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Путін висунув умови для припинення війни і вимагає гарантій від НАТО - ЗМІ

Анна Косик
28 травня 2025, 13:51
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Диктатор хоче, аби не лише Україна, але і її союзники пішли на поступки перед підписанням мирної угоди.
Путін висунув умови для припинення війни і вимагає гарантій від НАТО - ЗМІ
Нові вимоги Путіна стосуються не лише України / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з YouTube

Головне:

  • Путін хоче письмових гарантій щодо нерозширення НАТО
  • У Кремлі прагнуть, аби партнери України послабили санкційний тиск на РФ
  • Диктатор готовий продовжувати війну

Кремлівський диктатор Володимир Путін наполягає на тому, що країна-агресорка Росія має отримати письмові зобов'язання від західних лідерів щодо припинення розширення НАТО на схід.

Про це пише Reuters із посиланням на власні джерела. Крім цього Путін хоче, аби перед підписанням мирної угоди західні партнери України зняли в РФ частину санкцій.

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Такі вимоги сформував Путін на тлі того, що після більш ніж двогодинної розмови з Дональдом Трампом минулого тижня він погодився працювати над меморандумом про припинення вогню, але при цьому наразі конкретики жодної немає. Тому Москві почала готувати власний "меморандум".

Росія хоче, щоб Україна прийняла нейтральний статус, при цьому відмовившись від планів вступу до НАТО. Також Кремль вимагає гарантії захисту російськомовних в Україні.

Один із співрозмовників видання також повідомляє, що у випадку невиконання умов Путіна Кремль має намір продемонструвати військові успіхи, щоб переконати Україну та її союзників в тому, що "мир буде болючим".

Це свідчить про готовність диктатора продовжувати бойові дії в Україні протягом років, навіть попри жорсткі санкції.

вступление в НАТО инфографика
Вступ до НАТО / Інфографіка: Главред

Умови РФ щодо закінчення війни в Україні - що відомо

Раніше в Росії заявляли, що якщо Київ виведе свої війська з чотирьох регіонів, статус яких закріплено в російській Конституції за результатами так званих "референдумів", війна в Україні закінчиться.

Напередодні також глава МЗС Сергій Лавров сказав, що однією з умов для початку діалогу про закінчення війни в Україні є скасування указу президента Володимира Зеленського про заборону переговорів із російським керівництвом.

Нагадаємо, Главред писав, що за словами президента України Володимира Зеленського, у країні-агресорці РФ надалі будуть вимагати відмови Києва від українських територій та скорочення армії.

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Що потрібно знати про Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

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