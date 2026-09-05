"Сильний крок": Дмитро Комаров вперше за довгий час з'явився на людях

Відомий український телеведучий відвідав закриту презентацію книги Олександра Пономарьова.

https://glavred.net/stars/silnyy-shag-dmitriy-komarov-vpervye-za-dolgoe-vremya-poyavilsya-na-lyudyah-10794170.html Посилання скопійоване

Дмитро Комаров з’явився на публіці заради Олександра Пономарьова / колаж: Главред, фото: instagram.com, Дмитро Комаров

Ви дізнаєтеся:

Дмитро Комаров вийшов у люди

Що ведучий розповів про книгу Олександра Пономарьова

Відомий український мандрівник Дмитро Комаров вперше за довгий час з'явився на публіці, відвідавши світський захід у Києві. Фотографії з презентації ведучий опублікував в Instagram.

3 вересня знаменитість помітили серед гостей закритої презентації дебютного роману співака Олександра Пономарьова "30 днів: ШІ-людина", яка відбулася в одній із київських книжкових крамниць-кафе. Поява Дмитра особливо привернула увагу публіки, оскільки останнім часом він вкрай рідко відвідує подібні події.

відео дня

Як зараз виглядає Дмитро Комаров / фото: instagram.com, Дмитро Комаров

"Вчора відвідав презентацію першої книги друга Олександра Пономарьова. Це несподіваний і сильний крок дорослої, успішної людини, яка у своїй професії досягла найвищих вершин. Але Саша не став писати мемуари про минуле. Він пішов у майбутнє – у прямому сенсі – і написав пригодницький роман "30 днів: ШІ-людина", - написав ведучий.

Для презентації Комаров обрав стиль casual. Він з’явився в бежевій лляній сорочці з нагрудними кишенями та світлих штанах. На фотографіях телеведучий посміхався, охоче спілкувався з колегами та позував разом з автором книги Олександром Пономарьовим, який тримав у руках примірник свого роману.

Олександр Пономарьов підписує книгу для Дмитра Комарова / фото: instagram.com, Дмитро Комаров

Телеведучий назвав твір Пономарьова несподіваним і рішучим кроком дорослої та успішної людини, яка досягла вершин у своїй професії. За його словами, автор не став писати мемуари, а вирішив зазирнути в майбутнє, створивши пригодницький роман. Дмитро розповів, що дізнався про книгу ще в січні, коли приїхав до Олександра в гості, і був вражений його зануренням у процес.

"Він був повністю занурений у неї, спав по три години на добу, а вночі тексти буквально линули потоком - ніби хтось згори диктував їх. Я прослухав перші сторінки, і Саня відкрився для мене по-новому", - зізнався Комаров.

Дмитро Комаров / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Олександр Пономарьов з’явився на публіці зі своєю коханою, яка молодша за нього на 17 років. На презентації своєї дебютної книги "30 днів: ШІ-людина" 53-річний співак і письменник з’явився в компанії Софії Новікової, яка потрапила в кадр на відео з заходу.

Також Катерина Репяхова розповіла про результати лікування сина з рідкісним генетичним діагнозом. Дружина Віктора Павлика зізналася, що виявлене у маленького Михайла порушення роботи сигналів мозку вдалося компенсувати завдяки правильній терапії.

Читайте також:

Про особу: Дмитро Комаров Дмитро Комаров - український журналіст, мандрівник, фотограф; автор і ведучий програм "Світ навиворіт" та "Мандруй Україною". Заслужений журналіст України. Автор документального проєкту "Рік", повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред