Україна виробляє 60% зброї для ЗСУ - Зеленський назвав нову амбітну ціль

Руслана Заклінська
6 вересня 2025, 23:50оновлено 7 вересня, 00:36
60
Президент заявив, що Україна нарощує власне виробництво зброї та запускає спільні проєкти з партнерами.
Україна вийшла на новий рівень виробництва зброї / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, 37 окрема бригада морської піхоти

Ключові тези Зеленського:

  • 60% забезпечення ЗСУ нині становить українська зброя
  • Україна нарощує власне виробництво
  • Головний виклик – створення систем ППО

Україна суттєво змінила структуру забезпечення своїх військ під час повномасштабної війни та досягла нового рівня у виробництві озброєння. Нині майже 60% потреб Збройних сил закривається за рахунок української зброї. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

За його словами, Україна не лише нарощує власні виробничі потужності, але й створює нові міжнародні проєкти. Зокрема, вперше в історії запущено будівництво спільного заводу з Данією, який розташовуватиметься на її території. На підприємстві виготовлятимуть компоненти для українських ракет і безпілотників -озброєння, що вже довело свою ефективність на полі бою.

"За час цієї війни Україна вже вийшла на показник: майже 60% зброї, яка в нас є, яка в наших воїнів, - це українська зброя, і це сильна зброя, багато передових речей", - підкреслив Зеленський.

Головний виклик - ППО

Водночас він зауважив, що перед країною стоять нові амбітні завдання. Йдеться насамперед про виробництво сучасних систем протиповітряної оборони, яке має здійснюватися безпосередньо в Україні або у форматі спільних підприємств із партнерами.

"Це виклик. Ми і до цього маємо прийти. Україна вже довела, що у виробництві зброї ми серед найкращих у світі. Дякуємо за це кожному, хто розвиває український оборонний сектор, хто розробляє нові зразки української зброї, я хочу подякувати всім нашим людям, які просувають технологічний розвиток нашої держави", - додав президент.

Результати тижня

Глава держави підбив підсумки насиченого дипломатичного тижня. За його словами, підтримка України активно розширюється в глобальному масштабі: до співпраці долучаються країни Європи, США, Канада, Австралія, Нова Зеландія та Японія.

На сьогодні до коаліції партнерів входять уже 35 держав, серед яких 26 надали Україні змістовні гарантії безпеки. Вони охоплюють військову допомогу на землі, у небі, на морі та в кіберпросторі.

Зеленський також наголосив, що наступний тиждень обіцяє бути не менш інтенсивним. Серед ключових заходів - підготовка до чергової зустрічі у форматі "Рамштайн", а також залучення нових внесків партнерів до програми PURL, яка дає Україні можливість напряму купувати американське озброєння.

Куди Україна може завдати далекобійних ударів

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній заявив, що загроза ураження "ямальського хреста" та інших критично важливих енергетичних вузлів може стати сильним інструментом тиску на Кремль. Наразі ж, за його словами, Україна активно "відпрацьовує" нафтопроводи.

Аналітик підкреслив, що ключове завдання Києва - зруйнувати експортні маршрути російської нафти через порти Балтійського моря та Новоросійська, оскільки саме ними проходить близько 60% експорту РФ.

Українська зброя - новини за темою

Як повідомляв Главред, Україна розробляє унікальні види озброєння, яких раніше не створювали у світі. Серед них - нова крилата ракета "Фламінго" з дальністю до 3 000 км і бойовою частиною у 1000 кг.

За оцінками експертів, навіть якщо лише частина технічних характеристик цієї розробки відповідає дійсності, потенціал ракети дозволяє завдавати відчутних ударів по будь-яких цілях у європейській частині Росії.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони України вже отримали першу партію вітчизняних дронів-ракет "Пекло". Глава держави наголосив, що це повністю українська розробка, яка пройшла випробування в реальних бойових умовах і довела свою ефективність.

Читайте також:

Про джерело: Офіс президента України

Офіс президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні зброя Володимир Зеленський постачання зброї війна Росії та України
23:50Війна
Фіцо зробив несподівану заяву щодо зустрічі Зеленського і Путіна

Фіцо зробив несподівану заяву щодо зустрічі Зеленського і Путіна

22:49Світ
Коли закінчиться війна: колишній начальник ГУР зробив прогноз

Коли закінчиться війна: колишній начальник ГУР зробив прогноз

21:59Війна
Росіяни у полоні катували нас електрострумом, радянськими піснями та голодом – Хилюк
Росіяни атакували Запоріжжя табуном БпЛА: спалахнули пожежі, є постраждалі

Дерева-осушувачі: що потрібно посадити біля вигрібної ями

Коли можна водити авто без водійського посвідчення - три законні випадки

Помінялися ролями: вівчарка влаштувала "сюрприз", поки господиня мила вольєр

