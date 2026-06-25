Україна змусить Росію завершити війну: Зеленський затвердив 40-денний план для СБУ

Новий план СБУ передбачає комплексний вплив на агресора протягом 40 днів, зазначив президент.

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Зеленський затвердив 40-денний план для СБУ - що відомо / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншоти з відео

Про що сказав Володимир Зеленський:

Президент затвердив СБУ 40-денну операцію впливу на Росію

Нова спецоперація має спонукати країну-агресорку до миру

ЦСО "Альфа" лідирує за результатами ураження техніки окупантів

Президент України Володимир Зеленський повідомив про затвердження нової операції Служби безпеки України, спрямованої на посилення тиску на Росію та створення додаткових передумов для завершення війни. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді генерал-майора Євгеній Хмара.

"Доповідь генерал-майора Євгенія Хмари по нашому плану далекобійних санкцій, санкціях середньої дальності та результатах Служби безпеки України, а саме Центру спецоперацій "Альфа" на фронті. Затвердив Службі 40-денну операцію впливу на державу-агресора заради спонукання до закінчення війни", — повідомив Зеленський. відео дня

Окрему увагу під час доповіді приділили ефективності українських підрозділів, які застосовують безпілотні системи для стримування російських військ.

"Важливо, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. ЦСО "Альфа" є лідером за результатами уражень особового складу й техніки сил окупанта", — зазначив президент України.

Під час обговорення також порушили питання стабільності всередині країни в умовах тривалої війни.

"Окремо обговорили виклики у внутрішній безпеці України. Вдячний за захист нашої держави і українців!" — наголосив Зеленський.

Що відомо про СБУ / Главред - інфографіка

Як удари по Росії впливають на переговори - коментар експерта

Керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко зазначив, що масштабні удари українських Сил оборони по об’єктах у глибині російської території посилюють переговорні позиції України та наближають завершення війни.

Водночас, на його думку, ці атаки поки що не стали чинником, який би змусив російського диктатора Володимира Путіна кардинально переглянути свої підходи.

Чаленко також наголосив, що за нинішніх обставин можливості Росії висувати максималістські вимоги суттєво звузилися, і наразі Москва фактично може розраховувати лише на припинення бойових дій за поточною лінією фронту.

"Нічого більшого, ніж зупинитися по лінії зіткнення, росіяни точно не можуть вимагати. Навіть виходячи з того, як розвивається ситуація, Україна може ще додати певні вимоги для переходу до деескалації", — підсумував він.

Удари по Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський зробив важливу заяву щодо операцій проти держави-агресора. Він підкреслив, що удари по Московському НПЗ можуть мати стратегічний вплив на логістику і паливну інфраструктуру противника, що відобразиться на подальшому розвитку бойових дій. Наразі ситуація залишається під контролем.

Зазначимо, президент Центру глобалістики "Стратегія XXI" Михайло Гончар під час інтерв'ю говорив про економічні наслідки атак. За його словами, колапс нафтового сектору у європейській частині Росії вимагатиме місяців системних ударів для досягнення критичних показників.

Як раніше повідомляв Главред, у Силах спеціальних операцій заявили про успішні удари по РФ. В ССО наголосили, що удари по Тюменському НПЗ демонструють нарощування спроможностей для впливу на паливну інфраструктуру та морську логістику.

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Про персону: Ігор Чаленко Ігор Олегович Чаленко — український політолог, громадський діяч та експерт з міжнародної політики. Він є керівником громадської організації "Центр аналізу та стратегій" (ЦАС), створеної у 2018 році в Києві, а також директором Благодійного фонду "Розвиток Київщини", що діє з 2011 року. Досліджує питання зовнішньої політики, міжнародних відносин, безпеки та впливу російської пропаганди. Активно у медіа коментує перебіг війни Росії проти України, переговорні процеси, політику Заходу щодо України та роль міжнародних гравців.

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