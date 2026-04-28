Спільне управління Запорізькою АЕС з росіянами - Зеленський зробив заяву

Юрій Берендій
28 квітня 2026, 18:02
Зеленський наголосив, що ідея спільного управління ЗАЕС із Росією є нереалістичною, підкресливши необхідність повного контролю станції Україною.
Зеленський розкрив деталі переговорів з США щодо ЗАЕС / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Про що йдеться у матеріалі:

  • Україна не зможе керувати ЗАЕС спільно з Росією
  • Зеленський запропонував контроль над станцією поділити між Україною та США

Президент України прокоментував ідею спільного управління Україною Запорізькою АЕС з російською стороною. Про це він заявив в інтерв'ю американському виданню Newsmax.

Він зазначив, що США справді намагалися виступити посередником у переговорах між Україною та Росією з цього питання.

"Я на 100% впевнений, що ми не зможемо керувати станцією разом із Росією. Я навіть не кажу про права чи про закон і про те, що це українська станція. Ні, просто з практичної точки зору. Неймовірно, як ми можемо керувати нею разом із нашими ворогами. У нас там буде величезна проблема", - вказав він.

Проєкт мирного плану США з 20-ти пунктів / Інфографіка: Главред

Зеленський підкреслив, що ідея спільного управління Запорізькою АЕС за участі України та Росії є помилковою і створює додаткові ризики. За його словами, реалізувати таку модель неможливо, адже хоча на станції працюють українські фахівці, керівництво контролюється російською стороною, а сама станція нині фактично не функціонує.

Президент наголосив, що для уникнення небезпеки та запобігання можливій катастрофі станція має бути під повним українським контролем. Україна готова обговорювати варіанти розподілу електроенергії або доходів від її виробництва з американською стороною, але управління має залишатися українським.

"І я сказав американцям: якщо ви хочете ділитися цим з росіянами, це ваша справа. Якщо це компроміс, що ми будемо ділитися електроенергією, але ми не можемо, знаєте, ми не можемо платити росіянам", - розповів він.

Він також зазначив, що сама ідея подібних домовленостей виглядає парадоксальною, зважаючи на те, що Росія повинна нести відповідальність за агресію та окупацію. Водночас головним пріоритетом залишається безпека, яку, на його думку, можуть гарантувати лише українські спеціалісти. Крім того, станція має бути повністю демілітаризована, а російській стороні бракує необхідних фахівців для її обслуговування.

"І я сказав (американцям, - ред.): гаразд, якщо ви хочете 50 на 50, ми можемо зробити це 50 на 50. Це не лише питання грошей та електроенергії. На цій станції небезпечна, дуже небезпечна ситуація", - підсумував він.

Запорізька АЕС / Інфографіка: Главред

ЗАЕС - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 27 квітня поблизу Запорізької атомної електростанції внаслідок удару безпілотника загинув працівник підприємства. За попередніми даними, дрон уразив транспортну майстерню, де перебував водій. Представники МАГАТЕ планують розслідувати обставини інциденту та надалі контролювати ситуацію на об’єкті.

До цього, 26 квітня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, під час якої обговорювали ситуацію навколо станції, зокрема питання її повернення під контроль України.

Раніше через дії російських сил Запорізька АЕС на півтори години залишалася без зовнішнього живлення, що створює загрозу для всієї Європи. Як повідомляв Енергоатом, 14 квітня було припинено подачу електроенергії з української енергосистеми для потреб станції.

Інші новини:

Про джерело: Newsmax

Newsmax — це американське новинне та медіавидання.

Було засноване в 1998 році Крістофером Радді.

Включає:

  • веб-сайт (newsmax.com);
  • телеканал Newsmax TV;
  • журнали та цифрові продукти.

Видання вважається консервативним / правим (right-wing).

Зосереджується на політиці США, коментарях та думках, новинах з вираженою ідеологічною позицією.

Часто конкурує з іншими правими медіа (наприклад, Fox News).

Анонсувалося, що навесні 2026 року американський канал Newsmax вийде на український ринок. Мета – посилити інформаційний зв'язок між Києвом та Вашингтоном.

Закрита презентація відбулася у Києві наприкінці лютого 2026 року, на якій були присутні представники української влади, пише Детектор Медіа.

"Ми відкидаємо": Ізраїль різко відреагував на звинувачення України щодо краденого зерна

"Ми відкидаємо": Ізраїль різко відреагував на звинувачення України щодо краденого зерна

20:35Світ
ОАЕ оголосили про вихід з ОПЕК після майже 60 років членства

ОАЕ оголосили про вихід з ОПЕК після майже 60 років членства

18:55Економіка
У розвідці розкрили нові плани Кремля на війну проти України: документи Генштабу РФ

У розвідці розкрили нові плани Кремля на війну проти України: документи Генштабу РФ

18:44Війна
Реклама

Популярне

Більше
Україна офіційно приєднала до себе ряд регіонів сучасної Росії — про що йдеться

Україна офіційно приєднала до себе ряд регіонів сучасної Росії — про що йдеться

"У нашій родині поповнення": Могилевська зважилася на важливий крок

"У нашій родині поповнення": Могилевська зважилася на важливий крок

У Туапсе пролунали десятки вибухів, спалахнула нова пожежа на НПЗ: що відомо

У Туапсе пролунали десятки вибухів, спалахнула нова пожежа на НПЗ: що відомо

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні прибиральника за 37 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні прибиральника за 37 с

