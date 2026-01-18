Удар по логістиці РФ: партизани "АТЕШ" атакували ключовий енергооб’єкт Брянська

Основне:
- "Атеш" знеструмив важливу підстанцію у Брянській області
- Затримано рух ешелонів із боєприпасами
- Виникли проблеми на підприємствах і паливних базах МО РФ
У Брянській області Росії зафіксовано чергову диверсію, відповідальність за яку взяв рух "Атеш". За даними організації, їхній агент вивів з ладу обладнання на одній із місцевих електропідстанцій, що забезпечувала енергоживленням важливі для російської армії об’єкти.
Підстанція постачала електрику залізничній станції, через яку проходять ешелони з боєприпасами та військовою технікою, а також низці підприємств і паливних баз, що працюють на потреби російського міноборони. У "Атеш" підкреслили, що саме ця інфраструктура відіграє ключову роль у логістиці російських військ.
Партизани заявили, що знеструмлення спричинило перебої в роботі автоматики та затримки у транспортуванні вантажів. За їхніми словами, проблеми виникли й на підприємствах району, зокрема на Брянському ремонтному підприємстві, а також на паливних складах, де без електрики ускладнилася робота насосів і систем безпеки.
У русі назвали операцію "важливим ударом по військовій інфраструктурі РФ" та пообіцяли продовжувати дії, спрямовані на ускладнення логістики російських сил.
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сили оборони України завдали удари по трьох бурових платформах компанії "Лукойл" в акваторії Каспійського моря. Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ.
У ніч на 10 січня українські захисники також атакували низку військових цілей на території Росії та на тимчасово окупованих українських землях. Зокрема, під удар потрапила нафтобаза "Жутовська" в Октябрському районі Волгоградської області, яка використовувалася для забезпечення паливом підрозділів окупаційної армії. Обсяг завданих збитків наразі уточнюється.
У Міноборони РФ заявили про нібито знищення 59 дронів над вісьмома регіонами, а також над Чорним морем, Краснодарським краєм, Республікою Адигея і тимчасово окупованим Кримом.
Про джерело: рух "Атеш"
Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.
