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РФ вперше за довгий час завдала удару по аеропортах: Зеленський розкрив деталі

Анна Ярославська
5 вересня 2026, 12:23
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Україна вже наступного тижня скоригує свою операцію щодо російського повітряного простору.
Напад на Україну 5 вересня - наслідки
Атака на Україну 5 вересня - наслідки / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Головне із заяви Зеленського:

  • Атака на аеропорти - реакція РФ на підготовку візиту США
  • Наступного тижня Київ скоригує операцію в небі Росії
  • З української сторони не буде загроз для дипломатії

У ніч на 5 вересня російська окупаційна армія завдала удару по цивільному підприємству в Кам'янському на Дніпропетровщині: четверо людей загинули, ще п'ятеро отримали поранення. Також окупанти вперше за тривалий час обрали цілями аеродроми в Києві та Борисполі. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Окрім промислового об’єкта на Дніпропетровщині, під ударами опинилася житлова забудова в Херсоні, Борисполі та на Харківщині. У Сумах і Миколаєві дрони влучили в торговельні центри.

відео дня

"Також вночі були й демонстративні російські удари по наших аеропортах - у Києві та Борисполі. Саме цілеспрямовано, вперше за довгий час", - наголосив президент.

Чому цілями стали злітні смуги

Напередодні сторони опрацьовували технічну можливість прильоту делегації зі США безпосередньо до столичного регіону, а не наземним шляхом через Польщу. Президент вбачає прямий зв’язок між цими переговорами та вибором цілей минулої ночі.

"Очевидно, що такі удари Росії по аеропортах є реакцією на обговорення та підготовку можливості для американської сторони скористатися літаком для прибуття в Україну та приземлитися в аеропорту "Київ" або в аеропорту "Бориспіль". Російсько-іранські "шахеди" у відповідь на американську дипломатію", - заявив Зеленський.

Відповідь буде в російському небі

За словами президента, реакція Києва торкнеться повітряного простору країни-агресора, де вже фіксували масові затримки рейсів і закриття цивільних хабів.

"Ми зафіксували цей російський крок і наступного тижня відповідно скоригуємо нашу операцію щодо російського повітряного простору, який став небезпечним через присутність дронів і ракет у небі", - зазначив президент.

При цьому з українського боку жодних ризиків для переговорного процесу не виникне, підкреслив Зеленський. Він окремо подякував усім, хто допомагає державі та українцям.

"Україна зацікавлена у наближенні миру. Росія відповідатиме за те, що вона робить", - зазначив він.

Кремль зірвав перемир’я - що відомо

Як писав Главред, 5 вересня американські переговірники Стів Віткофф і Джаред Кушнер мають прибути до Москви.

4 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що посланці Трампа приїдуть до Києва в неділю, 6 вересня.

За словами президента, як і під час попередніх візитів американської сторони, Україна забезпечить "нормальне функціонування російського повітряного простору", щоб гарантувати безпеку американських чиновників, а Росія має у відповідь утриматися від ударів.

Увечері 4 вересня видання РБК-Україна з посиланням на джерело в офісі президента повідомляло, що Україна очікує відповіді Росії щодо можливого припинення вогню в повітрі під час дипломатичних зустрічей.

Співрозмовники РБК-Україна у Силах оборони, зокрема й на лінії бойового зіткнення, розповіли, що їм надійшли бойові розпорядження щодо припинення ударів до кінця дня 7 вересня.

Вранці 5 вересня стало очевидно, що країна-агресор Росія фактично відхилила пропозицію України про перемир’я, відповівши на мирну ініціативу новою масованою хвилею атак. У Міністерстві оборони РФ офіційно підтвердили завдання серії ударів по українських регіонах, продемонструвавши відсутність намірів припиняти бойові дії.

Атака РФ на Україну 5 вересня - новини

Як писав Главред, вночі 5 вересня росіяни завдали удару по промисловому підприємству в Кам’янському на Дніпропетровщині.

В результаті атаки на Каменське загинули четверо людей, ще п’ятеро отримали поранення.

Троє постраждалих перебувають у лікарні, зокрема 30-річна жінка, яка перебуває в реанімації. Медики надають пораненим усю необхідну допомогу.

4 вересня та в ніч на 5 вересня російські війська неодноразово атакували безпілотниками один із торгових центрів міста Миколаєва. В результаті влучань пошкоджено торгові зали та виникли пожежі. Двоє людей постраждали: 72-річний чоловік і 17-річна дівчина.

  • Наслідки атаки РФ на Миколаїв
    Наслідки атаки РФ на Миколаїв Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки РФ на Миколаїв
    Наслідки атаки РФ на Миколаїв Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки РФ на Миколаїв
    Наслідки атаки РФ на Миколаїв Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки РФ на Миколаїв
    Наслідки атаки РФ на Миколаїв Фото: t.me/dsns_telegram

У ніч на 5 вересня країна-агресор Росія масовано атакувала Київську область. У результаті удару постраждали 2 людини.

Рятувальники зазначають, що в Бучанському районі виникла пожежа у складському приміщенні. Під час ліквідації пожежі ворог завдав повторного удару по розташованій поруч складській будівлі.

У Борисполі внаслідок влучання виникла пожежа та частково зруйновано 9-поверховий житловий будинок. Горіла покрівля, зруйновано конструкції 9-го поверху.

  • Наслідки атаки РФ на Київщину
    Наслідки атаки РФ на Київщину Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київщину
    Наслідки атаки РФ на Київщину Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київщину
    Наслідки атаки РФ на Київщину Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київщину
    Наслідки атаки РФ на Київщину Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київщину
    Наслідки атаки РФ на Київщину Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київщину
    Наслідки атаки РФ на Київщину Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київщину
    Наслідки атаки РФ на Київщину Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київщину
    Наслідки атаки РФ на Київщину Фото: ДСНС

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Про персону: Володимир Зеленський

Володимир Зеленський - український державний діяч, шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року.. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був співвласником і художнім керівником "Студії Квартал-95" (2003-2019) та генеральним продюсером телеканалу "Інтер" (2010-2012).

Політичну кар'єру розпочав 2019 року та балотувався на виборах президента України 2019 року. За підсумками голосування обраний Президентом України, повідомляє Вікіпедія.

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