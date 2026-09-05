РФ вперше за довгий час завдала удару по аеропортах: Зеленський розкрив деталі

Головне із заяви Зеленського:
- Атака на аеропорти - реакція РФ на підготовку візиту США
- Наступного тижня Київ скоригує операцію в небі Росії
- З української сторони не буде загроз для дипломатії
У ніч на 5 вересня російська окупаційна армія завдала удару по цивільному підприємству в Кам'янському на Дніпропетровщині: четверо людей загинули, ще п'ятеро отримали поранення. Також окупанти вперше за тривалий час обрали цілями аеродроми в Києві та Борисполі. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Окрім промислового об’єкта на Дніпропетровщині, під ударами опинилася житлова забудова в Херсоні, Борисполі та на Харківщині. У Сумах і Миколаєві дрони влучили в торговельні центри.
"Також вночі були й демонстративні російські удари по наших аеропортах - у Києві та Борисполі. Саме цілеспрямовано, вперше за довгий час", - наголосив президент.
Чому цілями стали злітні смуги
Напередодні сторони опрацьовували технічну можливість прильоту делегації зі США безпосередньо до столичного регіону, а не наземним шляхом через Польщу. Президент вбачає прямий зв’язок між цими переговорами та вибором цілей минулої ночі.
"Очевидно, що такі удари Росії по аеропортах є реакцією на обговорення та підготовку можливості для американської сторони скористатися літаком для прибуття в Україну та приземлитися в аеропорту "Київ" або в аеропорту "Бориспіль". Російсько-іранські "шахеди" у відповідь на американську дипломатію", - заявив Зеленський.
Відповідь буде в російському небі
За словами президента, реакція Києва торкнеться повітряного простору країни-агресора, де вже фіксували масові затримки рейсів і закриття цивільних хабів.
"Ми зафіксували цей російський крок і наступного тижня відповідно скоригуємо нашу операцію щодо російського повітряного простору, який став небезпечним через присутність дронів і ракет у небі", - зазначив президент.
При цьому з українського боку жодних ризиків для переговорного процесу не виникне, підкреслив Зеленський. Він окремо подякував усім, хто допомагає державі та українцям.
"Україна зацікавлена у наближенні миру. Росія відповідатиме за те, що вона робить", - зазначив він.
Кремль зірвав перемир’я - що відомо
Як писав Главред, 5 вересня американські переговірники Стів Віткофф і Джаред Кушнер мають прибути до Москви.
4 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що посланці Трампа приїдуть до Києва в неділю, 6 вересня.
За словами президента, як і під час попередніх візитів американської сторони, Україна забезпечить "нормальне функціонування російського повітряного простору", щоб гарантувати безпеку американських чиновників, а Росія має у відповідь утриматися від ударів.
Увечері 4 вересня видання РБК-Україна з посиланням на джерело в офісі президента повідомляло, що Україна очікує відповіді Росії щодо можливого припинення вогню в повітрі під час дипломатичних зустрічей.
Співрозмовники РБК-Україна у Силах оборони, зокрема й на лінії бойового зіткнення, розповіли, що їм надійшли бойові розпорядження щодо припинення ударів до кінця дня 7 вересня.
Вранці 5 вересня стало очевидно, що країна-агресор Росія фактично відхилила пропозицію України про перемир’я, відповівши на мирну ініціативу новою масованою хвилею атак. У Міністерстві оборони РФ офіційно підтвердили завдання серії ударів по українських регіонах, продемонструвавши відсутність намірів припиняти бойові дії.
Атака РФ на Україну 5 вересня - новини
Як писав Главред, вночі 5 вересня росіяни завдали удару по промисловому підприємству в Кам’янському на Дніпропетровщині.
В результаті атаки на Каменське загинули четверо людей, ще п’ятеро отримали поранення.
Троє постраждалих перебувають у лікарні, зокрема 30-річна жінка, яка перебуває в реанімації. Медики надають пораненим усю необхідну допомогу.
4 вересня та в ніч на 5 вересня російські війська неодноразово атакували безпілотниками один із торгових центрів міста Миколаєва. В результаті влучань пошкоджено торгові зали та виникли пожежі. Двоє людей постраждали: 72-річний чоловік і 17-річна дівчина.
У ніч на 5 вересня країна-агресор Росія масовано атакувала Київську область. У результаті удару постраждали 2 людини.
Рятувальники зазначають, що в Бучанському районі виникла пожежа у складському приміщенні. Під час ліквідації пожежі ворог завдав повторного удару по розташованій поруч складській будівлі.
У Борисполі внаслідок влучання виникла пожежа та частково зруйновано 9-поверховий житловий будинок. Горіла покрівля, зруйновано конструкції 9-го поверху.
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Про персону: Володимир Зеленський
Володимир Зеленський - український державний діяч, шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року.. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був співвласником і художнім керівником "Студії Квартал-95" (2003-2019) та генеральним продюсером телеканалу "Інтер" (2010-2012).
Політичну кар'єру розпочав 2019 року та балотувався на виборах президента України 2019 року. За підсумками голосування обраний Президентом України, повідомляє Вікіпедія.
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