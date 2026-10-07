"Свідомий вибір": Зеленський звернувся до світу після трагедії у Прилуках

Зеленський повідомив про 18 загиблих у Прилуках, серед них четверо дітей. Президент закликав світ посилити тиск на РФ та збільшити підтримку України.

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Удар по Прилуках - Зеленський відреагував на атаку РФ / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Ключові тези:

Зеленський закликав світ посилити тиск на Росію

У Прилуках загинули 18 людей, серед них четверо дітей

Президент назвав удар свідомим вибором Москви

Російський ракетний удар по житловому будинку в Прилуках забрав життя 18 людей, серед них четверо дітей. Пошуково-рятувальні роботи на місці трагедії тривають, десятки людей отримали поранення. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у дописі в Telegram.

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За словами глави держави, серед загиблих - троє однорічних дітей та восьмирічний хлопчик. Ще семеро дітей отримали поранення, а 15 людей вдалося врятувати з-під завалів.

"На цей час відомо про 18 загиблих, і четверо з них – діти: Олександр, Кирило і Сергій, яким було лише по одному року, та восьмирічний Максим. Мої співчуття всім рідним і близьким. Десятки людей поранені, серед них семеро дітей. Усі оперативні служби залучені, працюють на місці", - повідомив Зеленський.

Президент наголосив, що після атаки частина людей залишається недоступною для зв’язку, тому рятувальники продовжують працювати на місці влучання.

"П'ятнадцять людей вдалося врятувати, серед них одна дитина. Є люди, які поки не виходять на звʼязок", - зазначив він.

Окремо глава держави звернув увагу міжнародних партнерів на характер російських атак по цивільних об’єктах. Він закликав посилити міжнародний тиск на Москву та збільшити оборонну підтримку України.

"Росіяни добре знають, що бʼють по звичайних містах, по звичайному життю. І продовження застосування ракет проти України, проти наших людей, наших дітей – це абсолютно свідомий вибір терору", - заявив президент.

Зеленський також закликав світових лідерів публічно реагувати на російські удари та не обмежуватися заявами про необхідність миру.

"Саме це обирає Москва всупереч усім нашим зусиллям з партнерами заради наближення миру. І це чітка причина, чому тиску на Росію потрібно більше і чому оборонних пакетів для України треба більше. Важливо, щоб лідери це розуміли. Важливо, щоб світ сьогодні не промовчав", - наголосив Зеленський.

Звідки і якими типами ракет РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Удари РФ взимку - Криволап назвав головну мету атак Путіна в Україні

Росія взимку може зберегти можливість завдавати масштабних ударів по Україні, а головним завданням Кремля може бути не лише ураження енергетики, а й вплив на настрої населення. Авіаційний експерт Костянтин Криволап не бачить підстав розраховувати на легкий опалювальний сезон. Про це він повідомив в інтерв’ю Главреду.

Подальший розвиток повітряної кампанії значною мірою залежатиме від того, чи зможе Москва зберегти виробничі та військові ресурси для проведення атак. Водночас Україна за роки повномасштабної війни отримала значно більше досвіду у підготовці до таких сценаріїв.

"Якщо не буде жодного впливу на Китай, то всі ті російські спроможності, про які я говорив, збережуться. І все це буде по нас летіти. Є дуже багато факторів, які визначатимуть, чим і де ми зможемо відповісти", - сказав Криволап.

Окреме питання - можливе припинення бойових дій. За оцінкою експерта, наразі немає достатніх підстав очікувати швидкого перемир’я, яке могло б зменшити ризик нових атак на енергетичний сектор.

"Тому моє ставлення до цієї зими досить песимістичне. Основна мета того, що зараз робить Путін, - це колосальний психологічний тиск на населення", - зазначив Криволап.

Наслідки таких атак можуть виходити далеко за межі безпосередніх пошкоджень інфраструктури. Тривалі проблеми з електропостачанням, опаленням та іншими базовими умовами здатні позначатися на суспільних настроях.

Експерт вважає, що саме реакція людей на тривалі труднощі може стати одним із важливих чинників розрахунку російської сторони.

"Якщо люди мобілізовані психологічно, готові воювати й терпіти - це одна ситуація. Коли люди роздратовані й починають говорити: "Скільки вже можна?" - це зовсім інша ситуація", - пояснив Криволап.

Масований удар по Україні 7 жовтня - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус написав у Telegram про ракетний удар по місту Прилуки. Чаус зазначив, що було пряме влучання у п’ятиповерхівку і розпочато пошуково-рятувальні роботи за фактом атаки. За даними ДСНС, кількість загиблих зросла до 18 осіб, постраждали близько 55 людей, врятовано 15 осіб.

Глава Полтавської ОВА Віталій Дяківнич повідомив про масовану ракетно-дронову атаку на Полтавщину і вказав на влучання у житлові райони Кременчука. За оновленими повідомленнями, внаслідок удару попередньо загинули дві особи і сім осіб отримали поранення, рятувальна операція триває.

Співзасновниця центру "Садиба Нюшанік" Ірина Снопко повідомила про повне знищення притулку для птахів у Вишгородському районі. Вона описала масштаб втрат та повідомила про втрату приміщень і обладнання. Внаслідок удару дотла згоріли стаціонар, курник і перепелятник, а напередодні до центру прийняли трьох нових птахів.

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Про персону: Костянтин Криволап Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

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