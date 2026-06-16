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Україна знищила більшість Ту-22М3: скільки літаків залишилося у РФ

Руслана Заклінська
16 червня 2026, 13:18
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Більшість із приблизно 41 наявного літака РФ небоєздатні або використовуються для запчастин.
Україна знищила більшість Ту-22М3: скільки літаків залишилося у РФ
Росія втратила 70% боєздатних Ту-22М3 / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, uk.wikipedia.org

Коротко:

  • РФ, ймовірно, втратила понад 70% боєздатних Ту-22М3
  • У строю залишилося близько 9–10 боєздатних літаків
  • Пошкоджено або знищено щонайменше 24 літаки

З початку повномасштабного вторгнення Росія, ймовірно, втратила понад 70% боєздатних дальніх бомбардувальників Ту-22М3. Боєздатних літаків у РФ залишилося близько десятка. Про це повідомляє Defense Express.

У виданні нагадали, що втрати цього типу літаків фіксувалися впродовж кількох років. У грудні 2022 року на авіабазі "Дягілєво" було пошкоджено три Ту-22М3. У серпні 2023 року на авіабазі "Сольці" знищено один літак і ще два пошкоджено. У квітні 2024 року українські сили збили Ту-22М3 над Ставропольським краєм РФ за допомогою ЗРК С-200.

відео дня

У липні 2024 року на авіабазі "Оленья" пошкоджено два літаки. Також у 2024 та 2025 роках по одному Ту-22М3 зазнали катастрофи в Іркутській області РФ. У червні 2025 року, за даними ЗМІ, під час операції СБУ "Павутина" було знищено 12 бомбардувальників цього типу на аеродромах "Оленья", "Бєлая" та "Дягілєво". Крім того, нещодавно в Іркутській області розбився ще один Ту-22М3.

Україна знищила більшість Ту-22М3: скільки літаків залишилося у РФ
Літаки, якими РФ обстрілює Україну / Інфографіка: Главред

Загалом, за оцінками аналітиків, з 2022 року було знищено або пошкоджено щонайменше 24 літаки Ту-22М3. При цьому зазначається, що виробництво цих бомбардувальників у РФ припинене ще з 1993 року, а повноцінної заміни їм досі не існує навіть у планах.

"Запас запчастин для них вкрай обмежений тому навіть незнані пошкодження можуть призвести до списання всього Ту-22М3", - наголосили у Defense Express.

Аналітики припускають, що загалом на озброєнні РФ може залишатися близько 41 Ту-22М3. Водночас значна частина з них перебуває у неробочому стані або використовується як джерело запчастин, хоча формально продовжує рахуватися в строю.

Якщо враховувати лише повністю боєздатні літаки, то їхня кількість може становити приблизно 9-10 одиниць. Таким чином, з 2022 року Росія могла втратити понад 70% свого парку боєздатних Ту-22М3.

Російські Ту-22М3 - новини за темою

Нагадаємо, що РФ перекинула 40 Ту-22М3 і 11 Ту-95МС на аеродром "Оленья". Такі дії можуть бути пов’язані із намаганням заплутати розвідку та підготувати нові масштабні ракетні удари.

Також раніше повідомлявлося, що шість Ту-22М3 було перекинуто з аеродрому "Оленья" на "Дягілєво" напередодні можливого нового ракетного удару по Україні. Перекидання вибраних авіаційних одиниць свідчить про підготовку до атак найближчими днями.

Як повідомляв Главред, напередодні в Іркутській області РФ розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Екіпаж, за заявами Міноборони РФ, катапультувався.

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Про джерело: Defense Express

Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал. Директор — Сергій Згурець.

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