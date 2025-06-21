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США таємно узгоджували з Росією важливий документ щодо України - Le Monde

Андрій Ганчук
21 червня 2025, 20:50
654
Американський документ був настільки змінений, що США навіть не наважилися за нього голосувати, пишуть журналісти.
США, Росія
США обговорювали з Росією проєкт резолюції в ООН щодо війни в Україні, а союзники цього не знали - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот YouTube

Коротко:

  • США обговорювали з РФ проєкт резолюції до річниці повномасштабної війни
  • США просили Україну відкликати проєкт резолюції із засудженням Росії
  • США не наважилися голосувати за свій документ

Адміністрація США обговорювала з агресором Росією текст свого проєкту резолюції в ООН, присвяченого третій річниці початку повномасштабної російсько-української війни. Вашингтон планував внести свою резолюцію замість документа Києва, але так і не наважився за нього проголосувати. Текст був дуже сильно змінений.

США просили Україну відкликати свою резолюцію

У матеріалі Le Monde йдеться про те, що Україна до третьої річниці повномасштабної війни підготувала резолюцію із засудженням російської агресії та вимогою повного виведення ворожих військ зі своєї території. Тоді, на тлі війни в Газі, країни Європи попросили Київ пом'якшити формулювання, щоб документ отримав широку підтримку в Генеральній асамблеї ООН.

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Проте 21 лютого тимчасова повірена Штатів при ООН Дороті Ши заявила послам Франції та Британії, що США просять Україну відкликати свою резолюцію, оскільки збираються внести на розгляд ООН власний документ, і чекають на підтримку з боку Європи.

США узгоджували текст резолюції з Росією

Як пишуть журналісти, пізніше з'ясувалося, що Вашингтон без відома союзників обговорював свій документ із Росією. Пізніше відбулася екстрена зустріч європейських представників, під час якої відчувалася "зрада" з боку американців.

У підсумку було вирішено залишити текст України без змін, а Франція і Британія вирішили боротися з дипломатією США в Радбезі та Генасамблеї ООН. Французам вдалося успішно внести поправки в американський проєкт - зокрема, вимогу дотримання територіальної цілісності.

СОВБЕЗ ООН инфографика
Коротко про Радбез ООН / Інфографіка: Главред

США не наважилися голосувати за свій документ

Загалом, 24 лютого на голосуванні українську резолюцію, попри спротив Вашингтона та Москви, було ухвалено без змін.

Американська резолюція настільки змінилася, що навіть самі США не наважилися голосувати за свій текст.

Позиція США в ООН щодо війни Росії проти України - новини:

Як повідомляв Главред, у лютому Financial Times публікувала матеріал, у якому йшлося про те, що США вимагають відкликати резолюцію України в ООН, яка засуджує російську агресію. Замість неї американці пропонували документ, що прирівнює дії України і РФ.

У США заявляли, що вимога відкликати резолюцію України продиктована, мовляв, необхідністю якнайшвидшого встановлення миру.

"Резолюція зосереджена на одній простій ідеї - припиненні війни. Шлях до миру можливий", - говорила тимчасовий повірений у справах США при ООН Дороті Ши.

16 квітня США в Генасамблеї ООН проголосували проти резолюції, що засуджує агресію Росії проти України. Документ підтримали 105 країн, 33 утрималися, а 9 проголосували проти - серед них і Штати.

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Що відомо про ООН?

Організація Об'єднаних Націй (ООН) — глобальна міжнародна організація, заснована 1945 року. Декларованою метою діяльності організації є підтримання й зміцнення миру й міжнародної безпеки, розвиток співробітництва між державами світу. Штаб-квартира розміщується в Нью-Йорку. Організація має офіси в Женеві, Відні, Найробі та Гаазі, пише Вікіпедія.

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