Сили оборони масовано атакували низку "жирних" цілей РФ: є влучання та пожежі

Інна Ковенько
22 січня 2026, 14:15
У результаті влучання в ціль, зафіксовано вибухи та пожежі, розмір збитків встановлюється.
ЗСУ уразили низку об'єктів ППО ворога та нафтовий термінал
ЗСУ уразили низку об'єктів ППО ворога та нафтовий термінал "Таманьнефтегаз"

Коротко:

  • Сили оборони завдали низку потужних ударів по важливиг об'єктах ворога
  • Уражено нафтовий термінал "Таманьнефтегаз" у Краснодарському краї РФ
  • Також під атакою були склад дронів та об'єкти ППО на ТОТ

У ніч на 22 січня Сили оборони України уразили низку важливих об'єктів РФ. Атаковано нафтовий термінал "Таманьнефтегаз" у Краснодарському краї Росії та об’єкти ворога на тимчасово окупованих територіях.

В результаті влучань, повідомляється про численні пожежі та вибухи. Про це повідомляє Генеральний штаб України.

"В ніч на 22 січня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по нафтовому терміналу "Таманьнефтегаз" (н.п. Волна, Краснодарський край РФ), який задіяний у забезпеченні російських збройних сил", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється про влучання у цілі, внаслідок чого фіксуються вибухи та пожежа. Розмір завданих збитків уточнюється.

Крім цього, атаковані ворожі об’єкти в тимчасово окупованому Криму. Зафіксовано влучання в:

  • радіолокаційну станцію 59Н6-Е "Противник-ГЕ" (н.п. Лібкнехтівка);
  • радіолокаційну станцію 55Ж6 "Небо-У" (м. Євпаторія);
  • радіолокаційну станцію 55Ж6М "Небо-М" (н.п. Ру**ківка).

Також Сили оборони уразили низку об’єктів противника на інших тимчасово окупованих територіях:

  • склад зберігання БпЛА (н.п. Новогригорівка, ТОТ Херсонської обл.);
  • командно-спостережний пункт роти 76 дшд і зосередження живої сили противника зі складу 74 омсбр (н.п. Селидове, ТОТ Донецької обл.).

Також уточнено результати ураження складу боєприпасів 101 окремої бригади матеріально-технічного забезпечення ворога у Дебальцевому. Там підтвердили ураження складу з подальшою масштабною детонацією.

Чи можуть ЗСУ прорватись в Крим - думка експерта

Главред писав, що за словами військового експерта Павла Нарожного наразі можливість висадки великого десанту на берег тимчасово окупованого Криму є малоймовірною.

За його словами, для цього потрібні великі десантні кораблі та можливість висадити десятки тисяч бійців з підтримкою авіації. Водночас, експерт вважає, що Кримський міст буде пріоритетною ціллю для ударів, поки не буде знищений.

Атаки по території РФ - останні новини

Як писав Главред, в ніч на 14 січня в Ростові-на-Дону в РФ прогриміли вибухи, а згодом спалахнула пожежа. Місто зазнало атаки дронів і, можливо, ракет. Під удар потрапили резервуари нафтопродуктів на території заводу "Емпілс".

В ніч на 13 січня в російському Таганрозі прогриміла серія вибухів. Після атаки дронів спалахнула сильна пожежа. За попередньою інформацією, безпілотники вразили російський завод "Атлант-Аеро", який забезпечує армію РФ FPV-дронами і системами РЕБ у війні з Україною. Під удар також, ймовірно, потрапив авіаремонтний завод ТАНТК ім. Г.М. Берієва.

В ніч на 6 січня в ряді міст Росії прогриміла серія вибухів. Місцеві жителі повідомили про атаку дронів. Гучно було в Липецькій області та Башкортостані. На вибухи також поскаржилися жителі Твері та Пензи.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії вибух у Росії війна Росії та України
