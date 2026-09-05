Насувається похолодання та штормовий вітер: погода в Україні різко зміниться

Синоптикиня зауважила, що дощова погода охопить практично всю територію України.

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Прогноз погоди в Україні на вихідні / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Які регіони накриє похолодання з дощами

Чи очікується в Україні потепління

Погода в Україні на вихідних буде мінливою, із стрибками атмосферного тиску, із сильним вітром та похолоданням. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

"Характерною ознакою найближчих синоптичних вихідних в Україні буде сильний вітер із штормовими поривами до 15-22 м за секунду. Дуже уважно та обережно", - наголосила вона. відео дня

Погода в Україні 5 вересня

Діденко зауважила, що у суботу спека очікується на півдні на сході та у деяких центральних областях, наприклад, на Дніпропетровщині - температура повітря коливатиметься в межах +26…+32 градуси.

На півночі України очікується +20…+24 градуси, у західних областях прохолодно - +18…+20 градусів, лише на Закарпатті трохи тепліше.

Через діяльність атмосферного фронту дощі найбільш імовірні у західних, північних областях, а також на Вінниччині, Полтавщині та Черкащині. На півдні та сході - без істотних опадів.

Погода 5 вересня / фото: meteoprog

Погода в Україні 6 вересня

Синоптикиня говорить, що у неділю температура повітря знизиться скрізь в Україні. Вдень очікується +16…+22 градуси, дещо тепліше буде у південній частині - +24…+26 градусів.

"Дощова погода у неділю охопить практично всю територію України", - йдеться у повідомленні.

Погода 6 вересня / фото: meteoprog

Погода на вихідних у Києві

У Києві 5 вересня вночі та вранці очікується дощ, а вдень переважно без опадів. Максимальна температура повітря у суботу в столиці коливатиметься в межах +23…+24 градусів. Також прогнозується сильний вітер.

Вже 6 вересня у Києві похолоднішає до +17…+19 градусів. Очікується дощ та сильний вітер із штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду.

Погода в Києві / фото: meteoprog

"Через прийдешнє похолодання не варто засмучуватися, адже наступний тиждень ще подарує Україні тепло і справжнє лагідне осіннє сонечко", - підсумувала Діденко.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптик Ігор Кібальчич говорив, що вже у неділю на територію України пошириться вплив циклону та його атмосферних фронтів із північного заходу Європи. У зв’язку з цим, в низці регіонів пройдуть дощі різної інтенсивності та посилиться вітер західного напрямку.

Синоптики Укргідрометцентру заявляли, що вересень є перехідним місяцем від літа до осені, для якого властиве загальне зниження температури, але середньомісячні показники будуть близькими до норми.

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Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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