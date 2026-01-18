Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Удар по логістиці РФ: партизани "АТЕШ" атакували ключовий енергооб’єкт Брянська

Дар'я Пшеничник
18 січня 2026, 08:58
456
Електропідстанція забезпечує енергією залізничну станцію Полпинська.
Брянск Атеш
Партизани "АТЕШ" вгатили по ключовій підстанції у Брянську / Колаж: Главред, фото: АТЕШ/Telegram

Основне:

  • "Атеш" знеструмив важливу підстанцію у Брянській області
  • Затримано рух ешелонів із боєприпасами
  • Виникли проблеми на підприємствах і паливних базах МО РФ

У Брянській області Росії зафіксовано чергову диверсію, відповідальність за яку взяв рух "Атеш". За даними організації, їхній агент вивів з ладу обладнання на одній із місцевих електропідстанцій, що забезпечувала енергоживленням важливі для російської армії об’єкти.

Підстанція постачала електрику залізничній станції, через яку проходять ешелони з боєприпасами та військовою технікою, а також низці підприємств і паливних баз, що працюють на потреби російського міноборони. У "Атеш" підкреслили, що саме ця інфраструктура відіграє ключову роль у логістиці російських військ.

відео дня

Партизани заявили, що знеструмлення спричинило перебої в роботі автоматики та затримки у транспортуванні вантажів. За їхніми словами, проблеми виникли й на підприємствах району, зокрема на Брянському ремонтному підприємстві, а також на паливних складах, де без електрики ускладнилася робота насосів і систем безпеки.

У русі назвали операцію "важливим ударом по військовій інфраструктурі РФ" та пообіцяли продовжувати дії, спрямовані на ускладнення логістики російських сил.

Що відомо про партизанський рух "Атеш"
Що відомо про партизанський рух "Атеш" / Інфографіка - Главред

Удари по Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сили оборони України завдали удари по трьох бурових платформах компанії "Лукойл" в акваторії Каспійського моря. Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

У ніч на 10 січня українські захисники також атакували низку військових цілей на території Росії та на тимчасово окупованих українських землях. Зокрема, під удар потрапила нафтобаза "Жутовська" в Октябрському районі Волгоградської області, яка використовувалася для забезпечення паливом підрозділів окупаційної армії. Обсяг завданих збитків наразі уточнюється.

У Міноборони РФ заявили про нібито знищення 59 дронів над вісьмома регіонами, а також над Чорним морем, Краснодарським краєм, Республікою Адигея і тимчасово окупованим Кримом.

Вас також може зацікавити:

Про джерело: рух "Атеш"

Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Брянск постачання зброї партизани
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Платний "квиток" до Ради миру: Bloomberg розкрив деталі гучної ініціативи Трампа

Платний "квиток" до Ради миру: Bloomberg розкрив деталі гучної ініціативи Трампа

09:59Світ
В Україні почалися екстрені відключення світла - де більше не діють графіки

В Україні почалися екстрені відключення світла - де більше не діють графіки

09:25Україна
РФ атакувала кілька областей України: є жертва, серед поранених 7-річна дитина

РФ атакувала кілька областей України: є жертва, серед поранених 7-річна дитина

07:39Війна
Реклама

Популярне

Більше
Одного разу замало: водіїв закликали запускати двигун авто двічі взимку

Одного разу замало: водіїв закликали запускати двигун авто двічі взимку

РФ атакувала кілька областей України: є жертва, серед поранених 7-річна дитина

РФ атакувала кілька областей України: є жертва, серед поранених 7-річна дитина

Карта Deep State онлайн за 18 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 18 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на завтра, 18 січня: Щурам - випробування, Півням - образи

Китайський гороскоп на завтра, 18 січня: Щурам - випробування, Півням - образи

На РФ очікує протистояння за Чечню: спливли нові деталі ДТП з сином Кадирова

На РФ очікує протистояння за Чечню: спливли нові деталі ДТП з сином Кадирова

Останні новини

10:57

Цілодобові обмеження: як 18 січня вимикатимуть світло на Житомирщині

10:41

"Дякую за моральні травми": відома співачка висміяла Jerry Heil і зі скандалом покинула її лейбл

09:59

Платний "квиток" до Ради миру: Bloomberg розкрив деталі гучної ініціативи Трампа

09:54

Гороскоп Таро на тиждень з 19 по 25 січня: Рибам потрібна допомога, Терезам - інтрига

