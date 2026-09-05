Насувається похолодання та штормовий вітер: погода в Україні різко зміниться

Ви дізнаєтеся:
- Які регіони накриє похолодання з дощами
- Чи очікується в Україні потепління
Погода в Україні на вихідних буде мінливою, із стрибками атмосферного тиску, із сильним вітром та похолоданням. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
"Характерною ознакою найближчих синоптичних вихідних в Україні буде сильний вітер із штормовими поривами до 15-22 м за секунду. Дуже уважно та обережно", - наголосила вона.відео дня
Погода в Україні 5 вересня
Діденко зауважила, що у суботу спека очікується на півдні на сході та у деяких центральних областях, наприклад, на Дніпропетровщині - температура повітря коливатиметься в межах +26…+32 градуси.
На півночі України очікується +20…+24 градуси, у західних областях прохолодно - +18…+20 градусів, лише на Закарпатті трохи тепліше.
Через діяльність атмосферного фронту дощі найбільш імовірні у західних, північних областях, а також на Вінниччині, Полтавщині та Черкащині. На півдні та сході - без істотних опадів.
Погода в Україні 6 вересня
Синоптикиня говорить, що у неділю температура повітря знизиться скрізь в Україні. Вдень очікується +16…+22 градуси, дещо тепліше буде у південній частині - +24…+26 градусів.
"Дощова погода у неділю охопить практично всю територію України", - йдеться у повідомленні.
Погода на вихідних у Києві
У Києві 5 вересня вночі та вранці очікується дощ, а вдень переважно без опадів. Максимальна температура повітря у суботу в столиці коливатиметься в межах +23…+24 градусів. Також прогнозується сильний вітер.
Вже 6 вересня у Києві похолоднішає до +17…+19 градусів. Очікується дощ та сильний вітер із штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду.
"Через прийдешнє похолодання не варто засмучуватися, адже наступний тиждень ще подарує Україні тепло і справжнє лагідне осіннє сонечко", - підсумувала Діденко.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, синоптик Ігор Кібальчич говорив, що вже у неділю на територію України пошириться вплив циклону та його атмосферних фронтів із північного заходу Європи. У зв’язку з цим, в низці регіонів пройдуть дощі різної інтенсивності та посилиться вітер західного напрямку.
Синоптики Укргідрометцентру заявляли, що вересень є перехідним місяцем від літа до осені, для якого властиве загальне зниження температури, але середньомісячні показники будуть близькими до норми.
Читайте також:
- Скільки ще РФ битиме по Україні: у ГУР назвали головну умову припинення ударів
- Передбачення дати власної смерті: вчені вразили несподіваним відкриттям
- Масований удар по Київщині: горіли склади, пошкоджено 9-поверхівку
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред