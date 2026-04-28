Спільне управління Запорізькою АЕС з росіянами - Зеленський зробив заяву

Зеленський наголосив, що ідея спільного управління ЗАЕС із Росією є нереалістичною, підкресливши необхідність повного контролю станції Україною.

Зеленський розкрив деталі переговорів з США щодо ЗАЕС

Україна не зможе керувати ЗАЕС спільно з Росією

Зеленський запропонував контроль над станцією поділити між Україною та США

Президент України прокоментував ідею спільного управління Україною Запорізькою АЕС з російською стороною. Про це він заявив в інтерв'ю американському виданню Newsmax.

Він зазначив, що США справді намагалися виступити посередником у переговорах між Україною та Росією з цього питання.

"Я на 100% впевнений, що ми не зможемо керувати станцією разом із Росією. Я навіть не кажу про права чи про закон і про те, що це українська станція. Ні, просто з практичної точки зору. Неймовірно, як ми можемо керувати нею разом із нашими ворогами. У нас там буде величезна проблема", - вказав він.

Зеленський підкреслив, що ідея спільного управління Запорізькою АЕС за участі України та Росії є помилковою і створює додаткові ризики. За його словами, реалізувати таку модель неможливо, адже хоча на станції працюють українські фахівці, керівництво контролюється російською стороною, а сама станція нині фактично не функціонує.

Президент наголосив, що для уникнення небезпеки та запобігання можливій катастрофі станція має бути під повним українським контролем. Україна готова обговорювати варіанти розподілу електроенергії або доходів від її виробництва з американською стороною, але управління має залишатися українським.

"І я сказав американцям: якщо ви хочете ділитися цим з росіянами, це ваша справа. Якщо це компроміс, що ми будемо ділитися електроенергією, але ми не можемо, знаєте, ми не можемо платити росіянам", - розповів він.

Він також зазначив, що сама ідея подібних домовленостей виглядає парадоксальною, зважаючи на те, що Росія повинна нести відповідальність за агресію та окупацію. Водночас головним пріоритетом залишається безпека, яку, на його думку, можуть гарантувати лише українські спеціалісти. Крім того, станція має бути повністю демілітаризована, а російській стороні бракує необхідних фахівців для її обслуговування.

"І я сказав (американцям, - ред.): гаразд, якщо ви хочете 50 на 50, ми можемо зробити це 50 на 50. Це не лише питання грошей та електроенергії. На цій станції небезпечна, дуже небезпечна ситуація", - підсумував він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 27 квітня поблизу Запорізької атомної електростанції внаслідок удару безпілотника загинув працівник підприємства. За попередніми даними, дрон уразив транспортну майстерню, де перебував водій. Представники МАГАТЕ планують розслідувати обставини інциденту та надалі контролювати ситуацію на об’єкті.

До цього, 26 квітня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, під час якої обговорювали ситуацію навколо станції, зокрема питання її повернення під контроль України.

Раніше через дії російських сил Запорізька АЕС на півтори години залишалася без зовнішнього живлення, що створює загрозу для всієї Європи. Як повідомляв Енергоатом, 14 квітня було припинено подачу електроенергії з української енергосистеми для потреб станції.

Про джерело: Newsmax Newsmax — це американське новинне та медіавидання. Було засноване в 1998 році Крістофером Радді. Включає: веб-сайт (newsmax.com);

телеканал Newsmax TV;

журнали та цифрові продукти. Видання вважається консервативним / правим (right-wing). Зосереджується на політиці США, коментарях та думках, новинах з вираженою ідеологічною позицією. Часто конкурує з іншими правими медіа (наприклад, Fox News). Анонсувалося, що навесні 2026 року американський канал Newsmax вийде на український ринок. Мета – посилити інформаційний зв'язок між Києвом та Вашингтоном. Закрита презентація відбулася у Києві наприкінці лютого 2026 року, на якій були присутні представники української влади, пише Детектор Медіа.

