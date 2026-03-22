Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Росіяни вдарили дронами по Київщині: пошкоджені житлові будинки та підприємство

Дар'я Пшеничник
22 березня 2026, 07:39
За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.
Шахед
Шахед / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/PvKPivden

Головне з новини:

  • Дрони РФ пошкодили підприємства на Київщині
  • У Броварській громаді зруйновані будинки й авто
  • Постраждалих немає, триває ліквідація наслідків

відео дня

У ніч проти неділі, 22 березня, Київська область знову зазнала атаки російських ударних безпілотників. Під обстріл потрапили цивільні об’єкти та житлова забудова. Про це повідомили очільник Київської ОВА Микола Калашник.

Основні руйнування зафіксовано на території Броварської громади. Внаслідок влучань постраждали три підприємства, на одному з них спалахнула пожежа. Рятувальники швидко ліквідували загоряння та не допустили його поширення.

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися головні новини.

У приватному секторі пошкоджено два будинки - вибухова хвиля зруйнувала частини дахів і фасадів. Також постраждали транспортні засоби: уламками посічено два легкові авто та вантажівку.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

На місці працюють аварійні служби, які документують наслідки атаки та проводять першочергові відновлювальні роботи.

Влада області закликає мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та завжди прямувати до укриттів.

Росіяни вдарили дронами по Київщині: пошкоджені житлові будинки та підприємство
​Шахеди – що про них відомо / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини

Російські окупанти вдарили ударними безпілотниками по Запоріжжю. Внаслідок атаки був зруйнований приватний будинок, загинули люди. За словами голови Запорізької ОВА Івана Федорова, відомо, що загиблими були чоловік та жінка.

Як писав Главред, в ніч на 18 березня армія РФ атакувала Одеську область ударними безпілотниками. В результаті ворожої атаки пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та частину обладнання.

Увечері 18 березня під час повітряної тривоги в місті Нововолинську пролунали вибухи. Після цього частина населеного пункту залишилася без електропостачання, також зафіксовано перебої з водою. За попередніми даними, сталося влучання в енергетичний об'єкт поблизу міста.

Про персону: Микола Калашник

Микола Калашник - український державний діяч. Голова Київської обласної державної адміністрації з 24 березня 2025 року, пише Вікіпедія.

Раніше займав посаду першого заступника голови Київської обласної державної адміністрації.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні обстріли Київська область новини України війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ атакувала дронами залізницю: під час евакуації загинула провідниця

РФ атакувала дронами залізницю: під час евакуації загинула провідниця

08:35Україна
РФ пішла у масштабний весняно-літній наступ: в ISW розповіли, які міста під загрозою

РФ пішла у масштабний весняно-літній наступ: в ISW розповіли, які міста під загрозою

08:24Фронт
Переговори між Україною та США: у Трампа зробили важливу заяву про наближення до миру

Переговори між Україною та США: у Трампа зробили важливу заяву про наближення до миру

01:10Україна
Популярне

Більше
Чого не можна робити вдома у свято 22 березня — прикмети

Чого не можна робити вдома у свято 22 березня — прикмети

Останні новини

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла Пугачова
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Регіони
Новини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини Дніпра
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження, кумЗ днем народження синаЗ днем народження подруги

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти