"Сильний крок": Дмитро Комаров вперше за довгий час з'явився на людях

Ви дізнаєтеся:
- Дмитро Комаров вийшов у люди
- Що ведучий розповів про книгу Олександра Пономарьова
Відомий український мандрівник Дмитро Комаров вперше за довгий час з'явився на публіці, відвідавши світський захід у Києві. Фотографії з презентації ведучий опублікував в Instagram.
3 вересня знаменитість помітили серед гостей закритої презентації дебютного роману співака Олександра Пономарьова "30 днів: ШІ-людина", яка відбулася в одній із київських книжкових крамниць-кафе. Поява Дмитра особливо привернула увагу публіки, оскільки останнім часом він вкрай рідко відвідує подібні події.
"Вчора відвідав презентацію першої книги друга Олександра Пономарьова. Це несподіваний і сильний крок дорослої, успішної людини, яка у своїй професії досягла найвищих вершин. Але Саша не став писати мемуари про минуле. Він пішов у майбутнє – у прямому сенсі – і написав пригодницький роман "30 днів: ШІ-людина", - написав ведучий.
Для презентації Комаров обрав стиль casual. Він з’явився в бежевій лляній сорочці з нагрудними кишенями та світлих штанах. На фотографіях телеведучий посміхався, охоче спілкувався з колегами та позував разом з автором книги Олександром Пономарьовим, який тримав у руках примірник свого роману.
Телеведучий назвав твір Пономарьова несподіваним і рішучим кроком дорослої та успішної людини, яка досягла вершин у своїй професії. За його словами, автор не став писати мемуари, а вирішив зазирнути в майбутнє, створивши пригодницький роман. Дмитро розповів, що дізнався про книгу ще в січні, коли приїхав до Олександра в гості, і був вражений його зануренням у процес.
"Він був повністю занурений у неї, спав по три години на добу, а вночі тексти буквально линули потоком - ніби хтось згори диктував їх. Я прослухав перші сторінки, і Саня відкрився для мене по-новому", - зізнався Комаров.
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Раніше Главред повідомляв, що Олександр Пономарьов з’явився на публіці зі своєю коханою, яка молодша за нього на 17 років. На презентації своєї дебютної книги "30 днів: ШІ-людина" 53-річний співак і письменник з’явився в компанії Софії Новікової, яка потрапила в кадр на відео з заходу.
Також Катерина Репяхова розповіла про результати лікування сина з рідкісним генетичним діагнозом. Дружина Віктора Павлика зізналася, що виявлене у маленького Михайла порушення роботи сигналів мозку вдалося компенсувати завдяки правильній терапії.
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Про особу: Дмитро Комаров
Дмитро Комаров - український журналіст, мандрівник, фотограф; автор і ведучий програм "Світ навиворіт" та "Мандруй Україною". Заслужений журналіст України. Автор документального проєкту "Рік", повідомляє Вікіпедія.
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