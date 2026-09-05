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Кремль зірвав перемир’я у повітрі: РФ цинічно відреагувала на ініціативу Києва

Анна Ярославська
5 вересня 2026, 09:57
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Росія відповіла на пропозицію щодо режиму тиші новими ударами.
Напад РФ на Україну
Росія продовжила атаки на Україну / Колаж: Главред, фото: скріншот Міністерства оборони Росії, ДСНС

Читайте в матеріалі:

  • Київ запропонував дзеркальне перемир’я в небі на час переговорів
  • Сили оборони отримали розпорядження про призупинення ударів
  • Москва проігнорувала дипломатію та продовжила ескалацію

Країна-агресор Росія фактично відхилила пропозицію України про перемир’я, відповівши на мирну ініціативу новою масованою хвилею атак. У Міністерстві оборони РФ офіційно підтвердили завдання серії ударів по українських регіонах, продемонструвавши відсутність намірів припиняти бойові дії.

У російському відомстві заявили, що в ніч на 5 вересня завдали групового удару високоточними засобами та дронами-камікадзе по об’єктах у Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській та Київській областях.

відео дня

У Міноборони РФ стверджують:

  • У Дніпропетровській області під удар потрапили металургійні підприємства в Дніпрі та Кам'янському.
  • В Одеській області зафіксовано удари по логістичному центру в населеному пункті Дачне та суховантажу в порту "Чорноморськ".
  • У Миколаївській області атаковано логістичний центр та електроподстанцію "Миколаївська".
  • У Київській області удари було завдано по логістичному центру "Святопетровський", паливних майданчиках у Блиставиці (Гостоміль) та центру радіорозвідки у Броварах.

Також МО РФ опублікувало відео з нічними запусками з реактивної системи залпового вогню (ймовірно, це "Град" (122 мм), "Торнадо-Г" або "Ураган") із цинічним підписом.

Знімок екрана з сайту Міністерства оборони Російської Федерації
Скріншот МО РФ

Демонстративний звіт Міноборони РФ про нічні прильоти прямо вказує на те, що Москва ігнорує будь-які спроби дипломатичного врегулювання та пропозиції щодо припинення вогню, продовжуючи ескалацію.

Повітряне перемир’я - що відомо

Як відомо, 5 вересня американські переговірники Стів Віткофф і Джаред Кушнер мають прибути до Москви.

4 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що посланці Трампа приїдуть до Києва в неділю, 6 вересня.

За словами президента, як і під час попередніх візитів американської сторони, Україна забезпечить "нормальне функціонування російського повітряного простору", щоб гарантувати безпеку американських чиновників - а Росія має дзеркально утриматися від ударів.

"З нашого боку повітряних ударів не буде, ну і Росія має дзеркально забезпечити тишу без своїх повітряних ударів у той час, який необхідний для проведення цих переговорів та вирішення логістичних питань, пов’язаних із цим американським візитом", - пояснив Зеленський.

Увечері 4 вересня видання РБК-Україна з посиланням на джерело в офісі президента повідомляло, що Україна очікує відповіді Росії щодо можливого припинення вогню в повітрі під час дипломатичних зустрічей.

За словами джерела, йшлося саме про припинення вогню в повітрі - відповідно, американська сторона мала обговорити це питання з росіянами.

"Це усталена практика на час дипломатичних зустрічей, коли ми не завдаємо ударів по них, а вони - по Україні, і це в певних географічних та часових межах", - пояснило джерело.

Яку саме відповідь Росія надала США на цю пропозицію, підкреслили в Офісі президента, стане відомо вже цієї ночі.

Співрозмовники РБК-Україна в Силах оборони, зокрема й на лінії бойового зіткнення, розповіли, що їм надійшли бойові розпорядження щодо припинення ударів до кінця дня 7 вересня.

Атака РФ на Україну в ніч на 5 вересня - новини

Як писав Главред, вночі 5 вересня росіяни завдали удару по промисловому підприємству в Кам’янському на Дніпропетровщині.

У результаті атаки на Каменське загинули четверо людей, ще п’ятеро отримали поранення.

Троє постраждалих перебувають у лікарні, зокрема 30-річна жінка, яка перебуває у реанімації. Медики надають пораненим усю необхідну допомогу.

4 вересня та в ніч на 5 вересня російські війська неодноразово атакували безпілотниками один із торгових центрів міста Миколаєва. У результаті влучень пошкоджено торгові зали та виникли пожежі. Двоє людей постраждали: 72-річний чоловік і 17-річна дівчина.

У ніч на 5 вересня країна-агресор Росія масовано атакувала Київську область. Внаслідок удару постраждали 2 людини.

Рятувальники зазначають, що в Бучанському районі виникла пожежа у складському приміщенні. Під час ліквідації пожежі ворог завдав повторного удару по розташованій поруч складській будівлі.

У Борисполі внаслідок влучання виникла пожежа та частково зруйновано 9-поверховий житловий будинок. Горіла покрівля, зруйновано конструкції 9-го поверху.

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Про джерело: Міністерство оборони Росії

Міністерство оборони Російської Федерації (МО РФ) - федеральний орган виконавчої влади, який здійснює функції щодо розробки та реалізації державної політики, нормативно-правового регулювання у сфері оборони, а також керівництва Збройними Силами РФ.

Міністр оборони РФ - Андрій Ремович Бєлоусов (з травня 2024 року).

Верховний головнокомандувач - президент РФ.

Штаб-квартира: м. Москва, вул. Знаменка, буд. 19 (Головний штаб / Національний центр управління обороною РФ - Фрунзенська наб., буд. 22/2).

Офіційний сайт: mil.ru

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