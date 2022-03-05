Кулеба розповів, від чого залежить перемога України у війні

Україна переможе у війні з Росією / УНІАН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба впевнений, що наша країна переможе у війні з Росією. Однак ціна цієї перемоги залежатиме від допомоги, яку партнери нададуть Україні.

Сьогодні відбулася зустріч Кулеби з державним секретарем США Ентоні Блинкеном. Дипломати зустрілися на українсько-польському кордоні, щоб обговорити війну з Росією.

"Україна переможе в цій війні, тому що українці піднялися на народну війну за свою землю, і правда на нашому боці. Питання в ціні перемоги. Якщо партнери продовжать діяти рішуче, збільшувати економічний і політичний тиск на РФ, надавати необхідну нам зброю, ціна буде нижчою для України. Це врятує багато життів", - підкреслив Кулеба.

Голова українського МЗС закликав терміново посилити оборонні здібності України, зокрема для захисту неба від російської авіації і ракет. У цьому контексті Кулеба і Блінкен узгодили подальші кроки для посилення оборони України.

"Путін зробив жахливу, жахливу помилку в багатьох сенсах. Він вважав, що України не існує як незалежної держави. Український народ зараз щодня доводить прямо протилежне. Сила, рішучість і цілеспрямованість українців з підтримкою США і всього світу врешті-решт здобуде перемогу. Я кажу це прямо. Я погоджуюся з міністром Кулебою, що питання в ціні перемоги. США налаштовані докласти максимум зусиль, щоб вона була якомога менше", - заявив Блінкен.

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Війна Росії проти України

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