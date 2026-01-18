Удар по логістиці РФ: партизани "АТЕШ" атакували ключовий енергооб’єкт Брянська

Електропідстанція забезпечує енергією залізничну станцію Полпинська.

https://glavred.net/war/udar-po-logistike-rf-partizany-atesh-atakovali-klyuchevoy-energoobekt-bryanska-10733219.html Посилання скопійоване

Партизани "АТЕШ" вгатили по ключовій підстанції у Брянську / Колаж: Главред, фото: АТЕШ/Telegram

Основне:

"Атеш" знеструмив важливу підстанцію у Брянській області

Затримано рух ешелонів із боєприпасами

Виникли проблеми на підприємствах і паливних базах МО РФ

У Брянській області Росії зафіксовано чергову диверсію, відповідальність за яку взяв рух "Атеш". За даними організації, їхній агент вивів з ладу обладнання на одній із місцевих електропідстанцій, що забезпечувала енергоживленням важливі для російської армії об’єкти.

Підстанція постачала електрику залізничній станції, через яку проходять ешелони з боєприпасами та військовою технікою, а також низці підприємств і паливних баз, що працюють на потреби російського міноборони. У "Атеш" підкреслили, що саме ця інфраструктура відіграє ключову роль у логістиці російських військ.

відео дня

Партизани заявили, що знеструмлення спричинило перебої в роботі автоматики та затримки у транспортуванні вантажів. За їхніми словами, проблеми виникли й на підприємствах району, зокрема на Брянському ремонтному підприємстві, а також на паливних складах, де без електрики ускладнилася робота насосів і систем безпеки.

У русі назвали операцію "важливим ударом по військовій інфраструктурі РФ" та пообіцяли продовжувати дії, спрямовані на ускладнення логістики російських сил.

Що відомо про партизанський рух "Атеш" / Інфографіка - Главред

Удари по Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сили оборони України завдали удари по трьох бурових платформах компанії "Лукойл" в акваторії Каспійського моря. Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

У ніч на 10 січня українські захисники також атакували низку військових цілей на території Росії та на тимчасово окупованих українських землях. Зокрема, під удар потрапила нафтобаза "Жутовська" в Октябрському районі Волгоградської області, яка використовувалася для забезпечення паливом підрозділів окупаційної армії. Обсяг завданих збитків наразі уточнюється.

У Міноборони РФ заявили про нібито знищення 59 дронів над вісьмома регіонами, а також над Чорним морем, Краснодарським краєм, Республікою Адигея і тимчасово окупованим Кримом.

Вас також може зацікавити:

Про джерело: рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.



Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред