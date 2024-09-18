СБУ зменшує ракетний потенціал ворога, - експерт про масштабні вибухи на російських складах

https://glavred.net/war/sbu-zmenshuye-raketniy-potencial-voroga-ekspert-pro-masshtabni-vibuhi-na-rosiyskih-skladah-10598195.html Посилання скопійоване

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Удари СБУ та інших Сил Оборони по складу у російському Торопці суттєво скоротили можливості рф атакувати Україну ракетами та КАБами. Адже в результаті спецоперації знищено ракети, якими планували бити по нашій державі. Про це пише політолог, екс-нардеп Олександр Черненко.

Експерт підкреслює, що ракети і снаряди, які підірвали дрони СБУ, мали летіти на голови українців. "Такі спецоперації зменшують можливість ворога обстрілювати українські міста, зменшують ракетний потенціал росіян, зменшують кількість КАБів, які були б скинуті на міста Донбасу і Харківщину. І кремль, при плануванні подальших бойових дій, має враховувати цей фактор", - вважає політолог.

Екс-нардеп акцентує, що вибухи арсеналу у Торопці викликали землетрус магнітудою 2,8 бали. "Подібних "поштовхів" у цій місцині не було останні сто років! Рівень детонації навколо складів зараз такий, що у місцевих пабліках пишуть "про ядерний удар по місту". Таких вибухів в рф я не пам’ятаю з початку повномасштабної війни!" - пише Черненко.

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"Мова йде про спецоперацію, яка прямо вплине на хід і навіть тривалість війни. І це не перебільшення. Адже при плануванні війни, сторони в першу чергу враховують кількість ракет і боєприпасів, які є в наявності або будуть вироблені", - резюмує експерт.

Нагадаємо раніше стало відомо, що дрони СБУ, ГУР та ССО стерли з лиця землі великий склад головного ракетно-артилерійського управління міноборони рф. На складі зберігалися ракети, призначені для оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер" тактичних ракетних комплексів "Точка-У", КАБи та артилерійські боєприпаси.

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