З чим носити футболку восени: дизайнер назвав 3 приголомшливі поєднання

Український дизайнер Андре Тан розповів, як носити базову футболку восени і при цьому виглядати стильно та сучасно.
Як цитує його 1+1, ця річ давно перестала бути виключно літньою і легко вписується в осінній гардероб завдяки багатошаровості - одному з головних трендів сезону.
Експерт виділив три універсальні поєднання.
Поєднання з костюмом
Перше - поєднувати футболку з класичним костюмом або строгим жакетом. Такий прийом допомагає зробити образ менш формальним і більш живим, зберігаючи при цьому елегантність.
Базовий шар
Другий варіант - використовувати футболку як базовий шар під теплий трикотаж. Вона чудово виглядає під об’ємним кардиганом або светром із глибоким вирізом, створюючи легкий і невимушений ефект.
Футболка з верхнім одягом
Третій спосіб - створювати багатошарові образи, поєднуючи футболку з верхнім одягом та іншими елементами гардеробу. Це дозволяє адаптувати літню річ до прохолодної погоди та надає образу сучасного вигляду.
Таким чином, базова футболка залишається універсальною основою гардеробу й восени - головне, правильно поєднувати її з теплішими та структурованими речами.
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Про особу: Андре Тан
Андре Тан - український модельєр. Справжнє ім'я - Андрій Миколайович Тищенко. Тан - абревіатура прізвища, імені та по батькові.
Народився в Харківській області. Закінчив Харківський коледж текстилю та дизайну, а також Київський національний університет технологій та дизайну. Пізніше пройшов навчання на фабриці Hugo Boss у Німеччині та в St. Martins College of Art у Великій Британії, пише Вікіпедія.
Завдяки своїй діяльності Андре Тан був занесений до Книги рекордів України як наймолодший дизайнер країни.
У лютому 2018 року став першим дизайнером в Україні, який створив колекцію одягу для дівчат розміру Plus-Size.
Був одружений з Аліною Харечко. Має доньку Софію.
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