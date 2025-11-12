Рус
Уражено завод та склад боєприпасів: в Генштабі розповіли про успішні удари ЗСУ

Марія Николишин
12 листопада 2025, 11:55
ЗСУ намагаються підірвати воєнно-економічний потенціал окупантів.
ЗСУ атакували завод в РФ / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот з відео

Коротко:

  • ЗСУ уразили завод "Ставролєн" та склад боєприпасів РФ
  • Мета ударів - зниження наступальних спроможностей противника
  • Результати ураження наразі уточнюються

Сили оборони України уразили інфраструктуру ТОВ "Ставролєн" в Ставропольському краї РФ та склад боєприпасів на тимчасово окупованій території Донецької області. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Зазначається, що операція була проведена в рамках зниження можливостей виробництва нафтохімічної продукції для потреб воєнно-промислового комплексу російського агресора.

Відомо, що завод "Ставролєн" має повний цикл переробки вуглеводневої сировини та випускає полімери для виробництва композитних матеріалів, корпусних деталей, ущільнень та ізоляції для різного роду техніки армії РФ. Серед іншого виробляє і складові частини до БпЛА.

"Зафіксовано численні вибухи та пожежу в районі цілі. Результати ураження уточнюються", - йдеться у повідомленні.

В Генштабі додали, що з метою зниження наступальних спроможностей противника, уражено склад боєприпасів на тимчасово окупованій території в н.п. Новий Світ Донецької області.

"Зафіксовано ураження цілі та вибухи. Ступінь завданих збитків уточнюється. Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України", - наголосили у відомстві.

Далекобійні удари ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський говорив, що зараз зростає результативність ударів далекобійною зброєю, зокрема ракетами "Фламінго".

"Загалом же нарощуємо ефективність застосування вітчизняних засобів ураження дальньої дії – ракет Нептун, Фламінго, а також реактивних дронів. Ворогу це добре дошкуляє", - наголосив він.

Ракета "Фламінго" / Інфографіка: Главред

Як повідомляв Главред, 11 листопада у Генеральному штабі ЗСУ підтвердили удар по Саратовському НПЗ у Росії, АТ "Морський нафтовий термінал" в окупованій Феодосії та низці об'єктів у Донецькій області, захопленій армією РФ.

8 листопада рух опору Сил спеціальних операцій у взаємодії з підрозділами Deep strike Сил спеціальних операцій завдали уражень по ворожих об’єктах на тимчасово окупованій території Криму.

В ніч на 4 листопада Сили оборони завдали ударів по інфраструктурі підприємства "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у місті Кстово Нижньогородської області РФ. Це один із найбільших російських нафтопереробних заводів із потужністю до 18 млн тонн на рік.

Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

війна в Україні Генштаб ЗСУ новини України війна Росії та України
