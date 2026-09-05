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РФ завдала удару по трьох регіонах України, є загиблі та постраждалі: що відомо

Анна Ярославська
5 вересня 2026, 07:55оновлено 5 вересня, 08:31
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Наслідки російських атак зафіксували у Київській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.
Наслідки нападу РФ на Миколаїв
Наслідки атаки РФ на Миколаїв / Колаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

Коротко:

  • Росія вночі атакувала кілька регіонів України
  • У Кам'янському загинули чотири людини, ще п'ятеро поранені
  • У Борисполі та Миколаєві також є постраждалі

У ніч на 5 вересня російська окупаційна армія завдала ударів по кількох регіонах України. Є загиблі та постраждалі. Зокрема, були атаковані: Київська область, Миколаїв та Кам’янське.

Атаки РФ відбувалися на тлі того, що підрозділи Сил оборони України отримали наказ дотримуватися режиму тиші. Детальніше читайте в матеріалі: Сили оборони отримали наказ дотримуватися припинення вогню: ЗМІ про деталі перемир’я.

відео дня

Атака на Київську область

Голова Київської обласної військової адміністрації повідомив, що в результаті атаки РФ на Бориспіль постраждали дві людини.

За його словами, триває ліквідація та фіксація наслідків ворожої атаки на 9-поверховий житловий будинок.

Двох жінок з акубаротравмою та закритою травмою грудної клітки госпіталізували до місцевої лікарні.

  • Наслідки атаки РФ на Київщину
    Наслідки атаки РФ на Київщину Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київщину
    Наслідки атаки РФ на Київщину Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київщину
    Наслідки атаки РФ на Київщину Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київщину
    Наслідки атаки РФ на Київщину Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київщину
    Наслідки атаки РФ на Київщину Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київщину
    Наслідки атаки РФ на Київщину Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київщину
    Наслідки атаки РФ на Київщину Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київщину
    Наслідки атаки РФ на Київщину Фото: ДСНС

Оновлено. Про наслідки атаки РФ на Київщину вранці у суботу розповіли у ДСНС.

У Бучанському районі спалахнув склад. Під час гасіння ворог завдав повторного удару по розташованій поруч будівлі.

У Борисполі через попадання спалахнув і частково зруйнований 9-поверховий будинок. Пошкоджено покрівлю та конструкції 9-го поверху.

Травмовано 2 особи, рятувальники евакуювали 15 мешканців. Психологи ДСНС допомагають людям.

У Обухівському районі уламки російських БПЛА спричинили пожежі в екосистемах.

Атака на Дніпропетровську область

Вночі 5 вересня росіяни завдали удару по промисловому підприємству в Кам’янському на Дніпропетровщині. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Перед ударом Повітряні сили попереджали про рух швидкісної цілі на Дніпро, а незабаром уточнили, що цілей одразу кілька, і частина з них прямує саме на Кам’янське.

Пізніше Ганжа повідомив, що в результаті атаки на Кам'янське загинули чотири людини, ще п'ятеро отримали поранення.

Троє постраждалих перебувають у лікарні, зокрема 30-річна жінка, яка знаходиться в реанімації. Медики надають пораненим усю необхідну допомогу.

Наслідки нападу РФ на Дніпропетровську область
Наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Атака РФ на Миколаїв

4 вересня та в ніч на 5 вересня російські війська неодноразово атакували безпілотниками один із торгових центрів міста Миколаєва. У результаті влучань пошкоджено торгові зали та виникли пожежі.

"Це знову був об’єкт цивільної інфраструктури - місце, куди ще вчора приходили звичайні люди", - повідомили в ДСНС.

Двоє людей постраждали: 72-річний чоловік і 17-річна дівчина.

"Рятувальники працювали в умовах постійної загрози повторних ударів. Через небезпеку особовий склад неодноразово відводили на безпечну відстань. Коли ситуація дозволяла - рятувальники поверталися до ліквідації наслідків атаки", - йдеться в повідомленні.

  • Наслідки атаки РФ на Миколаїв
    Наслідки атаки РФ на Миколаїв Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки РФ на Миколаїв
    Наслідки атаки РФ на Миколаїв Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки РФ на Миколаїв
    Наслідки атаки РФ на Миколаїв Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки РФ на Миколаїв
    Наслідки атаки РФ на Миколаїв Фото: t.me/dsns_telegram

Атаки РФ по Україні - новини

Як писав Главред, зранку в п’ятницю, 4 вересня, російська окупаційна армія атакувала Київ та область. Лунали вибухи, працювали сили ППО. За даними ЗМІ, "приліт" був у Жулянах - під удар потрапив літак.

4 вересня Росія завдала удару дроном по центральній будівлі СБУ на Володимирській вулиці в Києві.

Вранці 4 вересня в Одесі пролунали вибухи. Після атаки окупантів є постраждалі. Також відомо щонайменше про одну жертву.

Російські окупанти в ніч на 2 вересня завдали ударів по Одесі, є поранені, пошкоджено об’єкти інфраструктури та житлові будинки.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив про запровадження нової системи рівнів повітряної тривоги в Україні. У своїй заяві він зазначив, що жовтий рівень означатиме загрозу з боку дронів і дозволить частині економіки працювати за умови наявності укриттів. За поясненнями уряду, сигнал тривоги для жовтого рівня триватиме 30 секунд, а для червоного - одну хвилину.

Реактивний
Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Скільки ще РФ завдаватиме ударів по Україні - прогноз ГУР

Росія зможе продовжувати масовані удари по Україні доти, доки зберігатиме здатність виробляти, доставляти та запускати ударні безпілотники.

Тривалість повітряного терору значною мірою залежить від того, наскільки ефективно Україна зможе протидіяти цим можливостям ворога. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

Одним із ключових напрямків протидії залишається вплив не лише безпосередньо на повітряні цілі, а й на інфраструктуру, що забезпечує їхнє застосування. Йдеться про виробничі об’єкти, маршрути поставок та райони запуску.

"Це постійний процес взаємної боротьби та вдосконалення", - зазначив Юсов.

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Про персону: Андрій Юсов

Андрій Юсов – український громадський активіст та політичний діяч, аналітик, пише Вікіпедія. З 2022 року став представником з питань стратегічних комунікацій ГУ Міноборони України. Заступник Голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Позаштатний радник керівника Офісу президента.

Юсов особисто брав участь у більшості обмінів українських полонених. Він брав участь в обміні, в рамках якого Путіну передали його кума та зрадника України Віктора Медведчука. Натомість Україна повернула 215 бійців, через яких 188 - захисники Маріуполя та Азовсталі. Брав участь в організації та проведенні обмінів за Стамбульськими домовленостями.

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