Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокМатусямЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Сильний крок": Дмитро Комаров вперше за довгий час з'явився на людях

Христина Трохимчук
5 вересня 2026, 09:58
google news Підпишіться
на нас в Google
Відомий український телеведучий відвідав закриту презентацію книги Олександра Пономарьова.
Дмитро Комаров
Дмитро Комаров з’явився на публіці заради Олександра Пономарьова / колаж: Главред, фото: instagram.com, Дмитро Комаров

Ви дізнаєтеся:

  • Дмитро Комаров вийшов у люди
  • Що ведучий розповів про книгу Олександра Пономарьова

Відомий український мандрівник Дмитро Комаров вперше за довгий час з'явився на публіці, відвідавши світський захід у Києві. Фотографії з презентації ведучий опублікував в Instagram.

3 вересня знаменитість помітили серед гостей закритої презентації дебютного роману співака Олександра Пономарьова "30 днів: ШІ-людина", яка відбулася в одній із київських книжкових крамниць-кафе. Поява Дмитра особливо привернула увагу публіки, оскільки останнім часом він вкрай рідко відвідує подібні події.

відео дня
Як зараз виглядає Дмитро Комаров
Як зараз виглядає Дмитро Комаров / фото: instagram.com, Дмитро Комаров

"Вчора відвідав презентацію першої книги друга Олександра Пономарьова. Це несподіваний і сильний крок дорослої, успішної людини, яка у своїй професії досягла найвищих вершин. Але Саша не став писати мемуари про минуле. Він пішов у майбутнє – у прямому сенсі – і написав пригодницький роман "30 днів: ШІ-людина", - написав ведучий.

Для презентації Комаров обрав стиль casual. Він з’явився в бежевій лляній сорочці з нагрудними кишенями та світлих штанах. На фотографіях телеведучий посміхався, охоче спілкувався з колегами та позував разом з автором книги Олександром Пономарьовим, який тримав у руках примірник свого роману.

Олександр Пономарьов підписує книгу для Дмитра Комарова
Олександр Пономарьов підписує книгу для Дмитра Комарова / фото: instagram.com, Дмитро Комаров

Телеведучий назвав твір Пономарьова несподіваним і рішучим кроком дорослої та успішної людини, яка досягла вершин у своїй професії. За його словами, автор не став писати мемуари, а вирішив зазирнути в майбутнє, створивши пригодницький роман. Дмитро розповів, що дізнався про книгу ще в січні, коли приїхав до Олександра в гості, і був вражений його зануренням у процес.

"Він був повністю занурений у неї, спав по три години на добу, а вночі тексти буквально линули потоком - ніби хтось згори диктував їх. Я прослухав перші сторінки, і Саня відкрився для мене по-новому", - зізнався Комаров.

Дмитро Комаров
Дмитро Комаров / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Олександр Пономарьов з’явився на публіці зі своєю коханою, яка молодша за нього на 17 років. На презентації своєї дебютної книги "30 днів: ШІ-людина" 53-річний співак і письменник з’явився в компанії Софії Новікової, яка потрапила в кадр на відео з заходу.

Також Катерина Репяхова розповіла про результати лікування сина з рідкісним генетичним діагнозом. Дружина Віктора Павлика зізналася, що виявлене у маленького Михайла порушення роботи сигналів мозку вдалося компенсувати завдяки правильній терапії.

Читайте також:

Про особу: Дмитро Комаров

Дмитро Комаров - український журналіст, мандрівник, фотограф; автор і ведучий програм "Світ навиворіт" та "Мандруй Україною". Заслужений журналіст України. Автор документального проєкту "Рік", повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Дмитро Комаров новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ різко посилила удари після візиту глави ЦРУ до Москви: що задумав Путін

РФ різко посилила удари після візиту глави ЦРУ до Москви: що задумав Путін

11:00Війна
Насувається похолодання та штормовий вітер: погода в Україні різко зміниться

Насувається похолодання та штормовий вітер: погода в Україні різко зміниться

10:11Синоптик
Кремль зірвав перемир’я у повітрі: РФ цинічно відреагувала на ініціативу Києва

Кремль зірвав перемир’я у повітрі: РФ цинічно відреагувала на ініціативу Києва

09:57Війна
Реклама

Популярне

Більше
Пісню 1987 року визнали однією з найкращих рок-композицій про кохання

Пісню 1987 року визнали однією з найкращих рок-композицій про кохання

Висотка СРСР, яку охрестили найпотворнішою у світі: як виглядає та де знаходиться

Висотка СРСР, яку охрестили найпотворнішою у світі: як виглядає та де знаходиться

Гризуни покинуть ділянку без пасток і отрути: які 3 рослини радять посадити експерти

Гризуни покинуть ділянку без пасток і отрути: які 3 рослини радять посадити експерти

Китайський гороскоп на завтра, 5 вересня: Козлам — зайнятість, Тиграм — чуйність

Китайський гороскоп на завтра, 5 вересня: Козлам — зайнятість, Тиграм — чуйність

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці білки за 38 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці білки за 38 с

