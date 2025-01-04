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Удари по Криму: названо важливі військові цілі для ЗСУ

Марія Николишин
4 січня 2025, 12:34
432
Зараз Крим – це дійсно просто величезний полігон.
Удари по Криму: названо важливі військові цілі для ЗСУ
Удари ЗСУ по Криму / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, GoogleMaps

Головне із заяви експерта:

  • За останній рік ЗСУ знищили найбільшу нафтобазу в Криму
  • Також відомо про знищення величезної кількості засобів ППО/ПРО
  • У Криму залишилось ще багато військових цілей

Україна завдає ефективних ударів по окупованому Криму, знищуючи як ворожу інфраструктуру, так і дороговартісні системи ППО, однак на півострові ще залишається дуже багато військових ресурсів. Про це розповів військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний в інтерв’ю "Українському радіо".

За його словами, за останній рік можна відзначити два великих досягнення. Передусім – це знищення дронами найбільшої нафтобази у Сімферополі.

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"Тут важливий момент, тому що коли ми кажемо про знищення баз десь у Рязанській області, Ростовській, Брянській, то ці бази відносно легко можна відновити. А в Криму це зробити набагато важче. Так, контейнери для зберігання туди можна доставити залізною дорогою через міст. Але такий рухомий склад із величезною кількістю дизеля чи інших нафтопродуктів буде дуже гарною ціллю. Інший шлях – морем. Але давайте згадаємо про морські дрони. Тому повернути в робочий стан знищену нафтобазу в Криму буде набагато складніше, ніж на континентальній Росії", - пояснив він.

Експерт додав, що другий момент – це знищення в Криму величезної кількості засобів ППО/ПРО, зокрема, С-300, С-400.

"Загалом в Росії систем С-400 приблизно 50-55 штук, тому кожна знищена така система – це просто величезний удар по їхній спроможності відбивати наші ракетні удари", - наголошує Нарожний.

Він також підкреслив, що у Криму залишилось ще багато військових цілей.

"Зараз Крим – це дійсно просто величезний полігон. Там вся лінія морського узбережжя укріплена. Завезена просто величезна кількість систем ППО/ПРО. На військовому аеродромі Саки досі є величезна кількість авіації. По Саках ми били багато разів і успішно, знищували там техніку і інфраструктуру, але все одно ця авіація досі ще там працює. Там ще є над чим працювати. Тобто там буквально на кожному кроці якісь військові частини, арсенали, аеродроми", - підсумував експерт.

Удари по Криму: названо важливі військові цілі для ЗСУ
Аеродроми РФ в Криму / Інфографіка: Главред

Удари по Криму - останні новини

Як повідомляв Главред, 31 грудня в окупованому Севастополі пролунали вибухи, які, за словами окупантів, були наслідком атаки безпілотників — як повітряних, так і морських.
Представник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що російські окупанти в захопленому Криму довгий час будували укріплення біля Кримського мосту, проте з природних причин загородження вже в незадовільному стані. Сезон штормів буде ще щонайменше 2-3 місяці, тож на ворога чекають нові проблеми з "парканами".

Крім того, 23 грудня у Криму дрон вразив корабель "Федір Урюпін", захоплений країною-агресором Росією в України в 2014 році.

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Хто такий Павло Нарожний?

Павло Нарожний - український волонтер і військовий експерт. Засновник благодійної організації Реактивна пошта, яка допомагає Силам оборони України.

Нарожний у якості військового експерта коментує актуальні події війни Росії проти України на радіо, Інтернет-ресурсах і телебаченні.

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