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"Влаштував бенефіс": Зеленський висміяв "браваду" Путіна і розкрив цілі РФ у війні

Олексій Тесля
21 червня 2025, 17:05
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Україна домагатиметься відчутних міжнародних санкцій проти Росії, підкреслив президент.
'Влаштував бенефіс': Зеленський висміяв 'браваду' Путіна і розкрив цілі РФ у війні
Володимир Зеленський відповів Володимиру Путіну / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот

Головне:

  • Україна ухвалила низку важливих рішень у відповідь на нещодавні висловлювання Путіна
  • Путін заявив про прагнення знищити українську державність

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна ухвалила низку важливих рішень у відповідь на нещодавні висловлювання Володимира Путіна, в яких той знову підтвердив наміри захопити всю територію України.

Серед кроків, які будуть зроблені - посилення санкційного тиску, інвестиції в розвиток дронів і кадрові перестановки в дипломатії та держінститутах, підкреслив він у своєму відеозверненні.

відео дня

"Що це - бравада чи безумство - неважливо. Якщо людина, здатна на вбивство, прямо заявляє про намір вбивати - ми повинні сприймати це всерйоз. І будемо реагувати разом із нашими партнерами. Сподіваюся, з усіма," - наголосив глава держави.

Посилення санкційного тиску

Україна домагатиметься відчутних міжнародних санкцій проти Росії, зокрема за рахунок роботи з великими світовими компаніями, особливо в енергетиці та військовій промисловості, які все ще мають зв'язки з РФ. Усередині країни також активізується боротьба з бізнесом і діяльністю, що підтримує окупантів.

"Кожен, хто допомагає ворогові або веде справи на захоплених територіях, має відчути відповідальність за свої дії," - заявив Зеленський.

санкции
/ Главред

Збільшення виробництва дронів і кадрові рішення

Йдеться як про ударні безпілотники, так і про засоби для захисту від російських атак.

Планується оновлення в українському дипломатичному корпусі та в системі держуправління для посилення як міжнародної роботи, так і внутрішньої стійкості країни. Зеленський повідомив, що через місяць буде підбито перші підсумки під час спеціальної наради за участю всіх українських послів.

Президент також зазначив, що червень стане місяцем активних дій, спрямованих на посилення тиску на Росію. Він повідомив, що дав низку закритих доручень голові СБУ, а також анонсував майбутні рішення Ради національної безпеки і оборони.

Відповідь Путіну

Коментуючи виступ Путіна, Зеленський підкреслив, що російський президент відверто заявив про прагнення знищити українську державність і ясно дав зрозуміти, що його імперські амбіції простягаються далеко за межі України.

"Путін учора влаштував бенефіс, зокрема і для Сполучених Штатів Америки. Він говорив не тільки про Україну. Його цілі - Білорусь, країни Балтії, Молдова, Кавказ, Казахстан - усе, куди можуть дотягнутися руки російських убивць. Реальна влада Путіна закінчується там, де закінчуються можливості російської армії", - підсумував Зеленський.

Дивіться відео - заява Зеленського:

Screenshot
/ Скриншот

Раніше Путін пригрозив новою війною. Диктатор РФ зажадав від Києва офіційної відмови від членства у військових союзах і нейтрального статусу.

Нагадаємо, раніше Путін послав сигнал щодо війни проти України. Росія не турбується про те, що може "розчарувати" Трампа.

Як писав Главред, раніше Андрій Єрмак розповів про можливі компроміси. Україна вимагатиме ясності під час майбутніх переговорів, підкреслив глава ОП.

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Що таке санкції?

Санкції — каральний захід правового впливу/регулювання, міра примусу щодо держави, що порушила міжнародні норми, договори, зобов'язання; спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи, які застосовуються проти фізичних чи юридичних осіб за законодавством певної держави, пише Вікіпедія.

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