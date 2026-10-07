РФ завдала удару по житловому будинку в Прилуках: кількість загиблих зросла

В результаті атаки було зруйновано два під'їзди багатоквартирного житлового будинку.

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Війська РФ атакували Прилуки крилатими ракетами / колаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

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Війська РФ атакували Прилуки крилатими ракетами

В результаті удару по 5-поверховому будинку загинули 14 осіб

Правоохоронці розпочали досудове розслідування

У середу, 7 жовтня, російські окупанти завдали ракетного удару по місту Прилуки Чернігівської області, внаслідок чого є загиблі та багато поранених.

Повітряна тривога в Прилуцькому районі тривала з 03:09 до 07:05. Збройні сили України попереджали про рух крилатих ракет у напрямку міста. Близько 07:00 у Прилуках пролунали потужні вибухи.

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В результаті атаки зруйновано два під’їзди багатоквартирного житлового будинку, пошкоджено сусідні житлові будинки, центр творчості дітей та юнацтва, підприємство, автомобілі.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом військового злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства , вранці 7 жовтня війська РФ атакували місто із застосуванням крилатих ракет.

Голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус написав у Telegram про удар по місту.

"Було пряме влучання у п’ятиповерхівку... Пошуково-рятувальна операція триває. Усім постраждалим надається необхідна допомога. Працюємо у координації з місцевою владою. Визначено завдання щодо швидкої ліквідації наслідків цих жорстоких ударів", – зазначив Чаус.

За оновленими даними від ДСНС, у результаті удару по 5-поверхівці загинули 14 осіб, серед яких 4 дітей.

"50 осіб постраждали, з них 7 дітей. Врятували 15 осіб, з них одну дитину", – йдеться в повідомленні.

У МВС повідомляли, що найменшій пораненій дівчинці всього три роки. Також серед постраждалих є поліцейська – її чоловік, який ще донедавна воював у складі поліції на фронті, та мати загинули.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, "під завалами досі можуть бути люди. На місці постійно працюють рятувальники - роблять усе, щоб знайти кожного й кожну".

За інформацією голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Федоренка, у будинку, зруйнованому в результаті атаки РФ, загинула працівниця групи "Нафтогаз України".

"У будинку, де російська ракета зруйнувала цілий під’їзд, проживають, зокрема, працівники Групи "Нафтогаз". На цю хвилину відомо про одну загиблу колегу. Щирі співчуття рідним і близьким", - написав Федоренко.

У Прилуках оголосили три дні жалоби за загиблими.

"Прилуцька міська рада, її виконавчий комітет та вся територіальна громада висловлюють щирі та глибокі співчуття родинам і близьким загиблих. Жодні слова не здатні полегшити біль від цієї непоправної втрати. Сьогодні вся Прилуцька громада схиляє голови у глибокій скорботі. Ми поділяємо біль тих, хто втратив найдорожчих людей, і молимося за якнайшвидше одужання всіх постраждалих. Кожне людське життя безцінне. Кожна втрата - це наш спільний біль", - йдеться в повідомленні.

Як пише Telegram-канал "Прилуки на зв'язку", понад 18 тисяч мешканців Прилук залишилися без газу після атаки.

У результаті атаки 7 жовтня пошкоджено газорозподільні мережі в місті.

"Наші бригади зараз обстежують мережі та обладнання, щоб повністю оцінити масштаб пошкоджень. Після цього ми матимемо чітке уявлення про обсяг робіт і послідовність відновлення. Запуск окремих ділянок розпочнеться лише після перевірки їхнього технічного стану та підтвердження можливості безпечної роботи. Працюємо разом з усіма залученими службами, щоб якомога швидше перейти до відновлення газопостачання", – зазначила голова правління ТОВ "Газорозподільні мережі України" Людмила Кіндер.

Крім того, як уточнює Telegram-канал "Прилуки на зв’язку", сьогодні, 7 жовтня, Прилуки були обстріляні ракетами з літаків Ту-160, які тривалий час базувалися на місцевому аеродромі – Прилуки фактично стали першою базою, куди за часів СРСР надійшли ці літаки.

"Перший радянський Ту-160 прибув туди у квітні 1987 року, а до 1994-го в Прилуках було 19 таких літаків. Після розпаду СРСР ці літаки залишилися на території вже незалежної України, проте частину згодом передали РФ. І сьогодні ці бомбардувальники завдають нищівних ударів по нашій країні", - йдеться в повідомленні.

Інфографіка: Главред

Удар РФ по Україні 7 жовтня - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на 7 жовтня російська окупаційна армія атакувала Київ балістичними ракетами. Зокрема, у Подільському районі внаслідок атаки ворога сталося загоряння та часткове руйнування перекриття офісно-складської будівлі. У результаті російської атаки загинули двоє людей, ще двох вдалося врятувати.

Російські війська вранці 7 жовтня завдали ракетного удару по житловому району Кременчука в Полтавській області - пошкоджено багатоквартирні будинки, ще одне влучання зафіксовано по підприємству в Кременчуцькому районі. За попередньою інформацією, двоє людей загинули. Ще семеро отримали поранення. Рятувальна операція триває.

Російська окупаційна армія також завдала удару по житловому багатоповерховому будинку в Прилуках. Ракетний удар стався вранці в середу, коли люди ще спали. За попередніми даними, є загиблі та поранені. На місці працюють усі служби, триває розбирання завалів.

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Про особу: В'ячеслав Чаус В'ячеслав Анатолійович Чаус (24 серпня 1977 року, Чернігів, Українська РСР, СРСР) - український громадсько-політичний діяч. Голова Чернігівської ОДА з 4 серпня 2021 року.

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