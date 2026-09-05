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Україна і РФ домовилася про локальне перемир'я: де діє припинення вогню

Анна Косик
5 вересня 2026, 14:20оновлено 5 вересня, 14:52
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В МАГАТЕ назвали мету оголошення локального припинення вогню.
Україна і РФ домовилася про локальне перемир'я: де діє припинення вогню
Українська та російська сторони нібито конструктивно взаємодіяли / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Головне:

  • Навколо ЗАЕС оголошено перемир'я
  • Українські спеціалісти під час режиму припинення вогню будуть ремонтувати ЛЕП
  • Обидві сторони співпрацювали з МАГАТЕ заради ядерної безпеки

Сьогодні, 5 вересня, набуло чинності локальне припинення вогню між країною-агресором Росією та Україною для проведення ремонту на Запорізькій АЕС. Про це повідомили в МАГАТЕ.

Гендиректор агентства Рафаель Гроссі пояснив, що перемир'я було оголошено для того, щоб провести ремонт лінії електропередач для відновлення постачання ЗАЕС.

відео дня
Україна і РФ домовилася про локальне перемир'я: де діє припинення вогню
ЗАЕС / Інфографіка: Главред

ЗАЕС втратила зв'язок з єдиною ЛЕП, що залишилася, ще 20 серпня внаслідок атак. Через це найближчими днями може статися повне відключення електроенергії на станції, бо запаси палива для дизельних генераторів виснажуються.

"Українські техніки розпочнуть ремонт лінії пізніше сьогодні, після розмінування території, повідомив гендиректор Гроссі, додавши, що обидві сторони конструктивно співпрацюють із МАГАТЕ заради ядерної безпеки", - йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що це вже сьоме оголошене перемир'я навколо ЗАЕС, яке узгодили задля запобігання ядерної аварії.

Чи можуть США взяти Запорізьку АЕС під власний контроль

Главред писав, що за словами політичного та економічного експерта Тараса Загороднього, на практиці реалізація сценарію з керування США ЗАЕС може виявитися надзвичайно складною.

Головною проблемою залишається присутність українських і російських військ, а також небажання Росії залишати територію атомної станції. Тож нейтралітет забезпечити в таких умовах майже неможливо.

Ситуація на Запорізькій АЕС - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що українські безпілотники зірвали спробу Росії інтегрувати захоплену Запорізьку атомну електростанцію у власну енергосистему.

Раніше повідомлялося, що Росія перетворила тимчасово окуповану Запорізьку АЕС в Енергодарі на власну військову базу. Прямо в машинних залах 1, 2, 5 та 6 енергоблоків, де всі шість ядерних реакторів перебувають у стані "холодного зупину", окупаційна армія розмістила військову техніку.

Напередодні президент України Володимир Зеленський прокоментував ідею спільного управління Україною Запорізькою АЕС з російською стороною. Він заявив, що це неможливо реалізувати.

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Про джерело: МАГАТЕ

Міжнародне агентство з атомної енергії - міжнародна організація, яка прагне сприяти мирному використанню ядерної енергії та перешкоджати її використанню в будь-яких військових цілях, зокрема ядерну зброю, повідомляє Вікіпедія.

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