени: дизайнер назвав 3 приголомшливі поєднання

Олена Кюпелі
1 вересня 2026, 20:31
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Андре Тан розповів, як і з чим носити футболку.
Андре Тан - як зробити гардероб сучасним
Андре Тан розповів, як носити футболку восени / колаж: Главред, фото: pinterest.com, sonanikogosyan; instagram.com, Андре Тан

Український дизайнер Андре Тан розповів, як носити базову футболку восени і при цьому виглядати стильно та сучасно.

Як цитує його 1+1, ця річ давно перестала бути виключно літньою і легко вписується в осінній гардероб завдяки багатошаровості - одному з головних трендів сезону.

Експерт виділив три універсальні поєднання.

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Поєднання з костюмом

Перше - поєднувати футболку з класичним костюмом або строгим жакетом. Такий прийом допомагає зробити образ менш формальним і більш живим, зберігаючи при цьому елегантність.

футболка
Андре Тан розповів, як носити футболку / http://real-vin.com

Базовий шар

Другий варіант - використовувати футболку як базовий шар під теплий трикотаж. Вона чудово виглядає під об’ємним кардиганом або светром із глибоким вирізом, створюючи легкий і невимушений ефект.

Футболка з верхнім одягом

Третій спосіб - створювати багатошарові образи, поєднуючи футболку з верхнім одягом та іншими елементами гардеробу. Це дозволяє адаптувати літню річ до прохолодної погоди та надає образу сучасного вигляду.

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Андре Тан розповів, як носити футболки. Фото 1+1

Таким чином, базова футболка залишається універсальною основою гардеробу й восени - головне, правильно поєднувати її з теплішими та структурованими речами.

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Про особу: Андре Тан

Андре Тан - український модельєр. Справжнє ім'я - Андрій Миколайович Тищенко. Тан - абревіатура прізвища, імені та по батькові.

Народився в Харківській області. Закінчив Харківський коледж текстилю та дизайну, а також Київський національний університет технологій та дизайну. Пізніше пройшов навчання на фабриці Hugo Boss у Німеччині та в St. Martins College of Art у Великій Британії, пише Вікіпедія.

Завдяки своїй діяльності Андре Тан був занесений до Книги рекордів України як наймолодший дизайнер країни.

У лютому 2018 року став першим дизайнером в Україні, який створив колекцію одягу для дівчат розміру Plus-Size.

Був одружений з Аліною Харечко. Має доньку Софію.

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