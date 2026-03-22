Росіяни вдарили дронами по Київщині: пошкоджені житлові будинки та підприємство

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Головне з новини:

Дрони РФ пошкодили підприємства на Київщині

У Броварській громаді зруйновані будинки й авто

Постраждалих немає, триває ліквідація наслідків

У ніч проти неділі, 22 березня, Київська область знову зазнала атаки російських ударних безпілотників. Під обстріл потрапили цивільні об’єкти та житлова забудова. Про це повідомили очільник Київської ОВА Микола Калашник.

Основні руйнування зафіксовано на території Броварської громади. Внаслідок влучань постраждали три підприємства, на одному з них спалахнула пожежа. Рятувальники швидко ліквідували загоряння та не допустили його поширення.

У приватному секторі пошкоджено два будинки - вибухова хвиля зруйнувала частини дахів і фасадів. Також постраждали транспортні засоби: уламками посічено два легкові авто та вантажівку.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

На місці працюють аварійні служби, які документують наслідки атаки та проводять першочергові відновлювальні роботи.

Влада області закликає мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та завжди прямувати до укриттів.

​Шахеди – що про них відомо / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини

Російські окупанти вдарили ударними безпілотниками по Запоріжжю. Внаслідок атаки був зруйнований приватний будинок, загинули люди. За словами голови Запорізької ОВА Івана Федорова, відомо, що загиблими були чоловік та жінка.

Як писав Главред, в ніч на 18 березня армія РФ атакувала Одеську область ударними безпілотниками. В результаті ворожої атаки пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та частину обладнання.

Увечері 18 березня під час повітряної тривоги в місті Нововолинську пролунали вибухи. Після цього частина населеного пункту залишилася без електропостачання, також зафіксовано перебої з водою. За попередніми даними, сталося влучання в енергетичний об'єкт поблизу міста.

Про персону: Микола Калашник Микола Калашник - український державний діяч. Голова Київської обласної державної адміністрації з 24 березня 2025 року, пише Вікіпедія. Раніше займав посаду першого заступника голови Київської обласної державної адміністрації.