Звички з СРСР, що ведуть до бідності: від чого вже давно слід відмовитися

Звички з СРСР, що ведуть до бідності: від чого вже давно слід відмовитися

Останні новини

20:42

Більше ніж хобі: причини масової популярності риболовлі в Радянському Союзі

20:35

"Ми відкидаємо": Ізраїль різко відреагував на звинувачення України щодо краденого зерна

20:22

Український VR-фільм про війну став переможцем премії The Webby Awards-2026Відео

20:05

"Хрещениця" Путіна подякувала йому, що не сидить у в'язниці - гучна заява Собчак

19:43

Заморозки посиляться: на Дніпропетровщину насувається холодна повітряна маса

Завантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на AndroidЗавантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на Android
19:42

Щоб полуниця не гнила: як правильно обробити та зберігати ягоди в холодильнику

19:36

Найдорожчі міста світу: що можна купити за мільйон доларів

19:28

Чи можуть скасувати санкції проти Росії: з’явився несподіваний прогнозВідео

19:10

Що стоїть за ударами по Криму та інформаційною паузою: Коваленко назвав причинуПогляд

Реклама
19:03

Що додати в яму під час висаджування троянди: один інгредієнт вирішує всеВідео

18:55

ОАЕ оголосили про вихід з ОПЕК після майже 60 років членства

18:51

У сонячну погоду й під дощем: стильні образи на примхливу весну 2026 року

18:45

Хімія більше не потрібна: один продукт із холодильника врятує троянди від чорної цвіліВідео

18:44

У розвідці розкрили нові плани Кремля на війну проти України: документи Генштабу РФ

18:42

Чи справді розсипана сіль віщує біду: пояснення давнього забобону

18:38

РФ будує базу для реактивних "Шахедів" за 100 км від України - що відомо

18:36

Евакуація в Туапсе: після удару ЗСУ палаюча нафта розлилась на вулиці міста

18:30

"Кілзона" зростає: ЗСУ готують нову лінію оборони, що відбувається на фронті

18:21

Таргарієни роздали жару: вийшов епічний трейлер 3 сезону "Дому Дракона"Відео

18:08

Дощі та заморозки: яка погода буде в Харкові найближчими днями

Реклама
18:02

Спільне управління Запорізькою АЕС з росіянами - Зеленський зробив заяву

17:46

"Сумує за домом": Тодоренко затужила за Україною й наважилася на ризик

17:35

Лаванда пишно цвістиме роками: досвідчені садівники показали метод поливу 8:8:8

17:31

Смерть Роксолани була непростою: що насправді сталося з дружиною СулейманаВідео

17:16

Як видалити кам'яний наліт в унітазі за 30 секунд: найефективніший лайфхак

17:06

"Допоможуть" суперники: як "Шахтар" може вийти в Лігу чемпіонів без черги

17:06

Трамп розкрив королю Великобританії справжні цілі Путіна у війні - The Sun

16:58

На дні озера знайшли ідеально збережене місто: як воно виглядаєВідео

16:54

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці трьох дітей за 15 с

16:50

Сніг і заморозки накриють Рівненщину: синоптики попереджають про негоду

16:46

Кухонні ящики залишатимуться чистими місяцями: допоможе простий трюк з фольгою

16:41

Головний конкурент LELEKA вказав її місце на Євробаченні 2026: "Бажаю бути сильною"

16:39

Ціни на популярне м'ясо в Україні зросли: скільки обійдеться кілограм

16:19

Вдарять аномальний холод і грози: синоптики попередили про негоду на Черкащині

16:14

Уникають батька: доньки Кідман та Урбана різко відреагували на їхнє розлучення

16:12

На Житомирщині вдарять заморозки, однак синоптики попереджають про ще одну небезпеку

16:00

Долар та євро раптово обвалилися після злету: новий курс валют на 29 квітня

15:49

На Полтавщину повертається тепло: коли температура підвищиться

15:45

Такого не було 66 років: на Львівщину налетіла хвиля холоду з заморозками

15:14

Трьом знакам зодіаку уготовано потужне надходження грошей: кому пощастить

Реклама
15:09

Китайський гороскоп на травень2026 року: Півням — витрати, Собакам — зустріч

15:00

Важко підібрати слова: прийомна дочка Джолі розповіла про стосунки з актрисоюВідео

14:54

Врятована собака зрозуміла, що у неї є дім: її реакція зворушила до слізВідео

14:41

Доросла дочка Метью Макконегі вразила своєю блискучою красою

14:40

Православний календар на травень 2026 року: коли Вознесіння та Трійця

14:37

В Києві прогриміли вибухи, піднявся дим: є постраждалі і руйнуванняФото

14:30

Ворог просунувся одразу біля двох ключових міст: у DeepState розкрили деталі

14:26

На півночі України будують гігантську лінію оборони - чи є загроза наступу РФ

14:20

Бюджетна намазка на хліб з 5 інгредієнтів: рецепт за 10 хвилин

14:17

"Хто ти взагалі": блогерка поскаржилася на Славу Дьоміна

