В Запоріжжі пролунали вибухи: на місці працюють екстрені служби

Місцеві канали пишуть, що в одному з районів Запоріжжя після вибухів видно дим.

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У регіоні оголосили повітряну тривогу / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, alerts

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У Запорізькій області пролунали вибухи

Попередньо, в регіоні працювали сили ППО

Внаслідок ворожого удару без світла залишилося 5 тисяч українців

Увечері неділі, 22 червня, Запорізька область опинилася під ворожим ударом. У місті та за межами лунали вибухи. Попередньо, працювало ППО. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram.

Спершу він попереджав, що існує загроза ударних безпілотників по Запорізькій області.

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"Працює наша ППО. До відбою залишайтеся у безпечних місцях...Запоріжці, звуки, які ви чуєте - це робота наших охоронців неба. Тривога оголошена по всій Запорізькій області", - написав Федоров.

Пізніше голова Запорізької ОВА додав, що у районі, де було чутно вибухи, працюють екстрені служби та триває обстеження території. За його словами, обійшлося, попередньо, без постраждалих.

Тим часом місцеві канали пишуть, що вибухи пролунали не в області, а безпосередньо місті. Повідомляється, що в одному з районів Запоріжжя після двох вибухів видно дим, ймовірно, почалася пожежа.

Федоров уточнив, що внаслідок ворожого удару в Запорізькому районі без електропостачання залишились майже 5 тисяч абонентів.

Електроенергію почнуть відновлювати щойно дозволить безпекова ситуація.

Раніше у пресслужбі "Запоріжжяобленерго" повідомляли, що армія РФ обстріляла бригаду енергетиків, які виконували аварійно-відновлювальні роботи. Внаслідок обстрілу зазнала пошкоджень автовежа, працівники не постраждали.

"Наші фахівці працювали у наближеній до лінії зіткнення території, усуваючи пошкодження електромереж, які спричинили ворожі атаки. Завершити роботи так і не змогли – росіяни завдали чергового удару", - зазначив очільник "Запоріжжяобленерго".

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, країна-агресорка Росія масовано вдарила ракетами і дронами по місту Кременчук в Полтавській області в ніч на суботу, 21 червня. Моніторингові групи повідомили, що Кременчук і район опинилися під масованою атакою "Шахедів" і ракет. Зазначається, що на місто вночі летіли табуни "Кинджалів", "Іскандерів", "Калібрів" та "Шахедів".

Пізніше зʼясувалося, що внаслідок обстрілу постраждали житлові квартали міста. Пошкоджено приватні й багатоквартирні будинки – вибито вікна, є руйнування віконних рам. Також зафіксовано пошкодження легкових автомобілів містян. Крім того, ударні дрони та ракети різних типів били по об’єктах енергетики.

У ніч на 20 червня Одеса була у вогні після атаки дронів. Росіяни завдали масованого удару безпілотниками по місту. було зафіксовано 10 "прильотів".

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Хто такий Іван Федоров З 2020 - Мелітопольський міський голова. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ. У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

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