09:25

В Україні почалися екстрені відключення світла - де більше не діють графіки

Зміна Кадирова в Чечні ризикує запустити ефект доміно в регіонах РФ - КурносоваЗміна Кадирова в Чечні ризикує запустити ефект доміно в регіонах РФ - Курносова
08:58

Удар по логістиці РФ: партизани "АТЕШ" атакували ключовий енергооб’єкт Брянська

08:53

Гороскоп на завтра 19 січня: Тельцям - великі зміни, Козорогам - подорож

08:42

Гороскоп на тиждень з 19 по 25 січня: Левам - влада, Дівам - прозріння

08:30

Карта Deep State онлайн за 18 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Реклама
08:15

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 18 січня (оновлюється)

08:10

У України є 2-3 місяці: що буде потімПогляд

07:39

РФ атакувала кілька областей України: є жертва, серед поранених 7-річна дитинаФотоВідео

06:10

Чому Лондон не хоче зустрічі з ПутінимПогляд

05:27

Котлети зі звичайного фаршу абсолютно по-новому: рецепт простіше простого

04:36

Обрані Всесвітом: три знаки зодіаку, на яких чекає неочікуваний поворот у житті

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці дівчинки з іграшкою за 19 секунд

03:00

Найкращий час настав: чотири знаки зодіаку входять у період великого везіння

01:49

Вчені приголомшили катастрофічним прогнозом: Земля може бути випарена Сонцем

17 січня, субота
23:45

Росія весь день б'є по енергетиці Харківщини: деталі серйозних "прильотів"Фото

22:33

Не оцет і не хімія: знайдено засіб проти цвілі, який реально працюєВідео

Реклама
22:11

Трьом знакам зодіаку судилося радикальне перезавантаження: зміни на порозі

21:37

Правила комендантської години в Києві оновлені: названо головні зміни

21:11

"Тема закрита": Мілевський побився з екс-одноклубником по "Динамо" під час матчуВідео

20:34

Обмеження у всіх регіонах: як відключатимуть електроенергію 18 січня

20:17

"На кону - глобальний мир": Трамп ввів мита проти Європи через Гренландію

19:34

Китайський гороскоп на завтра, 18 січня: Щурам - випробування, Півням - образи

19:33

Енріке Іглесіас поділився милим відео: читає реп з дочкою від КурніковоїВідео

19:31

Удар по місцю запуску Орєшніка: ЗМІ дізналися про потужну атаку дронів

19:10

Окупанти готують терор ще одного міста за допомогою fpv-дронівПогляд

19:03

В Італії затримали судно, яке перевозило метали з російського порту

18:44

У ГУР дізналися про плани ворога: Зеленський назвав цілі нових масових ударів РФ

18:23

Еліти РФ почали домовлятися з США: Курносова оцінила можливість арешту Путіна

18:05

"Київ не зможе функціонувати": нардеп описав три сценарії української енергетики

17:30

Аварійна ситуація: у Києві десятки будинків без тепла, "блекаут" до 10 годин

17:13

Долари курсом на Москву - Тимошенко двічі потрапляла під валютний контроль

17:11

Суспільне відреагувало на скандал навколо фіналістки Нацвідбору та її зв'язків з РФ

16:49

Що українська делегація буде доводити команді Трампа в Маямі: Зеленський розповів

16:40

Путініст Пєвцов змарнів і перетворився на пенсіонера

16:20

РФ била по видобувному газовому обладнанню "Нафтогазу": деталі "прильотів"

16:20

Росія може вдарити по підстанціях АЕС України - в ГУР озвучили мету ворога

Реклама
16:09

Чи відступлять морози з Полтави та області: синоптики дали прогноз

15:55

Послаблення комендантської години: які документи потрібно мати при собі військовозобов'язаним

15:52

Гороскоп Таро на завтра, 18 січня: Ракам - дякувати, Терезам - крок вперед

15:44

Дістались аж до Криму: українські військові знищили ППО та склад БпЛА росіян

15:28

Заточка або правка: як правильно точити кухонні ножі в домашніх умовах

15:13

Чому 18 січня не можна вінчатися і хрестити дітей: яке церковне свято

15:12

Стануть дорогим задоволенням: наскільки в Україні подорожчають сигарети

14:52

Тернопільщину окутає справжня холоднеча: коли температура впаде до -20 градусів

14:47

Що застаріло в інтер'єрі: 10 деталей, які миттєво видають минуле десятиліттяВідео

14:38

Харків під масованим ракетним ударом: у місті лунає серія потужних вибухів

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження, кумЗ днем народження сина
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт Міддлтон
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини Рівного
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти