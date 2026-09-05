Кремль зірвав перемир’я у повітрі: РФ цинічно відреагувала на ініціативу Києва

Читайте в матеріалі:
- Київ запропонував дзеркальне перемир’я в небі на час переговорів
- Сили оборони отримали розпорядження про призупинення ударів
- Москва проігнорувала дипломатію та продовжила ескалацію
Країна-агресор Росія фактично відхилила пропозицію України про перемир’я, відповівши на мирну ініціативу новою масованою хвилею атак. У Міністерстві оборони РФ офіційно підтвердили завдання серії ударів по українських регіонах, продемонструвавши відсутність намірів припиняти бойові дії.
У російському відомстві заявили, що в ніч на 5 вересня завдали групового удару високоточними засобами та дронами-камікадзе по об’єктах у Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській та Київській областях.
У Міноборони РФ стверджують:
- У Дніпропетровській області під удар потрапили металургійні підприємства в Дніпрі та Кам'янському.
- В Одеській області зафіксовано удари по логістичному центру в населеному пункті Дачне та суховантажу в порту "Чорноморськ".
- У Миколаївській області атаковано логістичний центр та електроподстанцію "Миколаївська".
- У Київській області удари було завдано по логістичному центру "Святопетровський", паливних майданчиках у Блиставиці (Гостоміль) та центру радіорозвідки у Броварах.
Також МО РФ опублікувало відео з нічними запусками з реактивної системи залпового вогню (ймовірно, це "Град" (122 мм), "Торнадо-Г" або "Ураган") із цинічним підписом.
Демонстративний звіт Міноборони РФ про нічні прильоти прямо вказує на те, що Москва ігнорує будь-які спроби дипломатичного врегулювання та пропозиції щодо припинення вогню, продовжуючи ескалацію.
Повітряне перемир’я - що відомо
Як відомо, 5 вересня американські переговірники Стів Віткофф і Джаред Кушнер мають прибути до Москви.
4 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що посланці Трампа приїдуть до Києва в неділю, 6 вересня.
За словами президента, як і під час попередніх візитів американської сторони, Україна забезпечить "нормальне функціонування російського повітряного простору", щоб гарантувати безпеку американських чиновників - а Росія має дзеркально утриматися від ударів.
"З нашого боку повітряних ударів не буде, ну і Росія має дзеркально забезпечити тишу без своїх повітряних ударів у той час, який необхідний для проведення цих переговорів та вирішення логістичних питань, пов’язаних із цим американським візитом", - пояснив Зеленський.
Увечері 4 вересня видання РБК-Україна з посиланням на джерело в офісі президента повідомляло, що Україна очікує відповіді Росії щодо можливого припинення вогню в повітрі під час дипломатичних зустрічей.
За словами джерела, йшлося саме про припинення вогню в повітрі - відповідно, американська сторона мала обговорити це питання з росіянами.
"Це усталена практика на час дипломатичних зустрічей, коли ми не завдаємо ударів по них, а вони - по Україні, і це в певних географічних та часових межах", - пояснило джерело.
Яку саме відповідь Росія надала США на цю пропозицію, підкреслили в Офісі президента, стане відомо вже цієї ночі.
Співрозмовники РБК-Україна в Силах оборони, зокрема й на лінії бойового зіткнення, розповіли, що їм надійшли бойові розпорядження щодо припинення ударів до кінця дня 7 вересня.
Атака РФ на Україну в ніч на 5 вересня - новини
Як писав Главред, вночі 5 вересня росіяни завдали удару по промисловому підприємству в Кам’янському на Дніпропетровщині.
У результаті атаки на Каменське загинули четверо людей, ще п’ятеро отримали поранення.
Троє постраждалих перебувають у лікарні, зокрема 30-річна жінка, яка перебуває у реанімації. Медики надають пораненим усю необхідну допомогу.
4 вересня та в ніч на 5 вересня російські війська неодноразово атакували безпілотниками один із торгових центрів міста Миколаєва. У результаті влучень пошкоджено торгові зали та виникли пожежі. Двоє людей постраждали: 72-річний чоловік і 17-річна дівчина.
У ніч на 5 вересня країна-агресор Росія масовано атакувала Київську область. Внаслідок удару постраждали 2 людини.
Рятувальники зазначають, що в Бучанському районі виникла пожежа у складському приміщенні. Під час ліквідації пожежі ворог завдав повторного удару по розташованій поруч складській будівлі.
У Борисполі внаслідок влучання виникла пожежа та частково зруйновано 9-поверховий житловий будинок. Горіла покрівля, зруйновано конструкції 9-го поверху.
Інші новини:
- Росія завдала удару дроном по будівлі СБУ в центрі Києва, є поранені: що відомо
- Коли почнеться режим припинення вогню у війні з Росією - Буданов зробив заяву
- "Шахед" навели з землі: "Флеш" розкрив нові подробиці удару по будівлі СБУ в Києві
Про джерело: Міністерство оборони Росії
Міністерство оборони Російської Федерації (МО РФ) - федеральний орган виконавчої влади, який здійснює функції щодо розробки та реалізації державної політики, нормативно-правового регулювання у сфері оборони, а також керівництва Збройними Силами РФ.
Міністр оборони РФ - Андрій Ремович Бєлоусов (з травня 2024 року).
Верховний головнокомандувач - президент РФ.
Штаб-квартира: м. Москва, вул. Знаменка, буд. 19 (Головний штаб / Національний центр управління обороною РФ - Фрунзенська наб., буд. 22/2).
Офіційний сайт: mil.ru
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред