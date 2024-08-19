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Ситуація неоднозначна: не всі бійці ЗСУ підтримують Курську операцію

Степан Гафтко
19 серпня 2024, 00:52
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Результат Курської операції поки неоднозначний, ЗСУ надіялись, що РФ перекине війська з України в Курську область.
Ситуація неоднозначна: не всі бійці ЗСУ підтримують Курську операцію
Не всі бійці ЗСУ підтримують Курську операцію / колаж: Главред, фото: Укрінформ, Вікіпедія

Українське військове керівництво надіялось, що Москва перекине свої війська з України в Курську область після наступу ЗСУ, проте ситуація неоднозначна і далеко не всі бійці схвалюють таку операцію. Про це повідомляє видання The Guardian.

При цьому, зазначає видання, хоча українські солдати досить задоволені першим успіхом на кордоні в Курську, серед них є й ті, хто сумнівається в загальній стратегії.

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"Ми повинні захищати те, що у нас є. Атака на Курськ забирає хороших солдатів із Покровська, а якщо й відволікає частину російських військ, то лише переносить проблему їхньої чисельності з одного місця на інше", - каже один із бійців.

Видання стверджує, що навіть високопосадовці та військові начальники не рідко сумніваються у доцільності такої авантрюрної операції в Курській області.

"Ходять наполегливі чутки, що полковник Еміль Ішкулов, популярний командир 80-ї української бригади, яка зараз перебуває серед учасників вторгнення до Курська, був знятий з посади наприкінці липня, тому що він був проти вторгнення в Росію - не був упевнений, що у його підрозділу вистачить сил для виконання цього завдання", - ідеться в статті.

Також у виданні зазначили, що вторгнення до Курської області змусить Москву передислокувати війська та послабити тиск на східному фронті, були ризикованим кроком - і результат далеко не однозначний

Операція в Курській області РФ

6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області.

Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті.

Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС.

Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

Війна в Україні, бої в Курській області - останні новини

Нагадаємо, що уряд Британії під керівництвом Кіра Стармера офіційно визнав, що у Курській операції ЗСУ використовують британську зброю.

Раніше, американський адмірал заявив, що Керченський міст в окупованому Криму є законною ціллю для ЗСУ та в українського війська є чим вдарити по переправі.

Також варто сказати, що українські політики повідомляють, що операція в Курській області - це лише перший етап наступу ЗСУ.

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війна Росії та України Операція в Курській області
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