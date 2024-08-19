Британія відкрито заявила про використання своєї зброї на Курщині - деталі

Уряд Британії офіційно заявив, що дозволив використовувати свою зброю у боях в Курській області на боці України.

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Британська зброя у боях на Курщині / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Уряд Британії під керівництвом Кіра Стармера офіційно визнав, що у Курській операції ЗСУ використовують британську зброю. Про це повідомляє The Sunday Times.

Нагадаємо, минулого тижня міністр оборони Британії Джон Хілі спільно із прем'єром Кіром Стармером заявив, що у Курській операції використовується британська техніка та озброєння. Прикладом може бути те, що у наступі використовуються британські танки Challenger 2.

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"Жодної сором'язливості з приводу того, що британська зброя застосовується на території Росії в рамках оборони України, не буде. Ми не хочемо жодної невизначеності чи нервозності щодо підтримки Британії в цей критичний момент, а страх чи невпевнена відповідь могла б свідчити саме про це. Ми повинні пишатися тим, що пожертвували техніку, яка допомагає Україні оборонятися", - цитує газета одне з джерел в апараті британського уряду.

Таким чином політики Британії заохочують світові країни більше підтримувати Україну та не боятись військової агресії РФ.

The Sunday Times зазначає, що танки не єдина британська зброя, яку застосовують ЗСУ у Курській області. Українські військові використовують також дрони, але їхній тип не уточнюється. До цього було відомо про використання дронів Malloy, але вони не бойові, а призначені для забезпечення військ або евакуації військових.

Storm Shadow/SCALP EG, шедоу, Storm Shadow инфографика / Инфографика Главреда

Також раніше британський уряд зробив заяву, що планує дозволити використовувати ракети Storm Shadow проти російських військових об'єктів.

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Нагадаємо, американський адмірал заявив, що Керченський міст в окупованому Криму є законною ціллю для ЗСУ та в українського війська є чим вдарити по переправі.

Також варто сказати, що українські політики повідомляють, що операція в Курській області - це лише перший етап наступу ЗСУ.

Раніше повідомлялось, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському про ситуацію на фронті та заявив, що українські бійці показали протягом останніх днів дуже хороші результати.

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