Останні новини

11:07

"Режим тиші" на фронті не спрацював: у Генштабі назвали причину

11:00

РФ різко посилила удари після візиту глави ЦРУ до Москви: що задумав Путін

10:50

"Дала зрозуміти відразу": чоловік Денисенко розкрив, коли почався їхній роман

10:11

Насувається похолодання та штормовий вітер: погода в Україні різко зміниться

09:58

"Сильний крок": Дмитро Комаров вперше за довгий час з'явився на людях

Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)
09:57

Кремль зірвав перемир’я у повітрі: РФ цинічно відреагувала на ініціативу Києва

09:24

РФ хоче зірвати візит представників Трампа до Києва: у ISW назвали причину

08:54

Віткофф і Кушнер вирушають до Путіна: чи варто очікувати прориву від переговорів — Bloomberg

08:46

Масований удар по Київщині: горіли склади, пошкоджено 9-поверхівкуФото

Реклама
08:10

Путін розпочав нову ескалацію: Невзлін попередив, що чекає на УкраїнуПогляд

07:55

РФ завдала удару по трьох регіонах України, є загиблі та постраждалі: що відомоФото

05:31

Висотка СРСР, яку охрестили найпотворнішою у світі: як виглядає та де знаходиться

05:00

Гроші, удача та хороші новини: на трьох знаків зодіаку чекають особливі зміни

04:32

Город у вересні оживає: 9 овочів, які дадуть великий урожай восени, що посадитиВідео

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці білки за 38 с

03:30

Рожева сіль із пелюсток троянд: простий рецепт ароматної приправи

02:35

Передбачення дати власної смерті: вчені вразили несподіваним відкриттям

01:47

Вибухи та потужна пожежа: РФ вдарила дроном по багатоповерхівці під Києвом

00:45

Сили оборони отримали наказ дотримуватись припинення вогню: ЗМІ про деталі перемир'я

00:00

Миші більше не повернуться: один простий трюк допоможе прогнати гризунівВідео

Реклама
04 вересня, п'ятниця
22:58

Трамп розкрив деталі місії Кушнера та Віткоффа: які пропозиції Києву та Москві

22:50

Порожні консервні банки ще послужать: як корисно використати їх у побуті

22:04

Цибуля пролежить свіжою до півроку: розкрито головний секрет ідеального зберіганняВідео

21:51

"Точка соприкосновения" не перекладається українською дослівно: як сказати правильно

21:45

Скільки ще РФ битиме по Україні: у ГУР назвали головну умову припинення ударів

21:40

Крадуть якісний сон та енергію: які речі варто прибрати зі спальні

21:13

РФ різко посилила штурми на кількох напрямках: де ворог намагається прорватися

21:04

Пральна машина скаче під час прання: чому і коли треба бити на сполохВідео

20:54

Правила перетину кордону ЄС стануть значно жорсткішими: що зміниться з 6 вересня

20:38

Українське коріння, європейський стиль: 5 стильних рідкісних імен дівчаткам

20:07

Україна не буде бити по Росії - Зеленський назвав причину

20:00

Проти тривоги та кошмарів: які 3 рослини варто покласти під подушку

19:58

Про кору і тріски можна забути: 8 рослин для ідеальної живої мульчіВідео

19:42

Ініціатива "Чисте небо" долучилася до професійного діалогу щодо посилення боротьби з піратством в Україні

19:41

Гризуни покинуть ділянку без пасток і отрути: які 3 рослини радять посадити експерти

19:40

Перець почне червоніти на очах: що терміново зробити з кущами у вересніВідео

19:21

Життя зміниться на краще: 3 знаки, на яких чекає успіх з 7 вересня

19:10

Війну дронів треба перенести до Росії: Коваленко розповів, як зупинити террорПогляд

18:59

РФ готує 4 масовані атаки у вересні: ЗМІ дізналися, куди й чим вдарить ворог

18:56

Як захистити запаси круп від молі: спеції та трюки для тривалого зберігання

Реклама
18:39

"Шахед" навели з землі: "Флеш" розкрив нові деталі удару по будівлі СБУ в Києві

18:39

Рекордний урожай щороку: найпростіші у вирощуванні фруктові дереваВідео

18:29

Вапняний наліт і бруд в унітазі зникнуть за 15 хвилин: дві ложки чого слід засипати

18:23

Коли Віткофф і Кушнер приїдуть на переговори з Путіним і Зеленським - нові деталі

18:10

Навіщо зволожувати папір для випікання: секрети досвідчених кухарів

18:01

Пономарьов уперше з'явився на публіці з молодою обраницею — як вона виглядає

17:42

Тільки не в смітник: для чого хитрі господині кладуть винні пробки у вазониВідео

17:36

Головний оберіг осені: яку рослину треба занести в дім у вересні

17:33

Українську делегацію кликали до Москви на переговори з Путіним: NYT розкрив деталі

17:26

Три знаки зодіаку виявляться серед головних щасливчиків тижня - хто вони

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт Міддлтон
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Регіони
Новини СумНовини ТернополяНовини ЧеркасиНовини ЖитомираНовини РівногоНовини ОдесиНовини ЗапоріжжяНовини ХарковаНовини ЛьвоваНовини ПолтавиНовини Дніпра
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти